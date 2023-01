FORSVANT: Lilleborg helsehus ble varslet om at den eldre kvinnen var på vei.

Pårørende etter dødsfall: − Tante trengte hjelpen, den fikk hun ikke

Hun skulle være i trygge hender hos helsevesenet, men forsvant og omkom. Nå sitter pårørende etter kvinnen i 80-årene igjen med flere spørsmål enn svar.

– Vi ønsker svar på hvordan dette kunne skje.

Det sier nærmeste pårørende etter kvinnen i 80-årene, som forsvant og omkom da hun skulle fraktes med Pasientreiser fra Diakonhjemmet sykehus til Lilleborg helsehus.

Torsdag fortalte VG historien om den demente kvinnen som forsvant 7. desember.

Hun er hvit i håret. Siste gang noen ser henne i livet har hun på seg en mørkebrun boblejakke og en mørk bukse. Hun bærer på to poser. Da hun ikke dukker opp på helsehuset blir det igangsatt en stor leteaksjon.

Politiet starter søk etter kvinnen, de får bistand fra Norske Redningshunder og helikopter.

Tor Arild Albrigtsen (79) fant kvinnen død rett ved huset sitt.

Funnet død ved gårdsbruk

På formiddagen – om lag 15 timer etter at hun ble levert av drosje – blir kvinnen funnet av gårdbruker Tor Arild Albrigtsen i Maridalen da han skulle ut med høy til hestene sine.

– Dette var en varslet katastrofe. De gamle har blitt en salderingspost det skal brukes minst mulig penger på. Det er for få folk på jobb i helsevesenet, mener den pårørende VG har snakket.

Hun er ikke selv direkte i slekt med kvinnen, men omtaler henne som «tante». De hadde et nært forhold.

– Min tante hadde demens, og Diakonhjemmet visste at hun var svært forvirret. At de ikke sørget for at hun fikk en trygg transport når hun skal videre til et sykehjem, synes jeg er helt forferdelig.

– Hjelper fint lite

– Har dere fått tilbud om oppfølging?

– Vi har fått tilbud om en samtale, men det hjelper fint lite egentlig. Det er ikke vi som trenger hjelpen. Det var tante som trengte hjelpen, den fikk hun ikke.

Det tar rundt to timer å ta seg til fots fra Lilleborg helsehus til Ullevålseterveien der hun ble funnet. Det er rundt 10 kilometer mellom helsehuset og funnstedet.

Den pårørende kvinnen opplyser til VG at kvinnen ikke hadde noen tilknytning til området der hun ble funnet. Avdøde beskrives som et bymenneske.

– Hun gikk mye og var fysisk sprek. Hun gikk Oslo på kryss og tvers, men beveget seg aldri ut av byen, sier hun til VG.

– Dypt tragisk utfall

Sykehuset har blitt forelagt kritikken, og skriver i en e-post til VG at de beklager det tragiske utfallet.

– Vi beklager på nytt det dypt tragiske utfallet av denne transporten, og vi forstår de pårørendes fortvilelse, formidler kommunikasjonssjef ved Diakonhjemmet sykehus, Pernille Lønne Mørkhagen.

Diakonhjemmet sykehus opplyser at de ønsker å understreke at pasienttransport mellom sykehus og kommunale behandlingsinstitusjoner vanligvis skjer med Pasientreiser. Det er kun pasienter som trenger båre som overflyttes i ambulanse.

«Vi gjennomfører også en intern hendelsesanalyse, og vi har kontakt med de andre involverte partene for å sikre at noe slikt aldri skal skje igjen», står det i e-posten.

Etterforsker saken

Politiet kan ikke forklare hvordan den demente kvinnen kom seg til området.

– I utgangspunktet har vi rettet etterforskningen mot helsevesenet, og den oppfølgingen de har gjort. Men hvordan hun kom seg dit blir en naturlig del av etterforskningen videre, sier seksjonsleder Rune Skjold i Oslo politidistrikt.

Politiet har fått en midlertidig obduksjonsrapport. Men Skjold forteller at han av hensyn til etterforskningen ikke ønsker å utdype hva den inneholder.

– Den gir ikke grunnlag for noe mistenkelig eller straffbart i forbindelse med selve dødsfallet, sier Skjold.

Pårørende ønsker ikke at den avdøde kvinnen skal identifiseres i mediene, men forteller til VG at de ønsker at saken og systemet ettergås.

Helseministeren: – Alvorlig

– Dette er en alvorlig sak som det gjør stort inntrykk å lese om. Ut fra det jeg leser i media, er jeg glad for at tilsynsmyndighetene og Oslo politidistrikt nå skal gå inn i saken, sier helseminister Ingvild Kjerkol i en uttalelse til VG.

Sjåføren, som fraktet kvinnen fra Diakonhjemmet sykehus, har oppgitt at han fulgte pasienten opp til avdelingen på Lilleborg helsehus, men at han etterlot henne alene da han ikke fant noen ansatte.

– Vi forventer at det overleveres nødvendig informasjon om pasienten ved overflytting til å sikre at alle pasienter følges opp på en god og trygg måte, sier konstituert fagdirektør i Helse Sør-Øst, Lars Eikvar i en uttalelse til VG.

Eikvar forteller at de er orientert om saken av Diakonhjemmet og fra Pasientreiser ved Oslo universitetssykehus, men avventer politiets etterforskning.