FENGSLET: José Assis Giammaria mistenkes å være den russiske spionen Mikhail Mikusjin.

PST endrer siktelsen mot spionmistenkt russer

Siktelsen mot spionmistenkte Mikhail Mikusjin er endret til «grov etterretningsvirksomhet». Strafferammen er ti års fengsel.

Den spionsiktede mannen har vært kjent som en brasiliansk forsker ved Universitet i Tromsø under navnet José Assis Giammaria. I oktober ble han pågrepet i Tromsø.

Hans virkelige navn er ifølge PST Mikhail Mikusjin. VG og Bellingcat har tidligere klart å knytte ham til den russiske etterretningstjenesten GRU.

Mikusjin har tidligere vært siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter som kan skade grunnleggende nasjonale interesser (straffelovens paragraf 121).

Brudd på denne paragrafen straffes med bøter eller fengsel i opptil tre år.

– Ligger i sakens natur

I dagens fengslingskjennelse kommer det frem at siktelsen er endret.

Mikusjin er nå siktet for grov etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter (straffelovens paragraf 122), som har en strafferamme på ti år.

Det bekrefter politiadvokat Thomas Blom i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til VG:

– Det ligger i sakens natur når det er tilknyttet GRU, sier han.

Info Grov etterretningsvirksomhet Ved avgjørelsen av om etterretningsvirksomheten er grov, skal det særlig legges vekt på om: a. gjerningspersonen er et medlem av regjeringen, Stortinget eller Høyesterett eller tilhører landets øverste sivile eller militære ledelse,

b. gjerningspersonen hadde til hensikt å avsløre opplysningen til en fremmed stat eller terrororganisasjon,

c. en avsløring ville ha voldt betydelig skade. Kilde: Lovdata Vis mer

Blom ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

VG har foreløpig ikke lykkes med å få en kommentar fra Mikusjins forsvarer Marijana Lozic.

VG er avhengig av gode tips fra våre lesere. Kontakt oss på e-post eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp.

– Godt trent

Onsdag ble Mikusjin fengslet i ytterigere fire uker med brev- og besøksforbud.

PST har tatt beslag i omtrent 30 databærende enheter, ifølge kjennelsen.

– Det er opplyst at mange er sikret og tilrettelagt, men at det gjenstår noen enheter som ikke er det. Det innebærer at politiet foreløpig ikke har tilstrekkelig oversikt over det beslag man står over for.

Viktige bevis kan være sky-lagret tilknyttet kontoer som man ennå ikke er kjent med at siktede har benyttet, heter det i kjennelsen.

– Samtidig står politiet trolig står over for en utdannet og godt trent etterretningsoperatør, som antagelig har et støtteapparat og rapporteringskanaler som vil bistå ham i å forspille bevis etter beste evne. Det fremstår derfor som særlig viktig å avskjære siktede fra kommunikasjon med andre mulige impliserte.

VG har tidligere kunnet skrive at brasiliansk påtalemyndighet også etterforsker spionmistenkte Mikhail Mikusjin - og vurderer å be om utlevering.