TEST: Den nye coronamedisinen Paxlovid gjør at de som vil ha størst nytte av medisinen, igjen bør begynne å teste seg for covid-19.

Varsler nye råd om hvem som bør corona-testes

Folkehelseinstituttet har sagt at ingen trenger å teste seg om de blir syke i høst. Men torsdag kom beskjeden om at Norge har godkjent corona-medisinen Paxlovid - og at behandlingen bør begynne tidlig.

Fredag kom nyheten om at coronamedisinen Paxlovid blir tilgjengelig på norske apotek fra neste uke.

Folkehelseinstituttet (FHI) har i høst sagt at det ikke er noe poeng å teste seg om man begynner å hoste, få sår hals, feber og hodepine.

– Rådet om å holde seg hjemme, er det samme uansett om man tester seg, og uansett hva svaret er, sa fagdirektør Preben Aavitsland i november.

Men den nye corona-medisinen gjør at noen pasientgrupper nå bør finne ut om de er smittet med forkjølelse, sesonginfluensa eller covid-19.

– Vi vil komme tilbake med råd om testing for de risikogruppene som kan ha nytte av Paxlovid, skriver Aavitsland i en e-post til VG.

Han skriver at FHI vil legge fram nye råd førstkommende torsdag for hvordan testing hjemme eller hos legen skal brukes for å få god effekt av de nye medisinene.

POSITIV: Fagdirektør Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet tror ikke coronasmitten vil føre til mange sykehusinnleggelser i vinter.

Hvem har nytte av medisinen?

Folkehelseinstituttet viser til Helsedirektoratet for svar på hvem som vil ha nytte av den nye corona-medisinen.

Helsedirektoratet skriver at det er særlig eldre personer i riskogrupper som vil ha nytte av medisinen. Blant risikogrupper nevnes aktiv kreftsykdom, alvorlig lungesykdom, alvorlig hjertesykdom, alvorlig overvekt og kronisk nyresvikt.

Behandlingen bør starte så tidlig som mulig og fortrinnsvis innen fem dager etter symptomdebut.

– I gruppen med høyest risiko for alvorlig sykdom ser det ut som tidlig tablettbehandling kan redusere antall innleggelser med rundt 80 prosent. Det har mye å si for den enkelte, men har også stor betydning for helsevesenet, sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG fredag.

Les også Coronamedisin snart tilgjengelig på apotekene Fra neste uke blir Pfizers coronapille Paxlovid, som reduserer risikoen for alvorlig sykdom, tilgjengelig på norske…

Uforutsigbar vinter

Fortsatt er det uavklart hvor kraftig smittespredning det vil bli av coronaviruset i høst og vinter. I den nye ukesrapporten fra FHI som ble publisert torsdag, står det at situasjonen er uforutsigbar.

Men Aavitsland sier at de ikke tror at epidemien vil bli så stor, målt i sykehusinnleggelser.

FHI skriver at den virusvarianten som for tiden dominerer i Norge, er et virus som bedre unngår immunitet og antistoffbehandling, dominerer nå i Norge: «Det kan føre til ytterligere økning av epidemien.»

– Vil en gjennomgått covidinfeksjon i høst, gi god beskyttelse mot vinterens covid-infeksjon?

– Vaksinasjon og gjennomgått infeksjon gir hver for seg langvarig og god – men ikke fullstendig – beskyttelse mot alvorlig sykdom, uansett variant. Sammen gir de enda bedre beskyttelse, skriver Aavitsland.

– Beskyttelsen mot å bli smittet og få mildere sykdom, synker i løpet av noen måneder.

VIKTIG: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at det er personer over 65 år med underliggende sykdommer som vil ha størst nytte av de nye coronamedisinene.

Når bør man ta kontakt med lege?

– Hvordan påvirkes spredningen av viruset av at mange tester seg mindre enn i 2020/2021?

– Sannsynligvis lite. Hvis folk følger rådet om å holde seg hjemme ved nye luftveissymptomer og sykdomsfølelse, reduseres mye av smittespredningen helt uavhengig av om man tester seg. I tillegg reduseres også spredningen av influensa og flere andre luftveisinfeksjoner.

– Når bør man egentlig ta kontakt med lege, dersom man har kraftige luftveissymptomer?

– Man bør ta kontakt med sitt fastlegekontor eller legevakta dersom man blir syk og

allmenntilstanden er dårlig,

pusten er rask,

pusten er tung, eller

feber fortsetter til tross for febernedsettende behandling.

– Dette gjelder uavhengig av hvilken sykdom man tror man har. Det gjelder særlig for de minste barna, de eldste voksne og folk med hjerte- og lungesykdommer.