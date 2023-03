AVHENGIGE AV SPILL: Ifølge tall fra Norsk Tipping er det om lag 55.000 spillavhengige i Norge.

Legger ned tjeneste for spilleavhengige: − Kjempetrist

Sykehuset Innlandet må prioritere annerledes etter 2023. Da legges tilbudet ned.

Sykehuset Innlandet har i lang tid hatt behandling for spilleavhengige.

Behandlingen varer over tre måneder, og består av skriftlige arbeidsoppgaver og telefonsamtaler. Målgruppen er personer over 18 år som har problemer med pengespill.

Men etter 2023 er det derimot historie.

Leter etter ny leverandør

Overfor VG bekrefter sykehuset at de ikke vil søke på midlene som er utlyst for neste periode.

– Sykehuset Innlandet har informert Helsedirektoratet at foretaket ikke vil søke på midlene som nå er utlyst for neste periode, og er i dialog med direktoratet med tanke på få finne gode løsninger for eventuell ny tjenesteleverandør, skriver Sykehuset Innlandet i en mail.

Fjernbasert behandling for spilleavhengige er en tjeneste for voksne med utfordringer knyttet til pengespill, uten krav til henvisning fra lege. Brukerne har ikke status som pasienter i spesialisthelsetjenesten.

BEKYMRET: Magnus Pedersen i Spillavhengighet frykter at nedleggelsene vil føre til stor usikkerhet.

Info Hjelpetelefon Sliter du med spilleavhengighet? Ved å ringe 477 00 200 kan du få hjelp av hjelpetelefonen til Spilleavhengighet Norge. Åpningstidene er fra 09.00–15.00 mandag til torsdag. Vis mer

Sykehuset har også siden 2003 driftet Hjelpelinjen på oppdrag fra Lotteritilsynet. Også denne avtalen er snart historie.

– Denne avtalen utløper ved utgangen av 2023, og Sykehuset Innlandet har varslet at avtalen ikke vil bli forlenget.

– Kjempetrist

Politisk rådgiver i Spillavhengighet Norge, Magnus Pedersen, sier det er trist at tilbudet legges ned.

Fjernbasert behandling og Hjelpelinjen er to viktige hjelpemidler for folk som sliter med spillavhengighet, ifølge Pedersen.

– Hjelpelinjen og oss er kanskje de to stedene hvor det er lavest terskel for å ta kontakt, og det siste stedet folk går til før de gir opp. Å ha de tilbudene er ekstremt viktig, sier Pedersen til VG.

Spillavhengighet Norge sender mange personer i retning fjernbasert behandling. Og det har vært redningen for mange.

– Tilbudet har hatt veldig god effekt. Over hele linjen er dette kjempetrist. Dette kan føre til usikkerhet for mange, og det er det siste de som står i krisen trenger å møte. Det er meget viktig for en avhengig å møte en god behandler.

Pedersen mener det er ekstremt kritisk om begge tilbudene forsvinner, og det vil føre til stor usikkerhet.

– Forhåpentlig kommer det et annet tilbud, men det vil ta tid før man vet om de kan levere den samme kvaliteten.

Bakgrunnen for at Sykehuset Innlandet frasier seg videre drift av disse tjenestene betjent på vegne av eksterne instanser, er behovet for å utnytte kompetanse og ressurser på egne behandlingstilbud innen divisjon Psykisk helsevern.

Ansatte tilknyttet de to tilbudene beholder sine ansettelsesforhold ved sykehuset.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger