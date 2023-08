REAGERER: Edelh Lena Ingebrigtsen fra Honningsvåg reagerer på søppel fra turister langs tursti i kommunen.

Reagerer på forsøpling: − Det var «disgusting»

Edelh Lena Ingebrigtsen (58) ble møtt av søppel og avføring på tur. Nå etterlyser hun tiltak.

Kortversjonen Edelh Lena Ingebrigtsen, fra Honningsvåg synes ikke det er greit at det er store mengder søppel og avføring langs en tursti nær Nordkapp-platået.

Hun foreslår turistskatt for å hjelpe til med opprydding og renovasjon.

Ordfører i Nordkapp, Trudy Engen, er enig i at det er behov for turistskatt.

Regjeringen jobber for øyeblikket med å starte pilotprosjekter for innføring av turistskatt. Vis mer

Ingebrigtsen, som er fra Honningsvåg, skulle gå seg en tur ned fra en rasteplass ikke langt unna Nordkapp-platået i Finnmark.

Det som møtte henne, gjør at hun ikke har lyst til å gå der igjen.

– Masse dopapir og søppel lå og flagret flere steder langs stien. Det gjorde meg trist, sier hun til VG.

Hun sier hun opplevde å vasse i søppel og avføring.

– Jeg synes det var «disgusting».

Det var iFinnmark som meldte om saken først.

DOTUR: Ingebrigstsen tok flere bilder av dopapir på turen sin. – Forsøpling har vært et problem i mange år, sier hun.

Etterlyser tiltak

Ingebrigtsen sitter i styret i Nordkapp turlag og etterlyser nå tiltak.

– Vi er glad for turistnæringen i Nordkapp, men jeg tror vi har for lite fokus på hvordan vi skal takle utfordringene med forsøpling. Det burde vært turistskatt turistskattTuristskatt, også kalt besøksbidrag, er en foreslått ordning som innebærer at turister til kommuner som får svært mange besøkende, må betale litt ekstra.. Jeg synes det er urimelig å bruke skattepenger fra en fattig kommune til å rydde opp etterpå.

SØPPEL: Ingebrigtsen sier hun tok dette bildet ved en butikk i Honningsvåg hvor turister legger fra seg mye søppel.

Har vært «bakpå»

Ordfører i Nordkapp Trudy Engen (SV) tror flere steder i kommunen er belastet av forsøpling.

– Vi har nok for få søppelcontainere og offentlige toalett. Vi trenger turistskatt for å hjelpe til med renovasjonsavgiftene. Det jobbes nasjonalt med dette og Nordkapp har søkt om å bli pilotkommune for et sånt prosjekt.

Engen sier kommunen selv har vært «bakpå» med å legge til rette for besøk.

De har nå startet arbeidet med et reisemålsråd som skal jobbe med turisme i kommunen.

– Dette arbeidet skulle ha startet tidligere, sier Engen.

ORDFØRER: Trudy Engen er ordfører i Nordkapp kommune i Finnmark.

Flere har utfordringer

VG skrev forrige fredag at Vega kommune i Nordland ønsker seg turistskatt.

– Hvis ikke må jeg ta av et budsjett som jeg kanskje skal bruke til skole, barnehage, SFO eller pleieomsorg, sa ordfører i kommunen Andre Møller (Ap).

Det er ikke bare Nordkapp og Vega som har kjent på utfordringer som kan komme med mye turisme. Også kommuner i Lofoten har jobbet for en turistskatt.

Da næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) besøkte øyrekken den 19. januar i år, sa han at de får innføre en lokal turistskatt.

– Vi skal få dette på plass i løpet av året. Men det er noen juridiske, praktiske og økonomiske utfordringer som må avklares, sa han.

– Vi har laget en beskrivelse sammen med Visit Lofoten om hvordan vi ser for oss at dette skal fungere, men vi har ikke hørt noe mer om prosjektet, sier ordfører i Vågan kommune Frank Johnsen (Sp).

Han sier de har hatt mange turister på besøk i år og at de bruker en del ressurser på å rydde opp etterpå.

Daglig leder for Destination Lofoten, Line Renate Samuelsen, bekrefter at de ikke vet når prosjektet med turistskatt blir iverksatt.

– Vi vet ikke om det blir en pilot i Lofoten eller om det blir innført over hele landet, sier hun.

Jobber med prosjektet

Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Anne Marit Bjørnflaten, sier i en e-post til VG at regjeringen jobber med å sette i gang pilotprosjekter for besøksbidrag/turistskatt.

– Arbeidet har høy prioritet, og vi sikter på å få ordningen klar i løpet av året, sier hun.

Info Dette er turistskatt Turistskatt, også kalt besøksbidrag, er en foreslått ordning som innebærer at turister til kommuner som får svært mange besøkende, må betale litt ekstra.

Regjeringen åpnet for å innføre besøksbidrag i Hurdalsplattformen, høsten 2021.

Et utvalg ledet av tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande anbefalte i mars i år at det innføres et nasjonal besøksbidrag for å hjelpe til med å finansiere utgifter som kommer med mye turisme, slik som søppelhåndtering og offentlige toaletter.

Det er ikke bestemt hvordan turistskatten skal kreves inn, eller hvor mye den skal være. Den vil gjelde for både norske og utenlandske turister. Vis mer

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post