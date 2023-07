FØR STYRTEN: Her flyr flytyvene over Farsunds idylliske skjærgård. Ferden endte i nabokommunen Lyngdal.

Fotograferte flytyvenes farlige ferd: − Det fløy ekstremt lavt

Tom Gordon Hansen fotograferte det stjålne flyet over Farsunds skjærgård tirsdag. Han reagerte med å tenke «hva i all verden». Flyets eier er veldig glad for at det gikk bra med tyvene.

Kortversjonen To menn i 20-årene stjal og krasjlandet et fly på Sørlandet onsdag.

Flyet ble stjålet fra en hangar på Lista flyplass, og styrtet i nærheten av Dalekniben i Lyngdal.

En av flyets eiere, Edwin Gunnar Sandnes, er lettet over at begge mennene overlevde.

Øyenvitne Tom Gordon Hansen opplevde å se det stjålne flyet fly ustabilt over skjærgården i Farsund. Vis mer

To menn i 20-årene stjal og styrtet et fly på Sørlandet i går.

De to politikjenningene, som ble hentet i luftambulanse, overlevde stuntet, men må begge vente seg døgn i arresten og timer avhørsrommet i tiden fremover.







Flyet ble stjålet fra en hangar på Lista flyplass, og politiet undersøker nå hvordan mennene klarte å stjele flyet.

Det var mennene selv som varslet politiet etter styrten i nærheten av Dalekniben i nabokommunen Lyngdal.

Der fant politiet også en hund, som skal ha vært om bord i flyet, melder NRK.

Eieren: – Ikke tyveriforsikret

En av flyets to eiere, Edwin Gunnar Sandnes, som også er flyinstruktør i Lista sportsflyklubb, fikk seg litt av en overraskelse da han skjønte at det kjære sportsflyet hans var stjålet og styrtet.

Sandnes, som har lang fartstid som kaptein i Norwegian før han pensjonerte seg, tar likevel sak med en pilot-aktig ro.

– Jeg er så glad for at det ikke gikk verre med de involverte, at de begge er i live. De hadde visst parkert og satt igjen bilen sin på flyplassen, så de hadde nok tenkt seg en «joy ride», for å så fly tilbake, sier Sandnes til VG.

SJOKKERT: Den erfarne piloten Edwin Gunnar Sandnes trodde aldri han skulle få oppleve et flytyveri.

Det var en guttedrøm da han og flykameraten endelig fikk tak i amfibieflyet, som både kan lande på land og vann, og som det ikke finnes mange av i Europa.

Sandnes kan opplyse at flyet, som kostet dem 400 000 kroner etter en god deal, ikke er tyveriforsikret.

Nå håper Sandnes og medeieren at de kan få en form for erstatning.

– Man tenker jo ikke at tyveriforsikring er nødvendig. Det er i utgangspunktet god sikkerhet på Lista flyplass, en tidligere militær flyplass.

I dag skal de sjekke om flyet kan reddes, men han tror nok flyets siste ferd ble av den farlige og ulovlige sorten.

PÅ LISTA: Her er det stjålne flyet, fotografert på Lista flyplass. FLY I SOLNEDGANG: Det var en guttedrøm å få kjøpt det ganske sjeldne sportsflyet.

– Fløy ustabilt

Tom Gordon Hansen, som har hytte på Langøy i Farsund, satt og spiste lunsj da han så flyet, som fløy på en uvanlig måte.

– Vi ser regelmessig småfly fra Lista flyplass, men dette fløy på en helt ualminnelig måte, vi skjønte at dette var noe annet, sier Hansen til VG.

Det var Fædrelandsvennen som først omtalte Hansens bilder.

– Av refleks tok jeg opp kamera og tok noen bilder uten å tenke noe mer over det. Det fløy ekstremt lavt over øya her. Det fløy ustabilt og fløy sideveis, opp og ned, sier Hansen til VG.

REAGERTE: – Hva i all verden, tenkte Tom Gordon Hansen da han så flyet.

– Jeg skjønte jo sammenhengen med en gang når jeg hørte om et fly som hadde styrtet på radio senere. Jeg var rimelig sikker på at det var det flyet. Så fikk vi det bekreftet med flynummeret etterpå.

– Det første vi tenkte var «Hva i all verden, det er jo veldig unormalt. Hva skal man med et fly sånn der, det kan man jo aldri komme unna med.», sier Hansen om det spesielle tyveriet.

53 år gamle Thomas Nissen ble vitne til flyets siste sekunder i luften. Han ringte 113 da han så flyet tippe cirka 15 meter opp i lufta.

– Vi visste at det ville gå galt. 30 sekunder senere gikk det galt, fortalte Nissen til NRK.

– Vanvittig ferd

Bjørn Pedersen i Farsund sportsflyklubb betegner saken som veldig spesiell.

ENDTE HER: Tyvene klarte å fly et stykke, men endte her.

– Flyet har hatt en helt vanvittig ferd fra flyplass og endt opp der det gjorde. Vi stiller oss veldig undrende til at noen tar sjansen på stjele og fly et sånt fly, og at de i det hele tatt har klart å få det i lufta, sier Pedersen til VG.

Han forteller at det ikke er «bare bare» å få til noe sånt.

– Jeg aner ikke hvem dette er, så jeg vet jo ikke bakgrunnen deres, men det er ikke for hvermannsen å fly et sånt fly.

– Hvordan har de i det hele tatt klart å stjele flyet?

– Da har de brutt seg gjennom gjerdet og inn i hangaren, sier Pedersen.

Sjekker om de har flylappen

Politiadvokat i Agder politidistrikt, Svein Håland, sier til VG at de fikk meldinger fra vitner om flyferden.

Det er to menn på 25 og 29 år fra Mandal som er pågrepet i saken.

– Det var meldinger om et lavtflygende mikrofly, og vi rykket ut på det.

Han sier videre at det er for tidlig å si hvordan flyet ble stjålet ettersom de siktede ikke er avhørt.

– Det sjekkes om de har sertifikat for småfly eller lignende. Foreløpig skaffer vi oss oversikt. Det er mange som har observert flyets ferd, og filmet den.