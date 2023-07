Ulykke med tre biler i Nordland: − Alvorlig

Tre biler er involvert i en ulykke i Nordland. - En svært alvorlig ulykke.

– Ulykken er alvorlig med flere skadede, skriver politiet på Twitter.

Operasjonsleder Kai Eriksen sier til VG 00.39 at det er tre biler involvert. To av dem har frontkollidert.

– Det er en svært alvorlig ulykke. Ulykken skjedde på E6 i 90-sonen.

– To biler har frontkollidert. Det er tre personer involvert her som er alvorlig skadet. En tredje bil fulgte like etter og klarte å kjøre av veien. Her har det gått bra med de involverte.

Eriksen sier vegvesenets ulykkesgruppe er på vei, de har ikke ankommet ennå. Politiet etterforsker saken, og sier det er for tidlig å si noe om hva som forårsaket ulykken.

E6 i Saltdal kommune vil være stengt en god stund, opplyser politiet i Nordland.

– Folk må belage seg på at E6 vil være stengt i mange timer fremover, i verste fall utover morgenkvisten, sier Eriksen.

Hovedredningssentralen (HRS) opplyste tidligere til Avisa Nordland at luftambulanse er på vei til ulykkesstedet.

