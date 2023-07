FORLENGER IKKE: Bjørnar Moxnes er tilbake på jobb 1. august.

Bjørnar Moxnes friskmeldt – tilbake på jobb etter ferien

Sykmeldingen til Bjørnar Moxnes utløp tirsdag og ble ikke forlenget. Han er tilbake på jobb 1. august, opplyser partiet.

Det har stormet rundt den tidligere Rødt-lederen etter at det ble kjent at han hadde tatt et par solbriller fra en butikk på Gardermoen, uten å betale for dem.

Bjørnar Moxnes har vært sykemeldt siden 3. juli. Onsdag melder NTB at sykemeldingen ikke blir forlenget.

– Han har ferie til og med 31. juli og er tilbake på jobb som stortingsrepresentant fra og med 1. august, skriver presse- og kommunikasjonsansvarlig i Rødt, Linn-Elise Øhn Mehlen, i en SMS til nyhetsbyrået.

I forrige uke ble sykemeldingen forlenget med én uke, til og med den 25. juli. Mandag denne uken gikk Moxnes av som partileder.

Dagen før sykemeldingen etter planen skulle gå ut, trakk han seg altså som leder i Rødt.

Moxnes skal fortsette som Rødt-medlem og som stortingsrepresentant.

Nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen, tar over som konstituert leder i partiet etter Bjørnar Moxnes.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post