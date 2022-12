VIL FORBEDRE: – Dette har vært en hjertesak for meg siden jeg ble justisminister, sier Emilie Enger Mehl (Sp) om kriminalomsorgen i Norge.

Mehl vil endre tilsynsordningen i norske fengsler

Tilsynsordningen med kriminalomsorgen har vært sterkt kritisert i en årrekke. Nå varsler justisministeren nytt lovforslag.

– Jeg tror jeg slår inn åpne dører når jeg sier at Kriminalomsorgen har utfordringer, sier Sivilombud Hanne Harlem til VG.

Søndag skrev VG at 69 personer har tatt livet sitt i norske fengsler de siste 15 årene. I over halvparten av sakene hadde den innsatte kjent selvmordsfare, ifølge VGs kartlegging.

Likevel får fengslene sjelden kritikk i sine egenevalueringer.

Den eksterne kontrollen med norske fengsler skal skje gjennom de såkalte Tilsynsrådene.

VG har tidligere omtalt at ledere for Tilsynsrådene mener at ordningen ikke fungerer.

SIVILOMBUDSMANN: Hanne Harlem

– Hele systemet inviterer til frustrasjon

Blant annet blir ikke rådene nødvendigvis varslet når det skjer selvmord i norske fengsler. Medlemmene av rådene får heller ikke tilgang på taushetsbelagt informasjon i slike saker.

– Det er ingen automatikk i at vi blir varslet etter et selvmord i fengsel, sier Aage Tørris Ekker, leder for Tilsynsrådet i region nord, til VG.

– Hele systemet inviterer til frustrasjon.

Også Sivilombudet har i en årrekke kritisert ordningen.

«Ombudsmannen har blant annet pekt på manglende uavhengighet, uklart mandat og utilstrekkelig opplæring av de som skal utføre oppgaven», skrev Sivilombudet i et høringssvar til regjeringen i 2020.

– Hvorfor er det ikke gjort noe, når kritikken har vært fremmet i så mange år, tror du?

– Det er egentlig ganske uforståelig, sier Hanne Harlem.

SIKRE RETTIGHETER: En god tilsynsordning vil kunne bedre soningsforholdene til innsatte i norske fengsler, mener Hanne Harlem. Dette er et bilde av Ringerike fengsel.

Leder: Verken systematisk eller helhetlig tilsyn

Selv om innsatte «ikke er en gruppe som står høyest på dagsorden», mener Harlem at alle er tjent med at tilsynsordningen med kriminalomsorgen fungerer.

– Det er uforståelig at det ikke er gjort mer. Innsatte sitter midlertidig i fengsel. De skal ut igjen, og både de selv, deres familier og alle oss andre er interessert i at de da skal fungere godt når det er ute fra fengsel, sier hun.

En god tilsynsordning kan også sikre at ingen blir utsatt for umenneskelig eller nedverdigende behandling, påpeker Harlem.

– God kriminalomsorg er et viktig forebyggende tiltak, sier hun.

I praksis har rådene en slags ombudsfunksjon, der medlemmene ser til og snakker med innsatte som ønsker å snakke med dem, opplyser Ketil Aune Sondresen til VG.

Han er leder for Tilsynsrådet i Sør.

Nåværende ordning består mer av «å se til de» innsatte, enn det vi legger i ordet «tilsyn», mener Sondresen.

– Når det gjelder tilsynsrådenes tilsyn i fengslene, så vil jeg nevne at disse ikke dreier seg om tilsyn i betydningen en systematisk, helhetlig gjennomgang av om lover og regler er overholdt i fengselet.

Nytt lovforslag

I september uttalte justsminister Emilie Enger Mehl (Sp) at regjeringen skal foreslå en ny lovregulering.

Nå varsler justiministeren at forslaget skal legges frem etter nyttår.

– Tilsynsrådene har vært gjenstand for kritikk i lang tid, sier hun til VG.

Tilsynsrådene skal være en viktig sikkerhetsmekanisme for kriminalomsorgen i de mest alvorlige sakene, sier Mehl.

– Det er veldig viktig å gi tilsynsrådene et løft. De har en viktig rolle i dag, men det er rom for å gjøre endringer. Så må jeg komme tilbake til det konkrete innholdet i lovproposisjonen lovproposisjonenEn proposisjon betyr et forslag. , sier hun til VG.

JUSTIS- OG BEREDSKAPSMINISTER: Emilie Enger Mehl (Sp)

– Alltid alvorlig

– Selvmord er trist, og alltid alvorlig. Det er dessverre mange som sitter i fengsel som er ekstra sårbare. Vi vet at alfor mange har psykiske lidelser, i alvorlig grad. Dette har vært en hjertesak for meg siden jeg ble justisminister, sier hun.

Enger Mehl sier hun har hatt flere møter med helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) om situasjonen for norske innsatte det siste året.

– Det er mange ting som skal til for at vi skal få en verdig kriminalomsorg, sier hun.

Justisministeren viser til at nåværende regjering har foreslått en varig økning i kriminalomsorgens budsjett på til sammen 145 millioner kroner. Dette skal blant annet gå til økt bemanning.

– Det som bekymret meg mest da vi tok over for den forrige regjeringen, var bemanningssituasjonen, sier hun.