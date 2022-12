SVAR PÅ TILTALE: Statsminister Jonas Gahr Støre var i Trøndelag i forrige uke for å forklare hvorfor lakseskatten skal innføres fra januar. Nå får han trøndersvar på tiltale.

Ap og Sp i Trøndelag ber regjeringen utsette lakseskatten

Ap og Sp i Trøndelag ber sin egen regjering droppe planene om å innføre den omstridte lakseskatten fra januar.

Et bredt flertall på Fylkestinget i Trøndelag (Ap, Sp, KrF, V) mener det er grunnlag for grunnrente i havbruksnæringen, men kan ikke støtte forslaget til grunnrentebeskatning slik innretningen er foreslått.

Fylkestinget mener derfor innføringen av skatten bør utsettes til etter at den endelige innretningen er vedtatt av Stortinget, heter det i en pressemelding fra Fylkestinget.

– Dette er et tydelig signal fra landets tyngste og viktigste havbruksregion, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) og fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem (Sp).

Grunnrenteskatten de omtaler er en egen skatt som regjeringen har foreslått å innføre, fordi havbruksnæringen høster sine inntekter fra en felles offentlig ressurs; havet.

Grunnrenteskatten for havbruksnæringen dreier seg i all hovedsak om lakseoppdrettsselskaper.

FylkesordføreTore O. Sandvik går ut mot egen regjering.

De fremholder at havbruksnæringen er Norges nest største eksportnæring og Trøndelag er en av landets største havbruksregioner.

For Trøndelag utgjør næringen en betydelig del av verdiskapingen i fylket og laks er Trøndelags viktigste eksportvare:To tredjedeler av trøndersk vareeksport målt etter eksportverdi er laks, og Trøndelag står for mellom 20-25 prosent av den norske produksjonen av oppdrettslaks, heter det i pressemeldingen.

Der viser også til store ringvirkninger i tilknyttede næringer.

– Vil sterkt anbefale

De forsvarer grunnrentenskatten, men ikke regjeringens håndtering.

– Det er grunnlag for å si at havbruksnæringen skal betale grunnrente. De benytter seg av en fellesskapsressurs som er begrenset av konsesjoner, og høster ekstraordinær avkastning ut over normalavkastning, men innføring av grunnrenteskatten må likevel gjøres på en måte som ivaretar forutsigbarhet og trygghet for arbeidsplassene. Fylkestinget ber derfor om at den foreslåtte grunnrenteskatten endres før den blir innført, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet.

KRITISK TIL SINE EGNE: Fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem fra Senterpartiet er sterkt kritisk til forslaget til regjeringen som hans partileder, Trygve Slagsvold Vedum, har laget.

– Fylkestinget i Trøndelag har i dag gitt klar beskjed om at her må regjeringen se på forslaget på nytt og jeg vil sterkt anbefale at skatteendringen bør forankres i et bredt forlik på Stortinget. Den innretningen som er lagt frem i forslaget må endres og kan rett og slett ikke innføres slik forslaget er lagt fram, sier fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem fra Senterpartiet.

Ber om samlende løsninger

I pressemeldingen viser de til at flertallet bestående av Ap, Sp, KrF og V avgir en høringsuttalelse på forslaget til grunnrenteskatt på havbruk «som har tydelige forventinger på at innretningen må endres».

– Fylkestinget ber også om at andre modeller enn den foreslåtte «normpris»-modellen må vurderes. I påvente av vedtak i Stortinget, kan det beregnede provenyet for 2024 ivaretas gjennom en midlertidig økning av produksjonsavgiften, skriver de.

– Jeg vil anbefale regjeringen om å nå gripe invitasjonen fra næringen om å øke produksjonsavgiften midlertidig i 2023 for å ta inn samme sum som beregnet i skattemodellen, i påvente av at de leser høringsinnspillene og forankrer et bredt forlik over blokkene i Stortinget for ny modell. Det beste er samlende løsninger, sier Sandvik.

– Dette er bra

– Dette er bra. Regjeringen bør lytte til landets største havbruksfylke, og utsette prosessen, utrede alternative skattemodeller og si ja til næringens foreslåtte overgangsordning som vil sikre fellesskapet økte inntekter, sier leder Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge, som representerer oppdettsselskaper.

POSITIV: Geir Ove Ystmark sier han har tro på felles løsning.

Han legger til:

– Jeg har tro på at vi kan klare å finne løsninger som både sikrer næringen, fellesskapet og arbeidsplassene. Dette godt vedtak fra AP, SP, KRF og V i fylkestinget i Trøndelag.

VG har vært i kontakt med statssekretær Lars Vangen (Sp) i Finansdepartementet, som opplyser at finansministeren, Trygve Slagsvold Vedum (Sp), ikke har anledning til å svare på spørsmål i forbindelse med saken onsdag ettermiddag og kveld.