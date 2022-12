STORT POLITIOPPBUD: Oppbudet av politi og ambulansepersonell var massivt etter at meldingen kom klokken 10.02 mandag 20. september.

Mann (40) dømt til 21 års forvaring for drapet på Nav-ansatt

BERGEN (VG) Mannen som var tiltalt for drap og drapsforsøk etter å ha angrepet to Nav-ansatte med kniv i Bergen, får lovens strengeste straff. Dommen gjenspeiler sakens grufulle alvor, mener bistandsadvokat.

Det går frem av dommen fra Hordaland tingrett i dag. Retten satte minstetiden til 14 år.

Avdelingsleder Marianne Amundsen (57) ble drept da en bruker gikk til angrep på henne inne på et samtalerom på Nav Årstad i Bergen 20. september i fjor.

I retten kom det frem at Amundsen ble knivstukket 47 ganger i løpet av 29 sekunder.

Kollegaen hennes Ida Aulin (30) ble skadet, men kom seg i sikkerhet etter å ha blitt påført flere knivstikk.

RETTSSAK: Bistandsadvokat May Britt Løvik (tv) og aktor statsadvokat May-Britt Erstad i Hordaland tingrett.

Da saken ble behandlet i Hordaland tingrett i november, la aktor ned påstand om 21 års forvaring, med en minstetid på 14 år.

Aktor fikk medhold på begge punkter.

Mannen ble også dømt til å betale 300.000 kroner i oppreisningserstatning til Ida Aulin, og 350.000 kroner i oppreisningserstatning til hver av Marianne Amundsens fire barn.

– Gjenspeiler sakens grufulle alvor

– Dommen er helt i tråd med vårt syn på saken, sier bistandsadvokat May Britt Løvik til VG.

– Den er veldig grundig og gjenspeiler sakens grufulle alvor, både når det gjelder straffereaksjon og utmåling av erstatning.

Hun legger til:

– Så er det likevel slik at mine klienter lever med store konsekvenser av domfeltes handlinger og de foreliggende realitetene i møterommet hos Nav. Og de håper alle at saken har fått sin rettslige avslutning.

DREPT: Marianne Amundsen (57).

I dommen skriver Hordaland tingrett:

«Drapsforsøket og drapet har hatt store konsekvenser for Ida Aulin. Angrepet tiltalte utsatte Ida Aulin for var brutalt, og det var kun tilfeldigheter som gjorde at hun ikke ble drept. I tillegg måtte hun se på at en kjær kollega, som hun sjanseløst forsøkte å hjelpe, ble drept.»

Mannen som angrep Amundsen og Aulin erkjente straffskyld for drap og drapsforsøk da saken ble behandlet i tingretten. Men han mente han var psykotisk og utilregnelig.

Amundsens etterlatte har flere ganger rettet kritikk mot sikkerheten på samtalerommet som ble brukt da mannen gikk til angrep.

– Marianne var fanget i en dødsfelle. Hun hadde ingen muligheter til å komme ut. Ingen muligheter til å beskytte seg. Det er forferdelig å tenke på, har Mariannes bror Pål Christian Olsen tidligere uttalt i et intervju med VG.

1 / 2 BROR: Pål Gerhard Olsen har kritisert sikkerheten på Nav-kontoret i Bergen. Han mener drapet på søsteren kunne vært unngått. VURDERER SØKSMÅL: Broren til Marianne Amundsen. forrige neste fullskjerm BROR: Pål Gerhard Olsen har kritisert sikkerheten på Nav-kontoret i Bergen. Han mener drapet på søsteren kunne vært unngått.

Kartlegger sikkerheten

Etter drapet i Bergen satte Nav i gang en større kartlegging av sikkerheten på Nav-kontorene i Norge. Rapporten skulle etter planen offentliggjøres på sensommeren, men er blitt utsatt flere ganger.

I et intervju med VG har Nav-direktør Hans Christian Holte sagt at Nav har forfulgt mange spor i dette arbeidet.

– Vi ser på den fysiske utformingen ved enkeltkontor, og på samarbeidsrutiner og informasjonsutveksling med andre etater som politi, helsevesen og kriminalomsorg. Og vi ser på kompetansen og bevisstheten hos ansatte i organisasjonen vårt.

SJEFEN: Hans Christian Holte er direktør i Nav.

Nav publiserte en såkalt underveisrapport om sikkerhetsarbeidet to uker før rettssaken mot mannen som nå er dømt for drapet startet 31. oktober. Nå er det klart at hele rapporten offentliggjøres i midten av februar, får VG opplyst.

– Bakgrunnen for forsinkelsen er at det er gjort et omfattende kartleggingsarbeid som skal analyseres og presenteres. Hovedfunnene er presentert i underveisrapporten. Der ble det også presentert to viktige tiltak på bakgrunn av funnene, opplyser fungerende direktør i Nav Vestland, Bjarte Hysing-Olsen til VG.

VAR RASKT PÅ PLASS: Ifølge politiet gikk det bare seks minutter fra meldingen ble ringt inn, til gjerningsmannen var pågrepet.

Marianne Amundsen var organisert i Fellesorganisasjonen (FO).

FOs forbundsleder Mimmi Kvisvik har tidligere uttalt til VG at de er opptatt av at alle fakta kommer på bordet.

– Det er viktig å understreke at den eneste som er ansvarlig for handlingene som ble begått, er mannen som utførte dem. Samtidig er det viktig å få belyst de spørsmålene familien tar opp rundt sikkerheten, og at dette følges opp videre, sier Kvisvik.