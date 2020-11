FUNNET TORSDAG: Den 76 år gamle kvinnen ble funnet død i boligblokken i Drammen torsdag formiddag. Et par timer senere ble den siktede 34-åringen pågrepet. Foto: Terje Bendiksby

Drapssaken i Drammen: − Mamma var forsvarsløs og dårlig til beins

Kvinnen som skal ha blitt drept i Drammen, var en 76 år gammel rullestolbruker. – Dette er så fryktelig urettferdig, sier sønnen til VG.

Den 76 år gamle pensjonisten ble funnet død av hjemmesykepleien torsdag formiddag. Politiet mener hun er drept.

– Mamma var forsvarsløs og dårlig til beins. Hun gikk med rullator inne og brukte en elektrisk rullestol når hun var ute, hvis hun kom seg ut. Jeg sliter med å sette ord på det som har skjedd. Dette er så fryktelig urettferdig, sier sønnen til VG.







76-åringen bodde i tredje etasje i en boligblokk i Bragernes bydel i Drammen. Boligblokken består primært av kommunalboliger.

Kvinne siktet for drap

– Slik jeg har forstått det, så har det vært stille og rolig der. En fin plass. Jeg snakket med henne 6. november. Hun har slitt en del med sykdom i det siste, men hun var veldig oppegående, sier sønnen.

Politiet har fått svar på den foreløpige obduksjonsrapporten. Den styrker teorien om at 76-åringen ble drept.

En 34 år gammel kvinnen er siktet for drapet. Hun stiller seg uforstående til drapssiktelsen.

Tidligere domfelt og tvangsinnlagt

Natt til torsdag skal 34-åringen ha oppholdt seg i området rundt boligblokken, og på et tidspunkt skal hun kommet seg inn.

VG har snakket med naboer som observerte en ukjent kvinne inne i blokken. Politiet mener 34-åringen begikk skadeverk og utløste brannalarmen ved 03-tiden natt til torsdag.

34-åringen er godt kjent for politiet. Hun er domfelt rusrelatert kriminalitet og har tidligere vært tvangsinnlagt på en rusklinikk.

KARTLEGGER BEVEGELSER: Politiet jobber blant annet med å lage en tidslinje over siktedes bevegelser. Fredag ble det gjort undersøkelser i 1. etasje i boligblokken, hvor vitner skal ha observert kvinnen på et fellesareale, får VG opplyst. Foto: Terje Bendiksby

Kjenner ikke til noen konflikt

– Jeg vet ikke hvem den siktede kvinnen er. Jeg tror ikke det er noen relasjon. Det har i hvert fall ikke vært noen tidligere konflikt, mamma ville sagt noe hvis det var noe sånt, sier sønnen.

Totalt er de fire søsken.

– Akkurat nå så vet vi barna lite om det som har skjedd. Vi håper politiet kan gi oss noen flere svar til uken. Jeg sliter fortsatt med å ta innover meg det som har skjedd, sier sønnen.

Samtykket til varetekt

Lørdag ble drapssiktede varetektsfengslet i to uker. Hun må sitte i isolasjon i hele perioden.

Politiet er foreløpig tilbakeholdne med informasjon i saken.

– Siktede er ikke avhørt fullt ut, sier politiadvokat

FENGSLET: Lørdag ble den siktede 34-åringen varetektsfengslet i to uker. Hun stiller seg uforstående til siktelsen, men samtykket til fengsling. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

34-åringen ble avhørt i noen timer fredag, men avhøret er ikke ferdigstilt.

– Det har gått fint. Hun forklarer seg for politiet og kommer til å bli ytterligere avhørt. Hun stiller seg uforstående til siktelsen, sier forsvarer Andre Wisløff til VG.

Kvinnen samtykket i varetektsfengsling, som skjedde som en såkalt kontorforretning i Drammen tingrett. Det betyr at det ikke var noe rettsmøte.

– Hun samtykket til fengslingen. Årsaken er at hun ønsker at politiet skal få gjort sine undersøkelser ferdig slik at hun kan sjekkes ut av saken, sier forsvareren.

Publisert: 14.11.20 kl. 17:39

