BRANN: Det brant natt til onsdag flere steder i den beryktede flyktningleiren Moria på den greske øya Lesvos. Flere tusen skal ha flyktet fra leiren, som er satt i karantene på grunn av coronasmitte. Foto: Panagiotis Balaskas / AP

Norge henter 50 asylsøkere fra Hellas

Norge henter 50 asylsøkere fra Hellas. Beslutningen ble tatt for en stund tilbake.

Oppdatert nå nettopp

I forrige uke gikk KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ut i VG og lovet at Norge snart var klare til å hente enslige mindreårige og barnefamilier fra Moria-leiren.

Nå bekrefter han til VG at regjeringen har besluttet å hente flere hjem.

– Forrige uke sa jeg at vi snart skulle hente fra Moria. Regjeringen har besluttet at vi skal hente. I dag kan vi si at arbeidet med at Norge skal hente barn fra Moria starter, sier Ropstad.

– Regjeringen har lenge vært tydelige på at Norge bør ta et ansvar for Moria-flyktningene som en del av et felleseuropeisk ansvar, sier han.

Justisdepartementet har onsdag bedt Utlendingsdirektoratet (UDI) om å starte prosessen med relokalisering fra Hellas.

Alle asylsøkere som får komme til Norge, vil bli coronatestet før de kan komme til Norge.

Dramatisk brann

Natt til onsdag brøt det ut en storbrann i flyktningleiren på den greske øya Lesvos.

Også næringsminister Iselin Nybø (V) bekrefter også nyheten:

– Vi iverksetter nå regjeringens beslutning om uthenting av barn fra Moria-leiren. Med tanke på den dramatiske situasjonen som nå har oppstått er det enda mer påtrengende at Norge tar sin del av ansvaret for å avhjelpe situasjonen, sier Nybø.

– Vi har i lang tid forberedt å hente. I dag setter vi i gang.De bilder vi ser fra Lesvos. Det er en forferdelig situasjon for asylsøkerne der og en meget vanskelig situasjon for greske myndigheter.

BEKREFTER: Iselin Nybø bekrefter at Norge henter flyktninger fra Moria-leiren. Foto: Helge Mikalsen

Statsminister Erna Solberg (H) sier det er besluttet å hente hjem 50 personer.

– Jeg kan bekrefte at vi har vedtatt at vi skal hente 50 personer fra Moria-leiren eller Hellas, primært barnefamilier og behandle asylsøknadene deres her, sier Solberg.

Saken utvides.

Publisert: 09.09.20 kl. 08:45 Oppdatert: 09.09.20 kl. 09:18

Mer om Hellas Moria