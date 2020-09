BOLKESJØ: Huset på Bolkesjø i Telemark der 39 år gamle Tor Henning Dalen ble skutt av politiet og senere døde av skadene. Foto: Tore Kristiansen, VG

Tor Henning Dalen (39) døde på Bolkesjø

Det var 39 år gamle Tor Henning Dalen som ble skutt av politiet i en aksjon på Bolkesjø tirsdag. Politiet frigjør navnet etter samtale med pårørende.

Oppdatert nå nettopp

Det kommer frem i en pressemelding fra Sør-Øst politidistrikt.

– Det er sjelden politiet bruker våpen i tjenesten, og det er veldig sjelden at det får en dødelig utgang. Vi prioriterer nå å legge til rette for Spesialenhetens etterforskning. Vi etterforsker også trusselhendelsen i forkant av hendelsen, sier politistasjonssjef Helge Folserås ved Notodden politistasjon i pressemeldingen.







Folserås legger til:

– Samtidig er det viktig å ivareta de pårørende og følge opp egne mannskaper etter de rutinene vi har.

Det var til sammen fire tjenestepersoner i huset på Bolkesjø i Telemark da 39 år gamle Tor Henning Dalen ble skutt og senere døde av skadene. To tjenestepersoner er avhørt som mistenkt, og to er avhørt som vitner.

Småbarnsfar

Etterforskningsleder Marit Storeng ved Spesialenheten opplyste tidligere til VG at avdøde vil bli obdusert i løpet av torsdagen.

Sammen med bistandsadvokat Tollef Skobba møtte 39-åringens kone pressen onsdag ettermiddag. Den 44 år gamle kvinnen fortalte at hun sist pratet med Tor Henning Dalen tirsdag formiddag, samme dag som han ble skutt.

– Jeg har aldri sett han true noen. Han var ekstremt snill, en følsom mann og en fantastisk far for sitt barn, sa kvinnen.

De to har vært gift i fem år, men er separert. De har likevel fortsatt å bo sammen.

Hun fortalte at mannen slet med psykiske problemer, men at han var åpen om problemene og aldri oppførte seg aggressivt.

Ikke ute av tjeneste

Politimester Ole Bredrup Sæverud i Sør-Øst politidistrikt sa til VG tidligere torsdag at de involverte tjenestepersonene ikke er tatt ut av tjeneste.

– Vi har ikke opplysninger som tilsier at det er grunnlag for at tjenestepersonene skal tas ut av tjeneste, sa Sæverud.

Politistasjonssjef Folserås sier de støtter Spesialenheten i deres etterforskning.

– Det er viktig at politiets maktbruk undergis en grundig ettergåelse, sier han.

BOLKESJØ: Spesialenheten etterforsker saken etter at 39 år gamle Tor Henning Dalen ble skutt av politiet og senere døde av skadene. Foto: Tore Kristiansen, VG

Én betjent avfyrte skudd

Det var én tjenesteperson som avfyrte skuddene, bekreftet etterforskningsleder Marit Storeng ved Spesialenheten til VG tidligere torsdag.

– Jeg kan bekrefte at én tjenesteperson avfyrte skudd. Dette er en av de to som er mistenkt, sier Storeng.

Et vitne som VG snakket med tirsdag kveld, sier at han hørte minst tre skudd etter at politiet gikk inn i huset. Eieren av firmaet som den 39 år gamle mannen jobbet i, har sagt til VG at kolleger på stedet skal ha hørt fire skudd.

– Jeg kan bekrefte at det ble avfyrt flere skudd, men vil ikke gå ut med noe antall. Vi må sammenholde informasjon før vi går ut med dette, sier etterforskningsleder Storeng.

Beslaglagt to tjenestevåpen

Storeng ønsker ikke å kommentere om den ene tjenestepersonen som avfyrte skudd, også avfyrte varselsskudd.

– Det er tatt beslag av to tjenestevåpen. Det er det ene som ble benyttet av tjenestepersonen som er mistenkt, og det andre som var i besittelse av den andre som er mistenkt. Vi har ikke mistanke om at det andre våpenet er blitt benyttet, sier Storeng.

Hverken Sør-Øst politidistrikt eller Spesialenheten har ikke anledning til å gå ytterligere i detalj rundt selve hendelsesforløpet.

– Politiet reiste til stedet på bakgrunn av melding fra AMK om en trusselsituasjon knyttet til en mann som fremsto påvirket. På bakgrunn av den opprinnelige meldingen til politiets operasjonssentral og ytterligere informasjon som ble gitt til politiet av vitner og helsepersonell på stedet, vurderte politiet det som tidskritisk å få kontroll på mannen, skriver Spesialenheten for politisaker i en pressemelding.

På bakgrunn av opplysningene ga politiet ordre om bevæpning.

– Da politiet kom i kontakt med mannen, oppsto en situasjon hvor en av tjenestepersonene avfyrte flere skudd mot vedkommende, skriver Spesialenheten.

Publisert: 24.09.20 kl. 13:27 Oppdatert: 24.09.20 kl. 13:51

Mer om Notodden Drap