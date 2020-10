Coronavaksiner som ligger langt bak kan likevel vinne kappløpet

Prosjektene som forhåpentligvis skal gi en vaksine mot det nye coronaviruset, kan deles inn flere grupper, som ofte kalles vaksineplattformer.

Inaktivert virus

Eksempler: vaksiner mot polio og influensa

Denne typen vaksine er basert på virus som dyrkes frem i levende organismer, for eksempel befruktede hønseegg. Deretter drepes viruset. Vaksinen inneholder hele, døde virus – nok til at kroppen opparbeider motstand mot det levende viruset. Av og til trengs det flere doser vaksine for å oppnå immunitet.

Svekket virus

Eksempler: vaksiner mot meslinger, kusma og tuberkulose

I denne typen vaksine drepes ikke viruset helt, det bare svekkes. Viruset svekkes så mye at det hos de fleste mennesker ikke kan fremkalle sykdom, men det er likevel så intakt at kroppen opparbeider motstand. Effekten er som regel god, men personer med svekket immunforsvar kan bli alvorlig syke av en slik vaksine.

DNA-baserte

Eksempler: foreløpig ingen godkjent til bruk på mennesker

Omtales ofte som neste generasjon vaksine. Den er basert på arvemateriale (DNA) fra viruset, altså ikke selve viruset. Når cellene i kroppen blir utsatt for dette arvematerialet, vil de produsere sine egne virus-deler som trigger kroppens immunforsvar.

RNA-baserte

Eksempler: foreløpig ingen godkjent til bruk på mennesker

Fungerer omtrent på samme måte som DNA-baserte vaksiner. RNA er enkelt forklart kroppens midlertidige «arbeidskopi» av DNA. Også denne typen vaksine er basert på at kroppen selv lager virus-deler som trigger immunforsvaret.

Viral vektor – replikerende

Eksempler: vaksiner mot ebola og denguefeber

I denne typen vaksine bruker man et annet og mindre farlig virus enn sykdomsviruset. Man tilfører dette «vikar-viruset» et gen som gjør at kroppen vil reagere med å produsere antistoffer som også avviser viruset man egentlig vil beskytte seg mot.

Viral vektor – ikke-replikerende

Eksempler: foreløpig ingen godkjent til bruk på mennesker

Tilsvarende den forrige typen viral vektor, bare at verts-viruset er et ikke-replikerende virus. (Et replikerende virus er i stand til å lage nye kopier av seg selv. Et ikke-replikerende virus er ikke det.)

Subenhet

Eksempler: vaksinen mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B

Denne typen vaksine inneholder ikke hele virus, bare små biter av det (subenheter). Disse bitene er likevel nok til at kroppen opparbeider motstand mot hele viruset. Vanligvis må det gis flere doser av en subenhetvaksine.