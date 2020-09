Trine Skei Grandes avskjedstale: Ut mot «maktkamp og renkespill»

GARDERMOEN (VG) Trine Skei Grande takker for seg som Venstre-leder, og oppfordrer partiet til å ikke bryte hverandre ned.

– Kjære alle sammen, nå er dere endelig kvitt meg, roper Trine Skei Grande til landsmøtesalen.

– Neida, dere blir ikke helt kvitt meg med det første. Jeg kommer alltid til å være med på laget. For dette laget, dette partiet, har vært mitt livs store kjærlighet. En kjærlighet som aldri vil brenne ut, fortsetter Grande.

En ny ledelse blir valgt lørdag kveld. Kunnskapsminister Guri Melby er innstilt som partileder, med klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn som 1. nestleder og kulturminister Abid Raja som 2. nestleder.

Grande fortalte landsmøtet at jernbanesatsingen får historisk høye 32,1 milliarder i statsbudsjettet for 2021, slik VG skrev lørdag formiddag.

Grande skryter av de politiske diskusjonene i partiet, men sier at det også kan gå en kule varmt.

– Det vil jeg minne dere alle på, at skal vi bevare takhøyden i partiet vårt, så må vi ta vare på hverandre som mennesker. Vi skal ta de krevende debattene, men vi skal aldri krenke hverandre i kampen. Vi skal brynes mot hverandre i saklig diskusjon, men aldri bryte hverandre ned, sier hun og legger til:

– Vi må alltid sette laget først, og vinne diskusjoner med argumenter, ikke maktkamp og renkespill.

På en pressebrief i forkant av talen sa Grande at hun hadde øvd på å holde tilbake tårene, men at hun ikke kunne love noe.

CORONALANDSMØTE: Venstres strenge smittevernregime inneholder blant annet avstand, håndvask og forbud mot å berøre talerstolen. Foto: Geir Olsen /NTB

Hun ble litt personlig da hun fortalte om seg selv som tolvåring, da hun i farens støvler opplevde at elva Namsen ble flomstor og to meter høye isflak bygde seg opp ved siden av henne.

– Jeg har lært at det å ha respekt for naturen og naturen sine krefter, det er noe vi mennesker må ha. Mennesker kan ikke nedkjempe naturen. Naturen er mye sterkere enn oss. Kødder vi med den, så kødder den med oss.

– Jævla kjip valgnatt

Grande ble valgt som leder i 2010, etter katastrofevalget i 2009. Allerede valgnatten ga Lars Sponheim beskjed om at han var ferdig som leder. Under Grandes ledelse har Venstre karret seg over sperregrensen på fire prosent to ganger, både i 2013 og 2017.

– Som dere alle vet, så ble jeg partileder etter at vi hadde gått på en skikkelig valgsmell i 2009. Det var en jævla kjip valgnatt det året, men vi valgte å møte nederlaget med å bite tenna sammen, brette opp ermene og begynne å jobbe, sier hun.

Grande varslet at hun ville gå av som leder i mars, kort tid etter at hun ble innstilt for en ny periode. Hun sitter på Stortinget frem til 2021, men tar ikke gjenvalg.

Publisert: 26.09.20 kl. 12:04 Oppdatert: 26.09.20 kl. 12:31

