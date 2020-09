Ny ledertrio i Venstre: – Ikke skuff oss

GARDERMOEN (VG) Venstres landsmøte har valgt kunnskapsminister Guri Melby (39) til partiets tredje kvinnelige leder. Med seg som nestledere får hun de tidligere konkurrentene Abid Raja og Sveinung Rotevatn.

For mindre enn 10 minutter siden

– Tusen, tusen takk for tilliten. Jeg blir helt rørt. Jeg er skikkelig lei meg for at jeg ikke får gi en eneste klem. Dette er stort og jeg er veldig glad, sier Guri Melby med skjelvende stemme.

Hun tar i mot stående applaus etter det enstemmige ledervalget, og vinker med en stor solsikkebukett til landsmøtet.

– Jeg er glad for støtten og de oppfordringene jeg fikk om å stille. Det har ikke vært noen hemmelighet at jeg har vært i tvil. Det har handlet om ungene mine -om jeg kan bruke så mye tid på dette her. Men det er jo nettopp for dem jeg gjør dette her, sier Melby og fortsetter:

– Jeg har vært med i Venstre i 21 år, det er jo lengre enn et gjennomsnittlig ekteskap.

NY LEDERTRIO: Abid Raja, Guri Melby og Sveinung Rotevatn. Foto: Geir Olsen

Var ikke innstilt i første runde

Hun var enstemmig innstilt som leder av valgkomiteen, med klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn som 1. nestleder og kulturminister Abid Raja som 2. nestleder. Alle tre ble valgt ved akklamasjon, siden det ikke var andre forslag til leder eller nestledere.

Helt siden i fjor høst har kravet fra grasrota vært tydelig og høylytt: Venstres lokallag har krevd fornyelse i ledertrioen.

Nå er lederkampen som har splittet partiet over – for denne gang. Lenge var det Rotevatn og Raja som kjempet om topplassen, men Melby slo dem på målstreken.

Hun var ikke en del av innstillingen til ny ledertrio i mars, da valgkomiteen innstilte enstemmig på en ny lederperiode for Trine Skei Grande – med Rotevatn og Raja som 1. og 2. nestleder. Få dager etterpå varslet Grande at hun ville gå av som leder.

les også Guri Melby: Hadde neppe blitt Venstre-leder med landsmøte i april

– Dette blir et lag for fremtiden. Vi må jo løfte oss. Det klarer bare et samarbeidende og løsningsorientert lederlag. Vi forventer at dere gjør deres aller beste sammen. Jeg sier det rett ut: Ikke skuff oss! sa valgkomitéleder Per A. Thorbjørnsen før valget.

Han skrøt av den innstilte lederen:

– Guri Melby er kunnskapsminister. Hun har skaffet seg solid ledererfaring etter 20 år i politikken. Hvis det er noen som kjenner både distriktenes og storbyenes behov, så er det henne,

– En visjonær politiker. Guris appell er voksende. Hun har tatt Norge og media helt fantastisk. Hun er Venstres leder for fremtiden.

les også Kilder til VG: Slik var spillet i kulissene da Skei Grande ble innstilt til gjenvalg

– Ikke skuff oss

Thorbjørnsen understreket at ledertrioen skal fungere som et lag:

– Hvis Melby, Rotevatn og Raja blir valgt, blir det den mest kompetente og kjente ledertrioen norsk politikk kan oppdrive i dag, sa valgkomitéleder Thorbjørnsen før valget.

Thorbjørnsen snakket også varmt om den avtroppende ledertrioen, Trine Skei Grande, Ola Elvestuen og Terje Breivik.

– Vår innstilling innebærer at nå erstattes en ledertrio som har gjort en fantastisk jobb for Venstre. Nå overtar nye krefter stafettpinnen. Trine, Ola og Terje, dere har vært forbilder for de tre som nå skal overta, sa valgkomitélederen og la til:

– Dere har vært så deilig lite populistiske. Dere har vært store ledere i Venstres historie. Men det er en tid for alt.

Publisert: 26.09.20 kl. 19:10

Les også