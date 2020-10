SPENTE: Jaktlaget «Volhaugen grunneierlag» er klare for årets første jakt. F.v.: Jostein Haugen, Eirik Skjørholm, Tonje Jønnum, Frode Grønn, Terje Grønn, Tom Christian Myhr, Ole Borgen, Ståle Ravlo. Foran: Tor Høyem, Marit Nikolaisen Ravlo. Foto: Helge Mikalsen

Elgjakt i Trøndelag: − Større enn julaften

VERDAL (VG) Året er snudd på hodet. Men elgjakta i Trøndelag kan ikke engang coronaen stoppe.

Det er grytidlig torsdag morgen. Vinden uler utenfor oppholdsrommet på gården til Ståle Ravlo. Men det gjør ikke så mye:

– Det er veldig fint jaktvær i dag. Vi jakter med og mot vinden, sier jaktleder Terje Grønn.

I oppholdsrommet innerst i garasjen i Solbergslia sitter jaktlaget «Volhaugen grunneierlag» og gjør de aller siste forberedelsene før de skal i skogen.

GOD STEMNING: Spenningen dirrer i luften på det lille rommet. Det er første dagen i årets elgjakt for «Volhaugen grunneierlag». Foto: Helge Mikalsen

Kaffe drikkes og poster deles ut. Spenningen dirrer i luften på det lille rommet. Det er første dagen i årets elgjakt.

– Dette er større enn julaften, sier Ole Borgen.

Han er elgjakt-veteran, og er opptatt av å føre jaktgleden og kunnskapen videre til de yngre.

ELG OG TRAKTOR: På veggen til Ståle Ravlo henger det en elg han har skutt for noen år siden og to plakater av traktorer. Foto: Helge Mikalsen

Ole forteller at den yngste jegeren i gruppen, Tonje, er et råskinn til å slakte.

– Og så skyter hun bra. Nå med walkietalkien kan du si «nå kommer det elg mot Tonje», så kan Tonje forberede seg. Da stiger jo adrenalinet litt.

SPENT: Tom Christian Myhr sitter med en patron kaliber 308 i hånden. Er han heldig, blir det han som feller dagens elg. Foto: Helge Mikalsen

Gjør en samfunnsjobb

Elgjakt i Trøndelag er høytid. Besteforeldre stepper inn og tar seg av barnebarna. Og de store jobbavgjørelsene blir ikke lagt på bordet til kontorets ivrigste elgjeger.

– Vi føler at vi gjør samfunnsjobb. Vi jakter for å holde bestanden nede, og for å unngå at elger som blir påkjørt eller gjør skader på beiter, sier Terje.

Men det er ikke bare arbeidsplikten og elgbiffer som driver dem:

– Det er jo veldig trivelig og veldig sosialt. Det er samhold, å treffe på jaktkompiser og hygge oss.

SISTE FORBEREDELSER: Tor Høyem deler ut walkietalkie til Ståle Ravlo. Den brukes for å kommunisere om det er en elg som kommer mot en annens post, eller om noen har felt. Foto: Helge Mikalsen

Etterlengtet jakt

Årets elgjakt kommer ekstra etterlengtet, etter et halvt år med nedstenging og færre treff. Og som Tonje sier:

– Det e itj corona i skogen, sjø.

– Nei det e itj det, vettu, svarer Ole.

Nå legger de planen for hva de skal gjøre når den første elgen blir felt.

– Det virker som det er bra med elg i skogen, sier Terje.

Elgjakt-fylke nummer en

Jegerne har 10.000 mål å boltre seg på. I år har de ti elger de kan felle: Fire kalver, en okse og noen ungdyr.

De vet ikke om de finner en elg første dagen. Men sannsynligheten for det, er stor. Trøndelag er det fylket i landet hvor det felles mest elg, over 8000 forrige jaktsesong.

NYSGJERRIG: Hunden Tinka skal på sin første elgjakt etter å ha blitt godkjent som ettersøkshund. Eier Marit Nikolaisen Ravlo er spent på hvordan det vil gå i skogen. Foto: Helge Mikalsen

Utenfor skiller de lag, og går inn i egne biler. Ole Borgen og Ståle Ravlo kjører på en landevei innover i skogen.

fullskjerm neste SPENTE: Ole Borgen og Ståle Ravlo går innover i skogen bak gården i Verdal. Nå er det bare minutter igjen til årets elgjakt braker løs.

Ut til post

Klokken er 08.30, de må komme seg ut. Utenfor rommet, står jaktriflene og utstyret klart. Walkietalkiene fordeles. De kler på seg godt, det er kaldt å stå stille i skogen i opptil 12 timer.

– Nå begynner det å pumpe her, sier Ole, og tar seg til brystet.

Ole Borgen og Ståle Ravlo går innover i skogen bak gården i Verdal. Nå er det bare minutter igjen til årets elgjakt braker løs.

De ønsker hverandre god jakt og skiller lag.

Ole krysser veien og går inn i skogen, langs en sti av lyng og mose. Etter 200 meter stopper han opp foran en liten høyde. Han har jaktet i 45 år, og gjort seg fortjent til en post som ikke er langt unna bilen.

Her skal han stå til første elgen er felt: Enten av ham, eller andre.

Han viser radiusen han har sett seg ut. Det er et åpent terreng, med trær spredt rundt. Her har han oversikt.

GLEDER SEG: Ole Borgen på plass på post og skuer utover. På denne høyden har han god oversikt. Foto: Helge Mikalsen

– Majestetisk ro

Ser han elgen komme gående lenger unna enn 100 meter, skyter han ikke. Skuddet skal være 100 prosent, du skyter ikke fordi du tror at du skal treffe.

–Vi sier jo at det er en kunst å skyte, men en større kunst å la være.

I sekken har han termos med te, brødskiver, ekstra klær. Nå gleder han seg.

– Det er like mye opplevelse å se dem i skogen som å skyte. Man lærer seg etter hvert hvordan dyret beveger seg.

Og den er ikke skogens konge uten grunn:

– Den har en majestetisk ro. Elgen har alle sanser og forstår at den blottlegger seg på et åpent lende som dette.

De kan ikke skyte på hvilken som helst elg. Kommer elgen, må kikkerten frem og geviret analyseres: Kanskje er det den elgkuen som føder tvillinger hvert år. Den kan ikke tas.

Før walkietalkiens tid, brukte de plystring og bål som kommunikasjon. Så man røyken fra bålet et sted langt borte, visste de andre at en elg var felt. Da gjaldt det å komme seg bort for å hjelpe med å frakte dyret hjem.

I dag brukes firehjulinger for å kjøre den tilbake. Men båltradisjonen består – hver elg skal feires.

Felte årets første

To dager etter VGs besøk, forteller Ståle Ravlo over telefon om den først elgen han felte i år:

– Det var en fjording som kom, da smalt det jo. Jeg skjøt den på femti meter. Traff rett ved siden av hjertet, et skudd.

fullskjerm neste LYKKERUS: Kenneth Nikolaisen poserer med elgen svigerfar Ståle Ravlo felte lørdag. Nå skal han ta jegerprøven.

– Hvordan føltes det?

– Du blir veldig glad, det der er en spenning. Alle kan fyre av et skudd, men det å være sikker på at det har gått bra er det viktigste med hele jakta.

Etter at skuddet er avfyrt, venter man til elgen har lagt seg ned. Så kalles de andre i jaktlaget, den vommes ut og får den ned med firhjuling.

Tok med svigersønn på jakt

Ståle har ikke telling på hvor mange elger han har tatt. En som fikk sterkere følelser i sving, var svigersønn Kenneth Nikolaisen, som var med for første gang for å se på.

Han kan nesten ikke tro at han fikk se en elg bli felt etter bare to timer på post.

– Det var en fantastisk opplevelse. Jeg har alltid drømt om å bli med på en sånn jakt. Elgen kom i god marsj 20 meter unna. Det var en stor opplevelse, helt sprøtt å få elgen så tett på.

– Jeg tenkte bare: Skyt! Det er jo perfekt! Men det er jo ikke bare å skyte. Du skal vite at elgen skal stå i ro, og skal være 100 prosent før du trykker av. Jeg har fått mye å tenke på. Det er ikke bare å hive børsa på og ut og skyte.

Og planen videre er klar:

– For å si det sånn, jaktprøven skal jeg ta til neste år!

