CORONA: Statsminister Erna Solberg (H), næringsminister Iselin Nybø (V) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) kom med flere gode nyheter til de ansatte på Folkehelseinstituttet (FHI). Foto: Tore Kristiansen

Statsbudsjettet: Seks milliarder til coronakamp

LOVISENBERG (VG) Statsminister Erna Solberg (H) vil bruke nesten seks milliarder kroner ekstra i neste års statsbudsjett for å bekjempe corona-pandemien, inkludert knapt fire milliarder til vaksiner.

Solberg varsler corona-nyheten sammen med barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og næringsminister Iselin Nybø (V) på Folkehelseinstituttets (FHI) lokaler på Lovisenberg i Oslo.

I neste års statsbudsjett vil regjeringen bruke nesten seks milliarder kroner på helserettede corona-tiltak, inkludert:

3,8 milliarder kroner til forhåndsavtaler om vaksinelevering og vaksinasjon.

1,1 milliarder til et beredskapslager for legemidler.

650 millioner til testing ved grenseoverganger.

Dette kommer i tillegg til det vanlige helsebudsjettet og andre corona-krisepakker, for eksempel til næringsliv og kommuner.

Regjeringens corona-pakke Regjeringen bruker nesten seks milliarder kroner på helserettede corona-tiltak i neste års statsbudsjett. 3,77 milliarder kroner til forhåndsavtaler om vaksiner og vaksinasjon – og 30 millioner kroner til drift og distribusjon.

1,1 milliarder kroner til et nasjonalt beredskapslager for legemidler.

650 millioner kroner til drift av 21 teststasjoner ved grenseoverganger i 17 kommuner. I tillegg vil regjeringen bevilge penger til både forskning, smittesporing og ekstrakostnader for ulike statlige etater: 46 millioner kroner til utvidelse av nasjonalt smittesporingsteam.

Penger til beredskapskostnader: 94,1 millioner kroner til FHI, 90,6 millioner til Helsedirektoratet, 10 millioner til Statens legemiddelverk og 3,8 millioner til Norske Helsenett.

14 millioner kroner til et nasjonalt kunnskapsprogram for covid-19. Vis mer

– Det betyr forhåpentligvis at vi får testet flere og sporet smitte, altså at strategien kommer til å virke. I tillegg har vi satt av mye penger til å kjøpe vaksiner, slik at vi kan kjøpe nok vaksiner til å vaksinere oss om vi får tak i det, sier statsminister Erna Solberg (H) til VG.

SAMLET: Solberg-regjeringens tre partier, Venstre, Høyre og KrF, la sammen frem regjeringens nye corona-pakke på helsefeltet. Foto: Tore Kristiansen

Vaksine-kappløp

Solberg, Ropstad og Nybø fikk denne uken omvisning hos FHI og møtte de ansatte på det nasjonale smittesporingsteamet, som blant annet bistår norske kommuner i å håndtere lokale utbrudd.

Trekløveret hadde med seg 46 millioner kroner til smitteteamet, i tillegg til 94,1 millioner ekstra til FHI og en klar beskjed:

– Tusen takk for jobben dere gjør!, sier Solberg til FHIs ansatte etter omvisningen.

TAKKET: Solberg, Ropstad og Nybø takket de ansatte for innsatsen så langt gjennom corona-pandemien. Foto: Tore Kristiansen

Fagdirektør Frode Forland og FHI-sjef Camilla Stoltenberg var selv tydelige tilbake til politikerne: ingen er trygge før alle er trygge.

Det betyr vaksiner. Solberg håper de første er klare i vinter.

– Dette vil være helt avgjørende for å redde liv og helse og vil være en av de veldig store satsingene for å slå ring om sårbare folk, sier Ropstad.

Han varsler at Norge kan måtte inngå 8–10 forhåndsavtaler om vaksiner, for å ha en rimelig trygghet om at alle kan tilbys vaksinasjon. Det er uklart hvor mange av vaksinekandidatene som vil bli godkjent og som Norge dermed til slutt forplikter seg til å kjøpe.

VG har laget en større oversikt over de ulike kandidatene (se her). Vaksinene kan kjøpes gjennom EU og WHOs løsning, COVAX-ordningen.

– Forhåpentligvis har EU klart å satse på de rette og vi skal betale for det som kommer der, sier Solberg.

TYDELIG: Beskjeden fra fagdirektør Frode Forland i FHI var krystallklar - vaksinen, når den kommer, må gis til hele verdens befolkning. Foto: Tore Kristiansen

– Norge bruker mye penger på vaksiner, men mange land i verden har ikke like store ressurser. Er dere bekymret for at de rike kommer til å kjøpe alle vaksinene og de fattige ikke får det?

– Jeg synes jo det ble sagt godt her inne: At ingen er trygge før alle er trygge. Det å ha det perspektivet med seg, har vært viktig, sier Ropstad til VG.

– Vi kommer til å bestille veldig, veldig mange doser til Norge for å være sikker på at vi får vaksinert befolkningen. Vi har mange ulike kandidater, fordi vi ikke vet hvilke som lykkes. Vi er villig til å bruke mer penger fordi vi skal ha den vaksinen. Men det ligger også som en grunnleggende faktor her at vi er opptatt av fordeling, sier han.

– Må samarbeide

Solberg, Ropstad og Nybø mener at corona-krisen viser viktigheten av internasjonalt samarbeid.

Nybø sier at Norge hverken kan produsere eller utvikle en vaksine alene. Hun understreker samtidig at det er viktig å sikre seg mot konsekvensene av stengte grenser og brutte verdikjeder.

– Vi må forberede oss på at ting kan blusse opp igjen og ting kan ta litt tid. Vi ser at verdikjeder kan bli brutt når det oppstår slike pandemier i hele verden. Det er viktig for oss å bygge opp et beredskapslager på legemidler. Det bruker vi vel 1,1 milliard på. Vi skal bygge opp et lager på de viktigste, mest brukte legemidlene, sier hun.

– Betyr det at vi burde hatt dette beredskapslageret før?

– Vi satte i gang arbeidet med beredskapslager før covid-19. Dette var et mandat vi ga for utredning til Helsedirektoratet i 2018, sier Solberg.

Selv om arbeidet har pågått lenge, innrømmer Solberg at summen til lageret ikke ville vært like stor dersom det ikke hadde vært for covid-19.

OMVISNING: Politikerne fikk se hvordan FHI jobber i sine nyoppussede lokaler på Lovisenberg. Foto: Tore Kristiansen

Corona-budsjett?

Statsbudsjettet legges etter planen frem 7. oktober og regjeringens ferske corona-pakke på helsefeltet varsler et budsjett med klar profil.

– Blir dette et corona-budsjett eller har dere plass også til andre hjertesaker som dere vanligvis bruker penger på?

– Vi kommer til å bruke penger på de sakene vi skal gjennomføre fremover. Det er jo to deler av en corona-strategi. Det ene er dette, som er en stor pakke av tiltak. Og så er det noen for å lette på næringslivet. Men så er det den andre store biten det vi allerede begynte med før sommeren: å ta Norge ut av corona-krisen. Det er å følge opp alt arbeidet for å skape arbeidsplasser fremover og inkludere flere i arbeidslivet, sier Solberg.

Hun får støtte av Ropstad og Nybø, som samtidig forsikrer at det også kommer penger til de tre partienes hjertesaker i neste års statsbudsjett.

– Du kommer til å kjenne igjen noen hjertesaker også. Det er ikke slik at vi skifter hjertesaker fordi det kommer en corona-pandemi. Vi ser jo at mange av de sakene som er viktige for oss i hverdagen blir enda viktigere under krisen, sier Nybø.

– Utfordringene som var der da corona kom, er jo ikke bare forsvunnet. Kanskje tvert imot er de forsterket, sier Ropstad.

Publisert: 17.09.20 kl. 06:01

