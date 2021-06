FRUSTRERTE: Mette Marie Kjeldsen er fra Tromsø, men bor i Los Angeles i USA sammen med sin amerikanske ektemann Maged Ragab. Hun og ektemannen, som begge er fullvaksinerte, vil reise hjem og besøke familien etter to år med avstand, men ektemannen nektes innreise i Norge. Foto: Privat

I dag avgjøres videre innreiseforbud: − Det er slutt på tålmodigheten vår

Mette Marie Kjeldsen fra Tromsø kan selv reise hjem til familien sin i Norge, mens hennes amerikanske ektemann slipper ikke inn. Fredag kan det bli endringer for utlendinger som vil inn i Norge.

Av Caisa Linea Hagfors

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det slutt på tålmodigheten vår. Den har vart lenge nå.

Det sier Richard Flaaten, talsperson for den mye omtalte Facebook-gruppen «Oss med familie eller kjæreste i utlandet under covid-19».

For flere av de 11.000 medlemmene i gruppen er fredag en skjebnesvanger dag:

Klokken 13 skal trinn tre av regjeringens gjenåpningsplan lanseres, og det vil bli klart om innreiseforbudet for utenlandske statsborgere opprettholdes, justeres eller oppheves helt.

BAKGRUNN: I dag kan gjenåpningen fortsette: Dette er de mulige lettelsene

– Vi håper det kommer en endring, men vi tør ikke å håpe for mye. Vi har blitt skuffet så mange ganger, og sittet og sett på hvordan jordbærplukkere, svenskehandel og andre næringsinteresser gang på gang prioriteres over familie og kjærester, sier Flaaten til VG.

Dette sier trinn 3 i gjenåpningsplanen om inn- og utreise: Det globale reiserådet avvikles dersom det er smittevernmessig forsvarlig, og erstattes med reiseråd til spesielt rammede land

Det vil bli videre vurdering med sikte på i større grad å åpne for reiser, herunder vurdering av hvilke krav som fortsatt skal stilles til karantene og krav om testing til dem som kommer inn i landet

Åpning for prioriterte grupper arbeidsreisende og utvidet adgang til familiebesøk Kilde: Regjeringen Vis mer

KJEMPER FOR 11.000 NORDMENN: Richard Flaaten er talsperson for en Facebook-gruppe for nordmenn med familie i utlandet under pandemien. De har lenge kritisert regjeringen for det de mener er uforholdsmessig strenge innreiseregler for nær utenlandsk familie. Foto: Privat

Akkurat nå er hovedregelen at kun utlendinger som er bosatt i Norge kan reise inn i landet. Innreiseforbudet gjelder blant annet for utenlandske besteforeldre, som regjeringen omtaler som «fjerne familiemedlemmer», og for kjærester og forlovede.

Forbudet har vært en enorm belastning for tusenvis av nordmenn som har noen av sine kjære i utlandet, mener Flaaten.

Han får støtte av politiker og helsepolitisk talsmann i Sosialistisk venstreparti (SV), Nicholas Wilkinson.

– På et tidspunkt var det nødvendig å ta grep om smitte fra utlandet, og vi så at useriøse arbeidsgivere ikke sikret god nok oppfølging og kontroll, innleder Wilkinson til VG og legger til:

– Men den situasjonen legitimerer ikke at vi nå sier nei til kjærester og besteforeldre som til og med kan være fullvaksinerte, sier han.

– Henger ikke på greip

Mette Marie Kjeldsen fra Tromsø er en av dem som har fått kjenne på frustrasjonen ved det strenge innreiseregelverket. Seks måneder før pandemien brøt ut, flyttet hun til Los Angeles i USA sammen med sin amerikanske ektemann. Nå har det gått snart to år siden hun har sett familien i Nord-Norge.

Både Kjeldsen og mannen er fullvaksinerte, men bare Kjeldsen slipper inn i Norge.

– Vi skal ikke på ferie, men vi vil sårt hjem til familien. Mannen min har mistet begge foreldrene sine, så familie vår i Tromsø er viktig for oss begge, forklarer hun.

Hun forstår at det er mange hensyn å ta, men synes ikke reglene gir ikke mening slik de er nå:

Hadde nemlig Kjeldsen bodd i Norge selv, hadde ektemannen sluppet inn – fordi de er gift og ikke «bare kjærester».

– Men om vi begge reiser sammen for å se familien, slipper han ikke inn. Det henger ikke på greip, sier hun oppgitt.

TETTE BÅND: Mette Marie Kjeldsen sin amerikanske ektemann Maged Ragab har mistet sine egne foreldre, og omtaler familien i Norge som nær og viktig. De møttes da han var på jobb i Norge for ti år siden, og han har flere ganger vært med på besøk til familien til Kjedsen i Tromsø. Foto: Privat

Kjeldsen understreker at hun og mannen gjerne sitter på karantenehotell, om det er det som må til. Men at ektemannen hennes ikke får følge med henne over grensen, synes hun er vanskelig å forstå.

– Jeg har sittet i to måneder og googlet for å finne ut av dette. Men det er ingen som prater om det i mediene, og ingen som kan svare oss når det vil være mulig å få reise tilbake, sier hun.

LES OGSÅ: Fullvaksinert med en vaksine godkjent av det europeiske legemiddelbyrået, kan du slippe karantenehotell

Hun påpeker at det er mange nordmenn i USA med amerikansk ektefelle.

– Det føles litt klaustrofobisk å vite at det ikke er fritt for meg og min ektemann å reise til mitt hjemland, spesielt hvis det blir prekært, sier hun.

Justisdepartementet har ikke svart

VG har stilt justisdepartementet flere spørsmål vedrørende innreiseforbudet generelt og situasjonen til Kjeldsen. Vi har blant annet spurt om:

Hvorfor gjelder ikke denne definisjonen på «nær familie» for besteforeldre, forlovede og kjærester?

Hvorfor får ikke utenlandske ektefeller som reiser hjem til nær familie i Norge med norsk ektefelle slippe inn i landet?

Hvordan begrunnes forbudet smittevernmessig, hvis de det gjelder er enten vaksinerte eller villig til å oppholde seg på karantenehotell?

VG har også forelagt justisdepartementet sitatene fra Wilkinson (SV). VG har så langt ikke fått svar fra departementet på disse spørsmålene.

Vil ha juridisk vurdering av innreiseforbudet

Flaaten, talspersonen for nordmenn med familie i utlandet, har fått høre om situasjonen til Kjeldsen i USA. Han understreker at Facebook-gruppen er en stor og sammensatt gruppe med hundrevis av mennesker i ulike livssituasjoner som rammes av innreiseforbudet.

– Vi håper regjeringen endelig innser konsekvensene dette omfattende innreiseforbudet har hatt for helt vanlige familier. Det tærer på folk å leve i uvisshet om når de får være sammen med sine nærmeste. Den uvissheten har vi måttet leve igjennom store deler av pandemien, sier Flaaten.

Sammen har medlemmene i gruppen engasjert advokat Lina Smorr i advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig til å gjøre en juridisk vurdering av innreiseforbudet:

– Vi har fått en juridisk vurdering av lovligheten av å ha så store inngrep i grunnleggende menneskerettigheter, som for eksempel retten til familieliv. Den viser at innreiseforbudet er urettmessig og uforholdsmessig etter Grunnloven og menneskerettighetene.

Danmark og Sverige som gode eksempler

Både Danmark og Sverige har innreiseordninger som inkluderer kjærester. Det mener SV-politiker Wilkinson at burde være mulig å gjøre i Norge også.

– De forstår at nær familie og kjærester må prioriteres. Det er mange som ikke vil gifte seg, men som er kjærester over lang tid. Det er forferdelig for dem, sier han og peker på:

– Vi har åpnet opp for arbeidsinnvandrere, men ikke for dem som står oss nære, som familie og kjærester – selv om de er fullvaksinerte.

KLAR TALE: Helsepolitisk talsperson i SV, Nicholas Wilkinson, mener det er på tide at regjeringen åpner grensene for nær familie og kjærester. Han vet selv ikke hva han hadde gjort om han måtte være separert fra ektemannen i så lang tid. Foto: Fredrik Hagen

Flaaten, på sin side, mener de som har sine nære i utlandet har måtte leve med en «dobbelt belastning»: De har måttet leve med alle de samme restriksjonene under pandemien som alle andre, og i tillegg blitt separert fra sine familier og kjærester.

Han mener det er på tide at regjeringen anerkjenner dette og nå åpner opp.

– Vi ser at andre nordiske land får det til, uten at de har hatt mer smitte enn Norge.