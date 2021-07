STORE MASKINER: Det aller meste er ganske stort på innsiden av Sauda smelteverk. Men størst av alt er oppslutningen til Senterpartiet. Foto: Terje Bringedal

Industrisamfunnet Arbeiderpartiet tapte

SAUDA (VG) Arbeiderpartiet har tradisjonelt hatt stålkontroll på oppslutningen i de norske industristedene. Men ved sist valg stemte selv fagforeningssjefen på smelteverket i Sauda på Senterpartiet. Hva skjedde?

– Jasså. Dere vil komme og se hvor verdiene skapes?

Fagforenings-bossen Kjell Arnold Pettersen er ikke blyg på vegne av smelteverket han har jobbet siden han var en ung strikk på 17 år. Nå jobber 65-åringen sitt siste år på verket som han kjenner inn og ut. I vinter går han av med pensjon.

I nesten 100 år har Smelteverket i Sauda vært en hjørnesteinsbedrift i arbeidersamfunnet på Vestlandet. Smelteverket er i Nord-Europas største, og produserer legering som brukes i stålindustrien over hele verden.

ET HALVT LIV PÅ FABRIKKEN: Det ikke fagforeningssjefen Kjell Arnold Pettersen vet om Sauda smelteverk er ikke verdt å vite. Foto: Terje Bringedal

Som i mange andre industrisamfunn har Arbeiderpartiet tradisjonelt stått veldig sterkt blant velgerne i kommunen.

Men ikke nå lengre.

Siden 2015 har Arbeiderpartiet falt som en stein. Før hadde ørnen blant partiene mellom 45 til 51 prosent oppslutning ved flere valg. Den tid er forbi.

Nå suser Senterpartiet fremover.

Sist stortingsvalg i Sauda gjorde Ap sitt dårligste valg siden 2001 – mens Sp ikke har gjort det sterkere i kommunen siden EU-debatten i 1993.

EKSTREM VARME: Varmen fra raffineringsprosessen av metall på Sauda smelteverk får den varmeste sommerdag til å fremstå mild og behagelig. Foto: Terje Bringedal

Ordfører: Sauda fant ut de var distrikt

I dag har Senterparti-ordføreren Asbjørn Birkeland over 50 prosent oppslutning. Han blir nesten litt blyg av å snakke om valgresultatet:

– Ja, jo, det har jo gått greit. I lokalvalget i 2015 gikk det bra.

– Og i 2019?

– Gikk det bedre.

Senterpartiet fikk da 53,6 prosent oppslutning, og har nå 11 av 19 medlemmer i kommunestyret.

FOLKETS MANN I FOLKETS HUS: Folkets Hus i Sauda er prydet av arbeiderkunst, og har en hel spesiell plass i historien om norsk arbeiderbevegelse. «Arbeiderbevegelsens stavkirke», døpte Frank Aarebrot bygget. Foto: Terje Bringedal

– Plutselig gikk det opp for oss

Ordføreren har en klar formening om hvorfor Senterparti-bølgen startet tidligere i Sauda enn i resten av landet:

– Sauda er en urban kommune. Slik har vi i hvert fall sett på oss selv. Vi har bystatus og har hatt høy selvtillit. Men så begynte en del av de statlige arbeidsplassene å ryke, og folk opplevde at en del av tjenestene man har hatt sto på spill.

Det ble ikke lenger mulig å få pass i hjemkommunen. Nærmeste flyplass er også langt unna. Sentraliseringen begynte å merkes på kroppen:

– Plutselig gikk det opp for oss at vi er i distriktet.

NORSKE VERDIER: I Sauda kommer verdier i form av raffinert manganlegeringer som selges til stålindustrien for enorme summer. Foto: Terje Bringedal

Fagforeningssjef ble Sp-velger

Smelteverket, eid av franske Eramet, er kommunens hjørnesteinsbedrift. Der stemte selv fagforeningssjef Pettersen på Senterpartiet ved forrige kommunevalg. Hva stemmer til høsten, aner han ikke ennå.

– Men denne gangen kommer jeg ikke til å varsle det høyt. Det er ikke min rolle som fagforeningsleder. Og så ble det så mye bråk forrige gang, da jeg varslet det i Dagbladet, sier han.

Eramet har to verk til i Norge: i Porsgrunn og Kvinesdal, i tillegg til en forsknings- og utviklingsavdeling i Trondheim. Til sammen har de tre verkene flere av de siste årene hatt et overskudd i milliardklassen.

DUO: Verksdirektør Fernando Ramos og fagforeningssjef Kjell Arnold Pettersen er mer enige enn uenige. Foto: Terje Bringedal

Direktøren for det hele

Brasilianeren Fernando Ramos er direktør for smelteverket. Han har jobbet i metallindustrien i både Brasil og Norge, og ble værende i Norge etter hva som egentlig skulle være et kortvarig jobbopphold.

– Det er kjekt her i Sauda, sier han på klingende Karmøy-dialekt. Han har flyttet rundt også i Norge, for ulike stillinger. I dag er han norsk statsborger.

– Norge er et fantastisk land. Nordmenn er mottagelige for mennesker som meg, som har utdanning, ambisjoner og er villig til å bidra.

KONTROLL: De ansatte på smelteverket håndterer store maskiner og kraner hver dag, gjennom hele døgnet. Foto: Terje Bringedal

Dette lager de på smelteverket Sauda smelteverk produserer manganlegeringer som brukes i stålindustrien i verden. De produserer rundt 260.000 tonn årlig, 60 prosent av det er raffinert – det vil si at de tar karboninnholdet i legering ned fra 7 prosent til under 1,5 prosent. Dét er produktet de tjener de store pengene på. Verket eies av det franske selskapet Eramet. Vis mer

Ramos understreker behovet for å få personer i parforhold til å etablere seg i distriktet. Da er det viktig med varierte arbeidsmarked, botilbud, servicetilbud og velferdstilbud.

– Jeg vil gjerne at madammen også skal trives i Sauda.

«Madammen», hans kone, er utdannet som ernæringsfysiolog fra Brasil, bor på Karmøy for øyeblikket, mens Ramos bor i Sauda, knappe to timers kjøretur unna. Målet på sikt er at begge skal kunne bo i Sauda.

BRASIL TIL SAUDA: Direktør Fernando Ramos sier at han stortrives i Sauda. Foto: Terje Bringedal

Dette er de enige om

Direktøren holder kortene tett til brystet om hva han skal stemme.

– Jeg snakker ikke om politikk eller religion på jobb. Jeg pleide å snakke om fotball, men jeg har sluttet med det òg. Siden Brasil gjør det så dårlig, legger han til.

Og mens fagforeningstopper og direktører på smelteverk tradisjonelt har kunnet stå i rak opposisjon, er de to helt enige om én ting: Skal en regjering føre god industripolitikk, må de starte med god distriktspolitikk.

– Kompetanse er en nøkkel for oss. Vi trenger å få tak i folk med kompetanse. Og vi trenger å få de til å ville bosette seg i Sauda, sier Ramos.

Fagforeningsleder Pettersen nikker ivrig, og utdyper:

– Før jobbet vi med spade her, nå jobber man med hodet, sier han og kakker i hjelmen, mens de viser fram innsiden smelteverket under skalltaket.

Utenfor er det varmt, men på innsiden er varmen nærmest utålelig fra ovnene som driftes 24 timer i døgnet.

JOBBER MED HODET: Kjell Arnold Pettersen forteller at de trenger folk som har det mellom ørene for å jobbe på smelteverket. Foto: Terje Bringedal

Generasjonsskifte på verket

Direktøren sier at tilgang på kompetanse er hans viktigste punkt for en vellykket industripolitikk:

– For om det ikke går an å bo i distriktene, og å ha folk, skoler og tilbud her, båttransport inn og ut av kommunen, så risikerer vi at vi får trøbbel med å skaffe folk, forklarer Ramos.

Her flyter det raffinerte metallet som Sauda tjener store penger på. Det skal størknes, og deretter knuses og selges til stålprodusenter over hele verden. Foto: Terje Bringedal

Han sier at arbeidsstokken på fabrikken nærmer seg et generasjonsskifte:

– Det nærmer seg pensjonsalder for mange av de ansatte på verket. Da vil vi miste mye kompetanse som vi er nødt til å erstatte. Det kan komme til å bli en utfordring for oss. For vi har opplevd at noen kommer og jobber her en kort periode, før de reiser videre til større plasser, sier han oppgitt.

Ramos er ikke oppgitt lenge: Plutselig blir ansiktet hans et eneste stort smil, lyst opp av de røde flammene fra en maskinkonstruksjon. Ramos skynder seg å si til fotografen at dette er den eneste maskinen som ikke kan fotograferes inne på smelteverket.

– Forretningshemmeligheter, forstår dere, sier han og legger til:

– Dette er pengemaskinen vår.

Raffineringsovnen han peker på gjør at metallet går fra 7 prosent til under 1,5 prosent karbon. Dermed kan det selges langt dyrere.

Smelteverkssjef Ramos legger ut om at deler av deres konkurransefortrinn handler om kompetanse og forbedringer de har gjort på raffineringsprosessen over mange år.

VANNANLEGG: Vannspruten dekker yttersiden av skalltaket, for å dempe stoppe luftforurensingen fra raffineringsovnen. Foto: Terje Bringedal

Fra juling til enighet

Selv om de også har uenigheter, er direktøren og fagforeningshøvdingen enige om de store linjene for verket fremover.

Pettersen forklarer at skillet mellom direktør og arbeider i Sauda stadig har blitt mindre. Da han selv tråkket sine barnesko i bygda, var situasjonen en helt annen.

– Da jeg gikk på skole var trinnene delt inn fem klasser: A-, B-, C-, D- og E-klassen. I A-klassen gikk ungene til direktøren, butikkeierne og funksjonærene. Ungene til de som jobbet på smelteverket gikk i B- og E-klassen. Så der gikk jeg. I A-klassen hadde de bokmål, mens resten hadde nynorsk. Og vi gikk i skinnjakker, mens de gikk i «sossejakker». Ja, altså boblejakker, sier Pettersen.

Så flirer han og legger til:

– Og så var det ikke fritt for at vi ga juling til dem i A-klasse.

KOKING: Det er konstant kok på smelteverket, og glødende maskiner hvor enn man snur seg. Foto: Terje Bringedal

Angrer på stemme til Høyre

André Lilleskog (34) begynte på smelteverket som lærling for 12 år siden. Han har blitt værende siden.

Han stemte Høyre ved sist stortingsvalg. Dét gjør han ikke igjen med det første.

Andre Lilleskog skulle gjerne fått tilbake stemmeseddelen han la ned for Høyre og Erna Solberg sist valg. Men han får nøye seg med å stemme på konkurrentene til høsten. Foto: Terje Bringedal

– Hva blir viktig for deg i det kommende stortingsvalget?

– Distriktene er viktig for meg. Jeg er ikke så glad i sentraliseringen som har vært de siste fire årene. Arbeidsplassene må også komme ute i hele landet, ikke kun i de store byene. Det er det viktigste.

Han skal stemme på Senterpartiet for første gang.

– Jeg endte dessverre på Høyre forrige stortingsvalg. Jeg kommer ikke til å gjøre det igjen.

Trauste, gamle og kjedelige

Ida Djuv var varaordfører for Arbeiderpartiet i Sauda fra 2005 til 2007. Hun er ennå engasjert i partiet. Hun jobber som sykepleier, og er ansvarlig for å teste de som skal inn og ut av smelteverket.

Djuv forteller at Aps beslutning om å legge ned legevakten i kommunen for heller å sentralisere den til Vindafjord knakk opplsunitngen til partiet.

Hun har også en til en idé om hvorfor Ap lekker som en sil til Senterpartiet i Sauda.

LANGT FRA KJEDELIG: Ida Djuv er langt fra kjedelig, men forteller at Ap kan oppleves slik, i møte med et energisk Senterparti. Foto: Terje Bringedal

– Vi ble for trauste, gamle og kjedelige, mens Senterpartiet stilte lister med unge engasjerte folk.

– Er det noen av de samme utfordringene Ap har nasjonalt?

– Ja, det er vel det. Men jeg har ikke gitt opp ennå, altså, sier Djuv.

TURNUS: Arbeiderne på smelteverket går i en turnus som sørger for at det er bemanning gjennom hele døgnet. Foto: Terje Bringedal

Ser samme utvikling flere steder

Forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh, sier at Senterpartiets innhugg på Ap-velgermassen er langt fra unik i Sauda:

– Fortellingen om Ap og Sp i Sauda er veldig typisk hvor hvordan det har gått i en del industrikommuner og andre deler av landet hvor Ap tradisjonelt har stått sterkt. Vi ser det samme bildet i Nord-Norge og Innlandet, så dette er i tråd med nasjonale trender, sier Bergh til VG.

Forsker Johannes Bergh sier at Senterpartiet stjeler velgere fra Ap flere steder i landet. Foto: Gisle Oddstad

– Derfor sliter Ap

Forskeren forteller at konfliktlinjen mellom by og bygd ikke er ny.

– Den har eksistert lenge, men blir mer og mindre relevant i perioder. Under Solbergregjeringen har mange opplevd politikken som en form for sentralisering.

Han trekker frem politireform, kommunesammenslåing og regionreform. I tillegg minner han på at lokale saker også er en viktig faktor.

– Summen er at politikken som føres av mange oppfattes som en form for sentralisering. Da er Sp godt posisjoner som et tydelig opposisjonsparti, mens Ap har slitt. Blant annet fordi de har vært for en del av reformene regjeringen har gjennomført. Partiet har dermed ikke samme troverdighet når det kommer til distriktspolitikk, forklarer Bergh.

OVER OG UT: Kjell Arnold Pettersen er ferdig på verket til vinteren, og går da av med pensjon. – Da er jeg helt ferdig. Jeg skal ikke bli noen syvende far i huset, som henger på en vegg. Da skal yngre krefter få overta. Foto: Terje Bringedal

Synd på gubben

Fagbevegelsen og Arbeiderpartiet har svært tette bånd. Og kanskje er det fra sine egne man skal høre det:

– Hva er det Ap og Støre ikke har fått til?

– Jeg synes faen meg litt synd på gubben, for å si det rett ut, sier fagforeningsbossen.

Han legger til:

– Jeg tror Ap har sovet litt i timen på distrikts- og industripolitikken. De har vært med Høyre på en del av sentraliseringspolitikken, både lokalt her i Sauda, men også nasjonalt. Det har ikke vært er bra. Da ser folk etter noe annet å stemme på. Også om man er en del av fagbevegelsen.