Flere unge svarer på epost- og SMS-svindel

En ny undersøkelse fra Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) viser at nær en av ti gir fra seg personopplysninger i epost- og SMS-svindel.

I undersøkelsen, som er gjennomført av YouGov, kommer det fram at nesten halvparten av alle voksne det siste året har fått en SMS eller epost med lenke til et nettsted som ber om sensitive opplysninger.

8 prosent oppgir at de har svart på henvendelsen og gitt fra seg opplysningene de ble bedt om.

– Det viser med all tydelighet hvorfor denne type massesvindelkampanjer gjennomføres. De er ofte lagt opp på en smart måte som dessverre mange biter på, sier seniorrådgiver Vidar Sandlan i NorSIS.

Særlig er det aldersgruppen 18–29 år som lar seg lokke til å gi fra seg opplysninger. 19 prosent i denne gruppen har gjort det.

I desember fortalte VG om en seriesvindler som over flere år har svindlet 56 nordmenn for over 4,2 millioner kroner.

Å vise medmennesker tillit kan koste nordmenn store beløp. Likevel er det helt essensielt for det norske samfunnet, sa TV-psykologen Peder Kjøs til VG den gangen.

