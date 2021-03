BESLAG: En pumpehagle, et tohåndsvåpen og en pistol kamuflert som en spaserstokk. Disse våpnene fant Kripos da de slo til mot et kriminelt nettverk på Østlandet i fjor høst. Foto: POLITIET

«Operasjon Emma»: Kriminelle skrev om torturkjeller

I løpet av en hemmelig etterforskning mot et narkotikanettverk på Østlandet fikk Kripos tilgang på meldinger mellom kriminelle – som skrev til hverandre om ting som var stjålet, en mannsperson, en kjeller og tortur.

Publisert: Nå nettopp

«Det ee bare å plukke han opp og settee han i en kjeller lokale og bare hålde han der og torturere.», skrev en mann i en melding.

En annen mann svarer:

«De som stjal ting for 10 mill ko fram i dag.»

«Jegvhar vært i garasjer of torturert.»

Kripos har pågrepet både avsenderen og mottakeren av disse meldingene, men ingen av dem har vært villige til å forklare seg om innholdet i politiavhør.

– Vi vet ikke om det eksisterer en kjeller eller om noen faktisk har blitt torturert i en kjeller, sier leder Eivind Borge av etterforskningsavdelingen i Kripos til VG.

– I avhør av andre personer i saken har det imidlertid kommet frem opplysninger om at minst én person har blitt utsatt for vold.

Hacket kryptert plattform

VG skrev lørdag om den hemmelige politietterforskningen «Operasjon Emma», som involverte en rekke europeiske land – deriblant Norge og Kripos.

Fransk politi hadde infiltrert den krypterte kommunikasjonsplattformen EncroChat. Gjennom spesialbygde mobiltelefoner kommuniserte kriminelle i tro om at ingen fulgte med på dem.

Brukerne hadde kjøpt en ferdig oppsatt Encro-telefon med et nederlandsk SIM-kort til mellom 15.000-20.000 kroner. I tillegg var et halvt års abonnement inkludert i prisen. Etter dette kostet abonnementet cirka 10.000 kroner for seks måneder.

Politiet i flere europeiske land samlet inn informasjon om drapsplaner og salg av enorme mengder narkotika.

Direkte fulgte politiet med på bilder og meldinger som ble utvekslet. Bak anonyme kallenavn opererte noen av de verste forbryterne i Europa.

Infiltrasjonen og den påfølgende etterforskningen er betegnet som en stor suksess i kampen mot organisert kriminalitet – og i mars i fjor fikk Kripos tilgang på det lukkede nettverket.

SJEF: Få dager før landet stengte ned som følge av coronapandemien i mars i fjor, fikk leder Eivind Borge av etterforskningsavdelingen i Kripos beskjed om at de kunne få tilgang på et lukkede kriminelt nettverket – og følge med på organisert kriminalitet mens den pågikk. Foto: Fredrik Solstad

Beslag

Hovedoperasjonen ble delt inn i minst to underoperasjoner: «Op Thompson» og «Op Emma», oppkalt etter den britiske skuespillerinnen Emma Thompson og den britiske Spice Girls-stjernen Emma Bunton.

Meldingsutvekslingen om en konkret mannsperson, penger, kjeller og tortur ble fanget opp i forbindelse med etterforskningen «Op Bunton». Informasjonen fra den krypterte plattformen førte til slutt at ti menn ble pågrepet og siktet for narkotikaforbrytelser i fjor høst.

Kripos avdekket innførsler, oppbevaring og overleveringer av betydelig mengder narkotika.

– Krypterte samtaler om kjøp og salg av narkotika var blant opplysningene som hjalp oss i arbeidet med å finne disse personene. Vi hadde trolig ikke kommet i posisjon til å avdekke alle disse straffbare forholdene uten EncroChat, sier Borge.

– Resultatene av operasjonen hadde heller ikke vært mulig uten et godt samarbeid med både politidistriktene og Økokrim.

I løpet av etterforskningen har politiet gjennomført en rekke ransakinger og gjort flere beslag, deriblant av narkotika og våpen.

– Basert på de forskjellige våpnene som er tatt i beslag i denne saken, også håndgranater, noe vi ser sjelden i Norge, så er dette miljøer med voldskapasitet. Kommunikasjonen vi sitter på, tyder også på det, sier Borge.

FUNNET: Ammunisjon og håndgranater. Disse gjenstandene ble tatt i beslag av politiet i forbindelse med etterforskningen av et kriminelt nettverk på Østlandet i fjor høst. Foto: POLITIET

Avslørte samarbeid med advokater

Også forsvarsadvokater har brukt EncroChat. I Sverige er to forsvarsadvokater anklaget for å ha lekket hemmelige informasjon til et kriminelt nettverk i Stockholm, det såkalte Vårby-nettverket.

Advokatene skal ha omtalt seg selv som «Kongen» og «Prinsen» og gitt informasjon til lederen av det kriminelle nettverket, ifølge den svenske avisen Expressen som først omtalte saken.

I en av meldingene skal gjenglederen ha skrevet følgende til advokatene:

«Dere hjelper oss og vi hjelper dere...»

– Vi har ikke funnet noe i vårt materiale som viser at noen advokater er involvert, sier Borge.

Men han forteller at det er flere meldinger mellom kriminelle i Norge og Sverige.

– Selv om vi ikke har det som kalles «svenske tilstander» i Norge, så er det ingen grunn å senke guarden. Det er sterkere bånd der enn vi liker, sier Borge til VG.

Det omfattende materialet Kripos sitter på viser også hvor internasjonale nettverkene er, ifølge etterforskningssjefen.

– Det er tett kontakt mellom kriminelle i Norge og aktører i Marokko, Spania og Sverige. Og de kjenner hverandre.