STATENS SIDE: Advokatene Kari Sigurdsen (t.v.) og Lucy Furuholmen fra regjeringsadvokatembetet er prosessfullmektiger for staten. I bakgrunnen Tonje Hermann fra HR-avdelingen i Politidirektoratet.

Politivarsler til sak mot staten: «Var opposisjonell til ledelsen»

BERGEN (VG) Politimannen som varslet om kritikkverdige forhold i Bergenspolitiet fikk hard medfart av arbeidsgiverens advokater i Bergen tingrett tirsdag.

Av Frank Haugsbø

Advokatene Kari Sigurdsen og Lucy Furuholmen ved regjeringsadvokatembetet tegnet et bilde av en person som var vanskelig å ha med å gjøre da de holdt sine innledningsforedrag i saken politimannen Espen Bø har reist mot staten.

– Det var en svært vanskelig situasjon som man måtte gjøre noe med, sa Furuholmen.

Etterforskeren har saksøkt staten for ulovlig gjengjeldelse etter at han ble omplassert i 2018. Etter flere år ved den prestisjefylte EXIT-gruppen som jobbet mot menneskehandel, ble han tvangsflyttet til et nyopprettet saksmottak der han blant annet tok i mot anmeldelser.

Bø hevder dette var en konsekvens av at han året før hadde varslet om manglende inngripen og manglende etterforskning av alvorlig kriminalitet mot sårbare kvinner.

FIKK HARD MEDFART: Onsdag skal politimannen Espen Bø forklare seg i Bergen tingrett. Foto: Hallgeir Vågenes

I retten tirsdag kom statens advokater med harde karakteristikker av politivarsleren. Han ble omtalt som en som hadde problemer med å innrette seg etter beslutninger fra ledelsen, og som var gjennomgående negativ. En som var lite ydmyk og bidro til å skape dårlig arbeidsmiljø.

Espen Bø begynte i EXIT-gruppen i 2013.

- Allerede ved oppstart i arbeidsforholdet var det forhold som tilsa at han var opposisjonell til ledelsen, sa Furuholmen, og viste til at Bø noen år tidligere hadde skrevet et leserinnlegg i Bergens Tidende der han tok et oppgjør med det han mente var politiets mislykkede innsats mot narkotikakriminalitet.

Leserinnlegget i BT førte til at Bø ble intervjuet på TV. Utspillet og tv-opptredenen var godkjent av Bøs nærmeste leder, men kritikken fra politimannen skal ikke ha falt i god jord hos toppledelsen i politidistriktet.

Bø har hevdet at han gjorde mange forsøk på å varsle internt før han leverte hovedvarselet i november 2017. Dette er motparten ikke enig i.

- Statens syn er at dette dreier seg om løpende faglige diskusjoner og uenighet, og at det ikke kan legges til grunn at Bø varslet, sa Sigurdsen.

Hun avviste også at politietterforskeren ble utsatt for gjengjeldelse, og understreket at Bø ble forflyttet av hensyn til arbeidsmiljøet på avdelingen.

- Dette handlet om en konflikt i arbeidsmiljøet, og arbeidsgiveren har brukt styringsretten på en saklig måte.

RETTSMARATON: Det er satt av tre uker til rettsforhandlingene i den gamle lagmannsrettssalen i Bergen tinghus. Foto: Frank Haugsbø

Under innledningsforedraget kom det frem at de ansatte ved avdelingen Bø jobbet ved var under et vedvarende høyt arbeidspress, og at det var store restanser, eller saker som lå ubehandlet.

Ressursmangel var også en utfordring. Blant annet ble det trukket frem at Bø hadde uttrykt misnøye med at avdelingen ikke hadde ressurser til å ha egen spaningsbil.

- Det har vært mye uenighet, og mange diskusjoner. Bakgrunnen for uenigheten var hvilke saker som skulle prioriteres, hvem som skulle treffe beslutninger underveis i en etterforskning og hvordan man skulle gå frem. Det er et sentralt poeng at det er opp til ledelsen å beslutte hvilke saker som skal etterforskes. Det er ledelsen som har oversikt til enhver tid, sa Sigurdsen, som la til:

– Hans reaksjon har vært å fremføre påstander om at han ble mobbet og trakassert. Det var en svært betent arbeidsmiljøsituasjon ved EXIT, og dette var bakgrunnen for omplasseringen.

Onsdag skal Espen Bø avgi forklaring.