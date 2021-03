SKOLEPOLITIKER: Kent Gudmundsen (H) er en av Høyres medlemmer i Stortingets utdanningskomité. Foto: Frode Hansen, VG

Stortingsflertall vil hindre lærer-lekkasje - med fagpåfyll og «hele» vikarer

Flere heltidsvikarer og mer kompetente lærere med flere karriereveier. Det er stortingsflertallets svar på både advarselen om lærere som vil slutte og opposisjonens forslag om enda et lærerløft.

Av Frank Ertesvåg

I sine siste fremskrivninger av lærerbehovet i både barnehager, grunnskole og videregående, viser Statistisk sentralbyrå (SSB) at det blir et overskudd av lærere og barnehagelærere fra 2025.

Det er stikk i strid med tidligere analyser fra SSB som viste at Norge vil kunne mangle over 5000 lærere frem mot 2040.

Men i tallene er ikke hensyntatt at over halvparten av lærerne sysler med tanken på å forlate yrket, slik det kom frem av en stor undersøkelse under pandemien.

Forslaget fra et flertall bestående av regjeringspartiene og Frp inneholder ikke én eneste ny lærer. I stedet vil kvartetten styrke skoler og barnehager med enda mer fagkompetanse og færre deltidsvikarer til fordel for flere på heltid.

Høsten 2017 startet lærerstudentene landet rundt på de nye utdanningsløpene som gir mastergrad. Når disse har fullført sine studier i 2022 kan de forvente en startlønn som ligger om lag 70.000 kroner høyere enn tidligere startlønn, i følge saksordfører Kent Gudmundsen.

Samtidig fører det nye utdanningsløpet til at det blir uteksaminert svært få lærere i vår, ettersom det første femårige løpet ender først våren 2022.

KRF-VETERAN: Hans Fredrik Grøvan tekster på mobilen og følger med på stadig nye innlegg fra Stortingets talerstol. Foto: Vidar Ruud, NTB

KrFs leder av stortingsgruppen, Hans Fredrik Grøvan minner om at den store lærernormen og lærerløftet fra før er levert med over 3000 nye lærerårsverk.

– Vi er stolte av det. Det viktigste fremover blir nå å beholde de lærerne vi har. Det er for stor avgang, derfor er det viktig med tiltak i begge endene av lærerløpet. De nye lærerne må følges bedre opp med veiledere og mentorordninger. I tillegg må de eldste i yrket skaffes gode ordninger slik at de står lengre i yrket, sier Grøvan.

– Lærerutdanningen er blitt lengre og lærerne får mye skryt under pandemien. Hva med lønnen?

– De burde ha hatt høyere lønn enn i dag. Det er et krevende arbeid, en utrolig viktig jobb hvor du må være enormt fleksibel. Det har vi ikke minst sett det siste året, svarer Grøvan som understreker at svaret står for hans egen regning.

Han har selv mange år bak seg som lærer og skoleleder, før han ble heltidspolitiker - med bedre lønn.

Høyres Kent Gudmundsen mener det er for stor variasjon i vikarordningene i skolen, med mange ukvalifiserte vikarer som jobber i brøkstillinger, også kalt deltid.

– Nå foreslår vi å stramme inn loven, slik at kommunene plikter å organisere vikarordningene bedre. Det vil gi flere kvalifiserte lærere i klasserommene fremover. Det er også fremdeles titalls tusen lærere i Norge som ikke har nok fordypning i basisfagene norsk, matematikk og engelsk. Det er faktisk 7350 matematikklærere, 8000 engelsklærere og 5900 norsklærere som mangler tilstrekkelig fagkompetanse, summerer Gudmundsen.

Stortingsflertallet vil derfor beholde satsingen på videreutdanning på samme nivå som i dag.

Solveig Schytts (V) er opptatt av at lærerne skal kunne gjøre karriere i skolen uten nødvendigvis å bli mellomledere eller ledere.

– Derfor videreutvikler vi ordningen med lærerspesialister og styrker karriereveiene i skolen, slik at dyktige lærere vil stå lengre i klasserommet og jobbe med pedagogisk oppfølging og utvikling, femfor å forsvinne ut av yrket eller havne i administrasjonen, sier Schytts.

Et forslag som samtlige partier synes å enes om, er å legge til rette for at flere lærer- og lektorstudenter skal kunne ta vikartimer i skolen under utdanningen, også som en varig ordning etter pandemien.

Leder Roy Steffensen (Frp) i Stortingets utdanningskomité er enig med utdanningspolitikerne fra regjeringspartiene om at det ikke er behov for enda et lærerløft.

– Frp er fornøyd med lærerløftet som ble satt i gang med oss i regjering, og vi ser at det gir resultater. Flere vil bli lærere, og det har vært en formidabel økning av lærere som tar etter- og videreutdanning, sier Steffensen.