HAR FÅTT MEST: Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon, AUF. Foto: Marius Knutsen / Scanpix

Oslo kommune: Fire ungdomspartier har fått feil støtte

AUF, Unge Høyre, Unge Venstre og KrFU har fått i underkant av to millioner i feilaktig støtte mellom 2017 og 2020, sier kulturdirektør Stein Slyngstad i Oslo kommune.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tidligere i år avdekket VG at AUF hadde fått 1,5 millioner kroner i feilaktig tilskudd fra Oslo kommune i årene 2017 til 2020.

På et møte i kultur- og utdanningsutvalget sier kulturdirektør Stein Slyngstad at hele fire ungdomspartier har fått støtte de ikke skulle hatt i disse årene: AUF, Unge Høyre, Unge Venstre og Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU).

Unge Høyre har fått 280.000 kroner, Unge Venstre 112.000 kroner og KrFU har fått 53.000 kroner.

Det siste ungdomspartiet har fått feilaktig støtte fordi etaten har regnet feil, sier Slyngstad.

– For Unge Høyre og Unge Venstre har vi fått feil tall. For KrFU har vi gjort en feil, sier han.

les også Oslo kommune: AUF fikk nesten 1,5 millioner på feil grunnlag

Oppga ikke støttemedlemmer

Mens AUF ikke oppga de omstridte tikronersmedlemmene, har de andre ungdomspartiene ikke oppgitt såkalte støttemedlemmer. Disse er gjerne for gamle for å være med i ungdomspartiene og har ikke medlemsrettigheter, men betaler likevel en viss sum i støtte til organisasjonen.

Rød Ungdom og Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) har ikke svart på Kulturetaten tross gjentatte purringer, ifølge Slyngstad.

les også AUF oppga feil medlemstall i to søknader: Fikk 827.500 kroner

Undersøkte etter VG-avsløring

I midten av januar startet Kulturetaten en gjennomgang av milliontilskudd til AUF.

Det skjedde etter at VG avslørte hvordan over halvparten av medlemmene i ungdomspartiet bare hadde betalt ti kroner for å bli med – langt under kravet om at et fullt medlemskap krever en kontingent på minst 50 kroner

Organisasjonene får kun støtte fra Oslo kommune for «tellende medlemmer», som må oppfylle to viktige krav:

De må ha betalt minst 50 kroner i årskontingent

De må være under 26 år gamle

For å få tilskudd fra Oslo kommune, må de tellende medlemmene utgjøre minst 60 prosent av medlemsmassen. På grunn av de mange tikronersmedlemmene, har ikke AUF oppfylt dette kravet i flere år.