Stovner - der smitten skjøt i været

I flere måneder har bydelen Stovner vært en del av episenteret for coronaviruset i Oslo. Men det er ikke smittesituasjonen som bekymrer mest.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det er igjen tunge tider i Oslos nordligste bydel, Stovner. I det tettbebygde området på 8,2 km² lever over 33.000 mennesker nært på hverandre og pandemien.

Med munnbindet trukket godt over munn og nese, passerer folk hverandre med flere meters avstand på Stovner senter. Gitteret er rullet ned foran de aller fleste butikkene, i tråd med det strenge tiltaksnivået i Oslo.

Samtlige innganger voktes i hele åpningstiden av såkalte «coronaverter» med munnbind, visir og gule vester. De skal sørge for at ingen slipper inn uten å ha fått tilbud om munnbind og en antibac-dusj i hendene – til tross for at senteret nærmest er nedstengt.

De skal gjøre det lille ekstra som flygeblader, meldinger fra kommunen og uendelige mengder informasjon på nett ikke klarer.

– Det er positivt at vi unge kan bidra med smittevern. Og det er bra at det er vi som får jobben. Vi kjenner dem som kommer til senteret, sier Mikail Kashani (19).

Coronavertene er et av bydelens målrettede tiltak i kampen mot de høye smittetallene.

Siden starten av pandemien har Stovner stadig vært på smittetoppen i Oslo. Kun bydelene Gamle Oslo og Alna har registrert flere smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

De siste 14 dagene er 579 personer per 100.00 registrert smittet. Det er omking fem ganger høyere enn totalen for Norge.

Like før vinterferien trodde byrådet at trenden endelig var snudd. Ved å banke på dører for å dele ut munnbind og informasjon og å sette opp mobile teststasjoner begynte det å se lyst ut.

Men så snudde trenden igjen. Smittetallene tredoblet seg nesten på en uke.

Nå har bydelen stengt to skoler etter flere smittetilfeller.

Da byrådet innførte den første nedstengingen av Oslo i mars i fjor, startet bydelen med å samle inn data.

Opplysninger fra smittesporingen blir plottet rett inn på et kart, noe som har gitt bydelen en detaljert oversikt over hvor smitten befinner seg.

– Det vi ser er at det er en stor sammenheng mellom levekårsutfordringer og smitte. Når vi bryter det ned på delbydeler, blir dette tydelig, sier bydelsdirektør Alf Sørland.

Gjennom hele året har de sett en rød tråd: Trangboddhet.

Slik definerer Oslo kommune trangboddhet Antall rom i boligen er mindre enn antall personer eller én person bor på ett rom,

Antall kvadratmeter (p-areal) er under 25 kvm per person.

I tilfeller hvor det mangler opplysninger om antall rom eller p-areal, vil husholdninger regnes som trangbodde dersom en av de to betingelsene er oppfylt. Vis mer

– Mange store familier bor sammen. Det kan være en familie med ti barn hvor en videregåendeelev tar med smitte hjem. Da blir fort de elleve andre i husstanden smittet. På vestkanten vil det med så mange smittede kanskje være snakk om fire eller fem husstander. Her er det én, sier Shabana Fazal.

Hun er bioingeniør på Rikshospital og mangfoldskontakt på Stovner.

Fazal snakker norsk, engelsk, urdu, panjabi og hindi. For å nå ut til så mange som mulig, har hun kontakt med moskeene og templene i bydelen. De siste ukene har hun går fra dør til dør og ringt flere enn 100 familier for å gi informasjon om coronaviruset, vaksiner og smittevern.

– De fleste skjønner ikke hvorfor smitten har spredd seg så mye her, de tar forholdsregler og følger råd og regler. Likevel sprer smitten seg, sier hun.

Fazal peker på en annen viktig årsak til at Stovner er spesielt utsatt:

– Det er heler ikke mange med hjemmekontor her. Mange er helsepersonell, taxi- eller bussjåfører eller butikkmedarbeidere, påpeker hun.

Bydelsdirektør Sørland opplyser at halvparten i aldersgruppen 30 til 59 år i delbydel Fossum har grunnskole som høyeste utdanning.

– Da er vi tilbake til Norge på 60-tallet, sier han.

Stovnerbeboere er også overrepresentert i sykehusinnleggelser, ifølge Sørland.

Faktisk ligger Stovner på norgestoppen i coronapasienter: 20 per 100.000 innbyggere har hatt behov for sykehusinnleggelse siden august i fjor, viser tall som Aftenposten har fått tilgang på. For hele Oslo er tallet 6,4.

Ahus, som blant andre tar imot pasienter fra Stovner, har de siste ukene hatt en tredobling av pasienter. Nå er pågangen for stor og pasientene må sendes til andre sykehus.

Det kan henge sammen med livsstilssykdommer, som diabetes og fedme, som igjen har en sammenheng med levekår.

Stovner har trolig bedre kontroll på hvor i bydelen smitten er enn de andre bydelene i Oslo, eller kommunene i landet.

– Men det er ikke alle data vi får tak i like lett. Lokasjonsdato for testing får vi fra Folkehelseinstituttet (FHI) hver 14. dag. Vi skulle gjerne hatt der hver dag, sier Sørland.

Det er en utfordring for bydelen. De er avhengig av lokasjonsdata tilknyttet en adresse.

– Vi vet nærmest hvilke familier som har smitte. Hvorfor kan vi ikke da kjøre teststasjonen bort dit? sier bydelsdirektøren.

Om mange i samme blokk er smittet, har bydelen mulighet til å kjøre en mobilteststasjon beboerne. Men da må de vite hvor smitten er.

2. mars i år kaller lederen for bydelsutvalget og bydelsdirektøren inn til et møte.

Oslos helsebyråd Robert Steen (Ap) får følge av sin partileder Jonas Gahr Støre.

– Vi er en bydel som har hatt en del utfordringer med corona. Vi ser de negative virkningene. Arbeidsledigheten går opp. Det er tyngre saker innen psykisk helsevern. Vi merker det nå, sier leder for bydelsutvalget Rashid Nawaz.

– Vi gjør så godt vi kan.

Men bydelen klarer det ikke alene. De trenger hjelp.

– Vi begynner å se det i disse dagene. Det vi frykter nå er post covid (etter corona, journ.anm.). Det må vi begynne å planlegge før, advarer bydelsdirektør Alf Sørland.

Køene på lavterskeltilbudene for psykisk helse er blitt lengre enn før. Sakene er mer komplekse.

– Jeg er mer bekymret for post covid enn situasjonen i dag, innrømmer Sørland.

Bydelen trenger hjelp fra utsiden.

– For hver uke som går, taper vi tid. Vi trenger hjelp fra noen fra utsiden, sier bydelsdirektøren til Jonas Gahr Støre.

– Hva tenker du når du sitter her og hører bydelen be om flere vaksiner?

– Jeg mener at det fortsatt er urovekkende at vi har så lav vaksinegrad. Det er grunn til å stille spørsmål om hvorfor vi er lavere enn andre land i Europa på dette. Når kommer det vaksiner til alle disse vaksinesentrene som har plasser, sprøyter og utstyr klart, men ikke vaksiner, sier Støre.

Status for vaksinasjon i bydelen Statusen oppdateres ukentlig. Per 28. februar 2021:

• Antall som kun har fått 1. dose: 780

• Antall som har fått begge doser: 1055

• Totalt antall som er vaksinert: 1835 Vis mer

Han påpeker at krisen ikke er over når den siste vaksinen er satt.

– Det de forteller om her er uroen for psykisk helse. Det må vi ta tak i nå. For det er den store folkehelseutfordringen i forlengelse av corona. Det var der før corona, men det har vokst gjennom corona og er i dag noe av det vi må ta på største alvor, sier Støre.

Selv om problemene etter coronapandemien bekymrer allerede nå, må bydelen likevel komme seg ut av dagens smittesituasjon.

– Vaksinen er veien ut av coronaen. Vi kan prøve å jobbe med smitten og alle tiltakene, TISK-strategien og smittevern. Men løsningen på pandemien er vaksiner, sier helsebyråd Robert Steen.

Denne uken fikk Stovner 100 vaksinedoser til sine innbyggere.

I en stengt pub står personalet og lokalene klare. TV-skjermene, som vanligvis viser fotballkamper, skal snart vise køsystemet og vaksineinformasjon.

Sykepleier Elizabeth La Valle er alene i de tomme lokalene.

– Jeg synes det er trist at vi ikke har flere vaksinedoser. Jeg skulle gjerne vært mer på jobb, sier hun.

Samme dag kommer gladnyheten for bydelen. På grunn av det høye smittetrykket, får Stovner nå flere vaksiner.

Hvor mye bydelen får er avhengig av den nasjonale forsyningen. Dersom det er planlagt at Oslo får omkring 4000 doser i uken fremover, vil det i snitt innebære mellom 270 til 280 doser per bydel.

Hvis Stovner skal få 20 prosent ekstra, innebærer det 40 til 50 ekstra doser i uken, opplyser helsebyråd Robert Steen.

– Det har liten betydning, Men for meg handler det om at man har anerkjent et nytt prinsipp: At vedvarende høyt smittetrykk over tid har en betydning for alvorlig sykdom og død, sier han.

Han kaller det en milepæl.

Når risikogruppene er vaksinert, vil Folkehelseinstittuet fortsette å vurdere vaksinestrategien også med smittetrykket i beregningen.

Steen håper at FHI vil prioritere området med høyt smittetrykk.

– Først da vil vi virkelig kunne se en effekt her på Stovner, sier helsebyråd i Oslo Robert Steen.