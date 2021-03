VAKSINE-TRO: Statsminister Erna Solberg håper vi kan bruke AstraZeneca-vaksinene. Foto: Helge Mikalsen, VG

Erna Solberg: Mer redd for corona enn for vaksine

Statsminister Erna Solberg forstår at nyhetene om blodpropp og hjerneblødning blant vaksinerte kan skape uro, men minner om at det ikke er sikkert at det er noen sammenheng.

Statsministeren sier lørdag ettermiddag at hennes tanker går til de tre som er innlagt på Rikshospitalet og deres familier, i tillegg til de pårørende til kvinnen som døde på Tynset.

– Jeg mener samtidig at vi må passe oss for å få frykt av det. Det dør folk av hjerneblødning i Norge hvert eneste år. At noen rett før det har fått vaksinering, betyr ikke at det er vaksinen som har gjort det.

Hun forstår likevel at de siste dagers nyheter kan skape uro.

– Jeg har forståelse for at man kan bli urolig av nyhetsoppslagene om mulige bivirkninger, men det er viktig å huske på at vi ikke vet om det er noen sammenheng. Frem til vi vet mer om det vil vaksinering av AstraZeneca-vaksinen forbli satt på pause. Dette er en medisinsk vurdering som skal gjøres av dyktige fagfolk. De har jeg stor tillit til, sier Solberg.

Statsministeren snakker med VG etter at det har kommet flere meldinger om mulige bivirkninger av AstraZeneca-vaksinen de siste dagene.

Torsdag satte FHI bruken av den britisk-utviklede vaksinen på vent etter meldinger om at en dansk person døde av blodpropp. Denne personen var vaksinert.

Fredag kom så nyheten om at en helsearbeider i 30-årene på Tynset hadde dødd av hjerneblødning, før det lørdag ble det kjent at tre vaksinerte helsearbeidere behandles for blodpropp eller hjerneblødning ved Rikshospitalet. Alle disse hadde fått AstraZeneca-vaksinen.

Det er ikke slått fast at noen av hendelsene henger sammen med vaksinasjonen.

At vaksinasjonen er satt på pause er etter et føre var-prinsipp.

– Vi håper at vi kommer i en situasjon der vi kan bruke disse vaksinene fremover, ved at vi finner ut at det ikke er annet enn det som er helt statistisk normalt, sier Solberg.

De fleste europeiske land har fortsatt bruken av AstraZeneca-vaksinen. Europeiske helsemyndigheter (EMA) mener vaksinen fremdeles er trygg å bruke, og viser til at rapporter om blodpropp i EU ikke noe høyere enn det som er normalt i befolkningen, mener EMA.

– Vi bør være mye reddere for å få covid-19. Nå ser vi at det er ikke bare er eldre som dør og blir alvorlig syke. Heldigvis går dødeligheten ned, men også relativt unge mennesker blir alvorlig syke, sier Solberg.

ALENE: Statsminister Erna Solberg på Høyres hus. Foto: Helge Mikalsen

– Jeg tar vaksinen

Lørdag formiddag talte Høyre-lederen til partiets sentralstyremøte – men hun satt alene på Høyres hus. De andre sentralstyremedlemmene var forvist til hjemmekontor, mens sjefen frykter at vi er på vei inn i en tredje smittebølge.

Det er mye som tyder på at det blir flere sykehusinnleggelser av det britiske viruset og at flere blir mer alvorlig syke, også yngre mennesker, mener hun.

– Jeg er i hvert fall veldig klar på at jeg tar vaksinen når jeg får lov til å ta den, fordi jeg tror at det er mye bedre for min helse enn å få covid-19.

AVSTAND: Erna Solberg var på Høyres hus. Resten av sentralstyret var hjemme.

– Vi har sagt at vi skal være sikre på at vi har trygghet rundt vaksinene, selv om vi må være klare over at det er bivirkninger ved alle medisiner vi tar.

Vil ikke snike i køen

Både Norge og Danmark har satt AstraZeneca-vaksinene på pause, men Solberg ser også til andre land:

– Storbritannia har brukt mye AstraZeneca, og de sier at de ikke har sett en forhøyning i dette. Vi er føre var og vi går gjennom disse dødsfallene.

– I andre land er statslederne og andre politikere tidlig ute med å ta vaksinen, for å vise folk at det er trygt. Er det noe du kan vurdere hvis tilliten til vaksineringen synker?

– Vi har hatt vurderingen av at det er kanskje er viktigst at norske politikere ikke stiller seg foran i køen. Så er det på et tidspunkt sånn at når vi har kommet nedover i aldersgruppene så må vi passe på at noen kritiske samfunnsfunksjoner ikke blir stoppet hvis vi har høyt smittetrykk, sier Solberg.

Da kan det være aktuelt at for eksempel regjeringen, Stortinget eller folk som jobber med vaksinelogistikk får stå foran i køen, mener statsministeren.