BEKLAGER: – Jeg burde tenkt meg om, takket nei til tilbudet og ventet på tur. Det beklager jeg, sier Færder-ordfører Jon Sannes Andersen (Ap) til VG. Foto: Færder kommune/ AP

Ordfører beklager at han tok imot vaksine: − Jeg burde takket nei og ventet på tur

I Færder ble hele kommunens beredskapsteam prioritert i vaksinekøen. Etter kraftige reaksjoner sier ordføreren til VG at han burde takket nei til vaksinen.

Av Sarah Brennsæter

Publisert: Nå nettopp

Det var onsdag i forrige uke at Færder-ordfører Jon Sannes Andersen (Ap) fikk første AstraZeneca-dose, sammen med resten av kommunens beredskapsteam.

Det reagerte Connie Didriksen fra Husøysund kraftig på. Da hun henvendte seg til Færdertingets Facebook-side for spørsmål rundt dette, ble innlegget fjernet.

Hun sier hun opplever vaksineavgjørelsen som hemmeliggjort fra ledelsens side.

«I beredskapsteamet ser jeg ordfører, kommunaldirektør og hennes team, kommunelegen, brannmester med flere. De er minst 10–15 stk., og alle disse har hjemmekontor. Hvorfor skal de vaksineres først?», spør Didriksen på kommunens facebookside.

Det var Tønsbergs Blad som omtalte nyheten først.

Hun kritiserer ledelsens avgjørelse, og etterspør hvorfor ikke sykepleiere, leger, lærere og barnehagepersonell får gå først.

– De får ikke noe ut av å redde seg selv. De burde ha sett at det er førstelinjen som gjør jobben: De som ikke kan være digitaliserte. Så sitter disse på hjemmekontor og tar vaksinen. Det er lite solidarisk. Vi blir oppfordret om dugnadsånd, og da er det skuffende at de øverste tenker på seg selv, utdyper Didriksen til VG lørdag kveld.

Hun er oppgitt over ledelsen i egen kommune.

– Det sies at de eldre og syke skal få vaksinene først, mens 20 prosent av dosene kan forbeholdes helsepersonell. Og så skal en næringssjef eller en annen kommunalt ansatt få vaksine, før alle eldre og syke? Det er urimelig, sier hun.

Didriksen mener problemet ikke nødvendigvis ligger ved at ordføreren gikk og tok vaksinen, men hvorfor han og resten av ledelsen fikk vaksinen før andre.

FIKK VAKSINE FØRST: Ordfører Andersen fikk første dose med AstraZeneca sammen med kriseledelsen i kommunen forrige uke. Det har skapt reaksjoner. Foto: Færder kommune

Ordfører: – Burde takket nei

Ordfører Jon Sannes Andersen har selv besvart Didriksens henvendelser på Facebook-gruppen:

«Jeg fikk vaksinen AstraZeneca nå på onsdag og skal ha siste dose i mai. Jeg fikk den i Wilhelmsen-hallen sammen med en lang rekke andre. Kriseledelsen har bestemt at de skal vaksineres nå. Der sitter kommunedirektøren, hennes ledergruppe, kommuneoverlegen, undertegnede og noen til. At kommunedirektøren, hennes ledergruppe og kommuneoverlegen ble vaksinert mener jeg er helt rett. Stabil og god ledelse er veldig viktig i den pandemien vi står midt oppe i».

– Jeg mener fortsatt at det var riktig å vaksinere kommunedirektøren og hennes ledergruppe. Det er kritisk viktig at kommunens toppledelse fungerer, sier Andersen til VG lørdag kveld.

– Da jeg ble kalt inn til vaksine tenkte jeg meg ikke om, og svarte at jeg kunne møte opp i hallen onsdag i forrige uke. Det burde jeg ikke ha gjort. Jeg burde tenkt meg om, takket nei til tilbudet og ventet på tur. Det beklager jeg, kommenterer han.

Ifølge Tønsbergs Blad reagerer også Frp-representant Anders Mathisen sterkt på at kriseledelsen selv bestemte at de skulle få vaksinen, uten at det først ble diskutert i formannskapet.

– Der blir vi hele tiden orientert om hvem som får vaksiner, og hvorfor. Det kan godt hende det finnes gode grunner til at kriseledelsen i kommunen burde få vaksinen, men jeg reagerer på at det ikke først ble diskutert i formannskapet.

Han sier at det politiske miljøet i det minste burde blitt orientert om beslutningen.

–Jeg stusser litt over at det ikke skjedde, sier Mathisen, og legger til:

– Det er litt pussig at kommuneledelsen valgte hemmelighold rundt dette.

På spørsmål om hemmeligholdet fra kommuneledelsen, stiller ordfører Andersen seg kritisk til dette:

– Jeg tok vaksinen sammen med cirka 100 andre mennesker; Så «hemmelighold» faller på sin egen urimelighet.