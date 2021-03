LEVERINGSPROBLEMER: Det kan komme færre doser enn planlagt til EU i nærmeste fremtid, skriver selskapet i en pressemelding. Foto: Alessandra Tarantino / AP

AstraZeneca om leveringsproblemer: − Skuffet

AstraZeneca varsler svikt i de planlagte vaksineleveransene til EU. Beskjeden ble gitt til europeiske helsemyndigheter på torsdag.

Av Camilla Fredstad Huuse

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den svensk-britiske legemiddelgiganten viser til produksjonsproblemer og eksportrestriksjoner.

– AstraZeneca er skuffet over å måtte kunngjøre en svikt i de planlagte covid-19-vaksineleveransene til Den europeiske unionen til tross for at vi har jobbet utrettelig for å få opp farten i forsyningene, heter det i en uttalelse.

Kommunikasjonsdirektør for AstraZeneca, Jacob Lund, sier til VG at leveringsproblemene skyldes forsyningskjeden i Europa.

– Vi har problemer med å få nok doser. Dette er biologiske prosesser som tar flere måneder. Utbytte varierer fra frabrikk til fabrikk. Vi har størst problemer i EU. Vi har forsøkt å få doser fra andre steder i verden, men sliter per nå med eksportrestriksjoner, sier Lund til VG.

Han opplyser at AstraZeneca vil levere 30 millioner doser til EU i første kvartal 2020 og 70 millioner doser i andre kvartal. Norge vil få en fordeling av disse dosene, men Lund kan ikke si akkurat hvor mange.

– Vi har ikke eksakte tall for Norge, sier Lund.

Så sent som fredag opplyste Sveriges vaksinesjef at Sverige kommer til å få 3,3 millioner færre doser av vaksinen enn ventede i første halvår av 2021.

Norge ble torsdag varslet om at landet får 1 million færre doser enn ventet i første halvår, skriver NTB.

Var i kontakt med FHI

Folkehelseinstituttet var fredag i kontakt med AstraZeneca etter nyhetene om lavere svenske leveranser, men fikk som svar at det ikke blir ytterligere forsinkelser til Norge nå.

Det innebærer at AstraZeneca fortsatt skal levere 670.000 vaksinedoser til Norge i andre kvartal.

Det er ikke klart hva den siste forsinkelsen vil ha å si for leveranser til Norge.

AstraZeneca havnet også i januar i en konflikt med EU om forsinkede vaksineleveranser.

Meldingen om forsinkelsen vekket sinne og fortvilelse i europeiske land som hadde planlagt at den billige vaksinen skulle spille en stor rolle i kampen mot pandemien.

Pauset vaksineringen

Fredag ble det kjent at Legemiddelverket og FHI har fått melding om ett dødsfall etter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen i Innlandet.

Det er ikke konkludert med at det er en sammenheng mellom vaksinen og det uventede dødsfallet. Dette vil bli grundig vurdert, skriver FHI i en pressemelding.

Dagen før ble vaksineringen med AstraZeneca satt på pause etter en melding om et dødsfall i Danmark. En kvinne døde av blodpropp kort tid etter vaksinering, men det er ikke slått fast at det er sammenheng mellom vaksineringen og dødsfallet.

Flere andre land har stoppet vaksineringen med AstraZeneca, blant annet Island og Bulgaria. Andre land som Frankrike og Spania har fortsatt vaksineringen.

Europeiske helsemyndigheter har så langt sagt at vaksinering med AstraZeneca er helt trygt.