IS-kvinne i retten: Bodde sammen med «To søstre»

Gråtkvalt og med øynene dekket av mørke solbriller, forteller den terrortiltalte IS-kvinnen om vold og trusler hun ble utsatt for av ektemannen, IS-krigeren Bastian Vasquez. Hun svarer også om forholdet til kvinnene kjent som «To søstre».

Under første dag i retten satt den tiltalte 30 år gamle norsk-pakistanske kvinnen uten noen form for tildekning, men på dag to bærer hun en mørk skyggelue og store solbriller. Hun sier at det er tungt å forklare seg om opplevelsene i Syria, gråter og ber flere ganger om å ta pauser under sin forklaring.

Statsadvokat Geir Evanger, som er aktor i saken, fortsetter der forklaringen slapp den første dagen, da tiltalte fortalte om at hun dro til Syria for å gifte seg med terrorkrigeren Bastian Vasquez for å slippe unna et arrangert ekteskap.

Da forklarte tiltalte at Vasquez i økende grad brukte vold mot henne, og aktor spør om dette skjedde ofte og hva som utløste det.

– Det var slik at hvis jeg diskuterte med ham eller han gjorde ting han ikke likte, så ble han voldelig, svarer kvinnen.

– Skjedde det hver dag, eller hver uke?

– Jeg kan ikke sette tall på det, men det skjedde ofte.

BASTIAN VASQUEZ: IS-kvinnen var gift med den beryktede IS-krigeren som dro fra Norge til Syria, og som mistet livet der i 2015. Foto: ISIL

Aktor ber så tiltalte om å forklare om flere konkrete voldshendelser.

Hun forteller at Vasquez ofte satte seg på henne med hendene over munnen hennes for å få henne til å «holde kjeft», at han tok kvelertak på henne, at han vekket henne midt på natten og tvang henne til ha sex, selv om hun ikke ville.

– Jeg ble også slått, jeg hadde blåmerker på armene, men han lot meg aldri se en lege, forteller kvinnen gråtkvalt.

Det voldelige forholdet er viktig for rettssaken, fordi tiltalte har forklart at hun flere ganger forsøkte å rømme fra Syria, men ble nektet av sin voldelige ektemann.

ANGRER: IS-kvinnen forklarer i retten at hun angrer på reisen til Syria, og at hun ville rømme derfra, men påtalemyndigheten mener det ikke er av juridisk betydning. Foto: Odin Jæger

Da «to søstre» kom til Syria

Aktor vil også vite om tiltalte hadde noen kontakt med de to unge Bærums-kvinnene kjent fra boken «To søstre» under sine første år i Syria.

Hun forklarer at de to kvinnene bodde sammen med henne og Vasquez i begynnelsen, fordi den ene søsteren hadde fått en skuddskade i beinet, og den eldste ventet på å gifte seg med en norsk-eritreisk IS-kriger.

Den eldste av de to søstrene møtte den nå tiltalte Oslo-kvinnen gjennom den omstridte religiøse foreningen Islam Net, noe VG fikk bekreftet i 2013. Etter å ha blitt kjent med hverandre gjennom Islam Net, kom venninnene i kontakt med et mer ekstremt, mannsdominert miljø, nemlig Profetens Ummah.

Den tiltalte kvinnen dro til Syria i februar 2013 for å gifte seg med Vasquez, mens de to søstrene fulgte etter i oktober 2013. Mannen den ene søsteren skulle gifte seg med, den norsk-eritreiske krigeren, hadde også vært aktiv i Profetens Ummah.

Hadde kontakt

I tiltalen mot IS-kvinnen står det: «Under ekteskapet med Vasquez uttalte hun seg også positivt om ISIL og livet i Syria til kvinner i Norge med henblikk på å få disse til å gifte seg med fremmedkrigere i organisasjonen».

Aktor vil vite om den tiltalte kvinnen hadde hatt kontakt med de to kvinnene i forkant av at de dro til Syria, og hun bekrefter at de hadde kontakt på den krypterte meldingstjenesten Telegram.

Hun sier også at Vasquez brukte telefonen hennes og fikk henne til å skrive meldinger hun ikke ville skrive.

– Vi hadde noe kontakt, men ikke så mye, jeg hadde ikke tilgang til nett selv. Det var ikke alene, det var med Bastian, sier kvinnen om kontakten hun hadde med kvinnene.

I politiforklaring har hun sagt at Vasquez har fått henne skrive til andre i Norge for å skaffe koner til krigere, og at det kan ha vært slik hun kom i kontakt med de norsk-somaliske Bærums-søstrene.

Vasquez rekrutterte

Tiltalte sier hun aldri hadde «sjanse til å skrive så mye som en kort advarsel om ikke å komme nedover» til de to søstrene.

– Hvis det var noe rekruttering, så var det Vasquez som lå bak, spør aktor.

– Det kan godt være, men du husker ikke så mye av det som skjedde tilbake. Etter jeg fikk tilgang til dokumentene så har jeg sett at allerede i begynnelsen av oppholdet mitt så hadde hun bestemt seg for å komme ned. Men det kan være samtaler jeg ikke husker, svarer tiltalte.

Kvinnen er ikke tiltalt for rekruttering, men aktoratet mener likevel at hun «glorifiserte livet i ISIL, og at det er med på å vise hennes deltagelse i en terrororganisasjon».

Aktoratet legger frem et satellittbilde fra der den tiltalte kvinnen bodde i byen Shaddadi i Syria, som viser at den en av «to søstre» bodde i nabohuset etter at hun giftet seg.

Farens besøk i Syria

Kvinnen forteller også om da faren hennes kom på besøk til Syria. Faren har selv fortalt VG om at han dro for å hente datteren hjem i januar 2014, og at reisen utviklet seg til å bli både farlig – og til slutt mislykket.

– Pappa var der i cirka to uker, men jeg fikk kun være med ham de første fem dagene. Jeg håpet Bastian skulle respektere at det var min far, men han respekterte ikke pappa i det hele tatt. Det var bare én gang jeg fikk prate med pappa i fred. Da jeg fikk snakke med pappa, så brast jeg i gråt. Da skjønte pappa at jeg ikke ville være der og at jeg ikke kunne snakke med ham fritt.

– Da jeg begynte å gråte truet Bastian med at hvis jeg ikke sluttet å mase, så ville han skyte pappa i hodet.

Faren har tidligere omtalt reisen til Syria til VG, og uttalt:

– Jeg lot meg smugle inn i Syria for å møte Bastian og min datter, men han nektet meg å ta henne med tilbake. Det var forferdelig å se henne der, kledd i svarte sjal, og redd og engstelig, har faren sagt.

Den tiltalte kvinnen forklarer i retten at hun tok trusselen fra Vasquez på alvor, fordi han tidligere hadde skrytt av at han hadde deltatt da faren til de to Bærums-kvinnene ble holdt fanget og torturert av IS-krigere, en hendelse som er omtalt i «To søstre».