SLEMMESTAD: Flagget ble heist på halv stang ved sementsiloene i Slemmestad da det ble kjent at LO-leder Hans-Christian Gabrielsen var død tirsdag. Foto: Rolf «Mulen» Karlsen

Slemmestad i sorg etter LO-sjefens bortgang

Hans-Christian Gabrielsens hjembygd er i sorg. Slemmestad-patriot Rolf «Mulen» Karlsen heiste flagget på halv stang utenfor sementfabrikken tirsdag.

Av Frank Ertesvåg

Slemmestad - det gamle industristedet der 70 meter høye sementsiloer fortsatt er et landemerke - har mistet noe viktig, mener kulturbærer, trommis og Slemmestadpatriot, Rolf «Mulen» Karlsen (69).

Han er en av mange i sementbygda som er i sorg etter at det ble kjent at LO-leder Hans-Christian Gabrielsen brått gikk bort.

Halv stang

Spontant tar han turen bort til sementfabrikkens flaggstang og bryter en tradisjon etter samtalen med VG. Han heiser flagget som tidligere heises kun på 1. mai - på halv stang den 9. mars.

– Han var en utrolig fin fyr. Varm, inkluderende. Samtidig så skapte han trygghet og nærhet til de rundt seg, sier Rolf Karlsen til VG.

LO-BAUTA: Hans-Christian Gabrielsen ble avbildet utenfor sementsiloene i Slemmestad under et VG-intervju i desember. Han la ikke skjul på sin stolthet for industristedet og sementfabruken, der faren hadde jobbet. Selv jobbet han på daværende Tofte Cellulose-fabrikk i Hurum i sin industrifortid. Foto: Fredrik Solstad, VG

I likhet med Hans-Christian Gabrielsen har han i mange år vært trommeslager. I tillegg har de i alle år delt denne hjertevarmen for Slemmestad i Røyken kommune i Buskerud (nå Asker i Viken).

Karlsen legger ikke skjul på at det likevel er Gabrielsens innsats på toppen av norsk fagbevegelse som har imponert ham mest.

Stillte alltid opp

– Vi er stolte av at en kar fra Slemmestad har spilt en slik viktig rolle helt til topps i LO. Samtidig så har han stått fjellstøtt på bakken - og stilt opp hver gang vi har bedt han om det her lokalt, sier Karlsen.

FAR OG SØNN: Rolf «Mulen» Karlsen og Jan Fredrik Karlsen er stolte av hjemstedet Slemmestad og at Hans-Christian Gabrielsen var sambygding. Bilder er tatt under Jahn Teigens bisettelse i Tønsberg i fjor. Foto: Mattis Sandblad, VG

Han er kanskje best kjent som det eneste faste medlemmet i bluesbandet Mulens Portland Kombo og som pappa til Jan Fredrik Karlsen. Men lokalt så er han like kjent for å stadig arrangere konserter og kulturarrangementer i bygda - gjerne med den gamle industrihistorien fra «sementen» som ramme.

Sønnen Jan Fredrik (47), som i likhet med faren er Slemmestad-patriot på sin hals, vil også gjerne dele noen ord etter Hans-Christian Gabrielsens bortgang.

– Vi som kommer fra små samfunn som Slemmestad, er stolte av mennesker som setter sitt preg på samfunnet som det Hans-Christian Gabrielsen gjorde. Jeg er imponert over måten han kom seg helt til topps i LO på. Der har han bidratt til å modernisere organisasjonen, sier Karlsen.

Han vil nødig gi inntrykk av at han sto Gabrielsen nær. Men han synes det er viktig at lokalsamfunnet viser ham respekt og ære.

– Vi var ikke nære venner, men vi delte noen felles interesser, spilte trommer og i band. For meg fremsto han likevel som en varm, inkluderende og karismatisk type som vi nå har mistet, sier Jan Fredrik Karlsen som er fem år yngre enn Gabrielsen.

I et større intervju med VG hjemme i Slemmestad i desember, sa Hans-Christian Gabrielsen at han fryktet at den økende ledigheten under coronaen ville bli langvarig.

Han slapp å gå langt for å finne assosiasjoner.

– Vi som har vokst opp på Slemmestad vet hva sement er. Jeg pleier å si at ledighet er litt som sement. Den er lett å flytte på mens den er våt, men om den får stivne og feste seg, da er det verre, sammenlignet Gabrielsen.