Øverst fra venstre Knut Erik Engh (Frp), Gro Anita Mykjåland (Sp), Reidar Kaabbel (Sp), Pål Rørby (Sp), Bente Esti (Ap). Nederst fra venstre Geir Varvik (H), Tove Henøen (Sp, Rune Berg (Sp), Jonas Skrettingland (Krf), Rune Edvardsen (Ap). Foto: VG/NTB/Kommunene/Privat

Kommune-Norge splittet om nye nasjonale restriksjoner

Regjeringen har varslet at de vil legge frem nye nasjonale tiltak neste uke. Norske kommuner med lite smitte er splittet i synet på hvem som bør bestemme tiltaksnivået.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Regjeringen har varslet nye nasjonale tiltak neste uke, altså ett år etter at pandemien for alvor begynte å herje i Norge.

VG har kontaktet ti norske kommuner uten smitte for å høre hvordan de stiller seg til nye nasjonale restriksjoner. Samtalene viser et splittet kommune-Norge.

Utvalget er basert på kommuner som ifølge VGs oversikt ikke har hatt smittetilfeller de siste 14 dagene. Kommunene er valgt ut tilfeldig med hensyn på innbyggertall, politisk styre, tidligere smittetrykk og hvor i landet de ligger.

Mener det blir kritisk om det kommer hytteforbud

Pål Rørby (Sp), ordfører i Hemsedal, sier at kommunen er i en utfordrende situasjon. De ønsker ikke strengere nasjonale tiltak.

– For Hemsedal vil en skjenkestopp være katastrofe for restaurant og uteliv. Og blir det restriksjoner for hyttebruk er det kritisk for vår del, sier han.

Kommunen strammet inn lokale tiltak i slutten av februar, på grunn av smitte blant turister i kommunen. Rørby sier at ingen i lokalbefolkningene ble smittet av utbruddet, og håper at de har klart å vise at de kan håndtere smitten.

VINTERFERIEN: Mange nordmenn reiste på vinterferie til Hemsedal i år. Foto: Halvard Alvik

– Føles urettferdig

Ordfører i Narvik Rune Edvardsen (Ap) vil heller ikke ha nye nasjonale tiltak.

– For å si det sånn: Her oppe i Narvik har vi hatt veldig lite smitte gjennom hele pandemien. Derfor er vi veldig tilhengere at vi skal få bestemme lokalt hvilke tiltak vi skal ha, sier han og legger til;

– Det har vært nedstengt både nasjonalt og lokalt i omtrent et år uten at vi har hatt smitte, og det føles selvfølgelig litt rart og urettferdig på kroppen for turist- og servicenæringen når vi selv ikke har hatt smitte.

VG har vært i kontakt med FHI og helsedirektoratet. De kan ikke svare på hvilke områder de vurderer å innføre tiltak, eller hva slags tiltak som diskuteres.

Ordfører i Lierne, Bente Estil (Ap), syns også at det blir urettferdig om kommuner uten smitte må ha like strenge tiltak som kommuner med mye smitte.

– Det er vanskelig å forstå, og det er vanskelig å se at man må stenge butikker der det ikke er smitte. At man ikke skal kunne ha skirenn i Trøndelag fordi det er mye smitte i Oslo, det er vanskelig å forstå, sier hun.

Vil ikke bli vurdert sammen med Oslo

I Iveland kommune i indre Agder har det vært lavt smittetrykk gjennom hele pandemien. De siste ukene har imidlertid kommunene rundt Iveland, som Kristiansand, Vennesla og Evje- og Hornes opplevd økt smittetrykk.

– Jeg mener det blir helt feil om staten skal legge Oslos smittetrykk til grunn for nasjonale retningslinjer. Dette vil gå spesielt ut over barna i kommunene med lavt smittetrykk, sier ordfører Gro Anita Mykjåland (Sp).

Hun sier at det bare er spørsmål om tid før kommunen får smittetilfeller, men ønsker ikke nasjonale tiltak.

Kommunen har per nå ingen lokal forskrift med lokale tiltak. Ordføreren mener muligheten til å innføre lokale tiltak er tilstrekkelig også om situasjonen skulle endre seg.

I Ulstein kommune på Søre Sunnmøre er ordfører Knut Erik Engh (Frp) bekymret for konsekvensene av strengere nasjonale tiltak.

– Jeg frykter folk i kommunen blir trøtte og mister respekten for tiltakene om de blir for strenge.

Frp-ordføreren mener strengere nasjonale tiltak vil oppleves urettferdig.

– Om tiltakene blir for inngripende steder hvor det ikke er høyt smittetrykk tror jeg folk vil oppleve det som svært inngripende og unødvendig.

I Hustadvika på Nordmøre mener ordfører Tove Henøen (Sp) det beste er om kommuner med lite smitte får bestemme tiltaksnivået selv – eller at nasjonale regler eventuelt skal gjelde etter smittenivået.

– Enkelte bransjer er ekstremt utsatt nå i forhold til å holde hodet over vannet, og da er det dumt å pålegge områder med null smitte enda strengere regler. Om man stopper skjenkingen her klokken 22 eller 00 spiller ingen rolle, sier hun.

Støtter fagfolkenes vurdering

Ordfører i Våler, Reidar Kaabbel (Sp), sier at han vil støtte fagfolkenes anbefalinger.

– Hvis de faglige rådene sier at det beste er å ha strengere regler, da vil jeg støtte det, sier han.

Våler ligger ikke langt unna steder med mye smitte, som Moss og Oslo. Ordføreren frykter at kommunen har hatt flaks hittil.

– Hvis vi skal få en bra påske og enda bedre sommer så tror jeg at vi må ha strengere regler for å få kontroll, sier han.

En annen ordfører som er positiv til de varslede nasjonale tiltakene er ordfører i Storfjord, Geir Varvik (H).

– Sånn som det er nå mener jeg vi ikke har så mye valg. Det er økende smitte i Tromsø som ligger en drøy time fra oss, vi har mange som jobber der og går på skole der. Vi har nok bare hatt flaks som ikke har hatt noe særlig smitte i kommunen vår.

Han mener ikke alle kommuner er like godt egnet til å ta egne smittevernvurderinger.

– Om alle tiltak skulle vært bestemt i de ulike kommunene hadde vi garantert hatt en helt annen situasjon en nå. La oss heller høre på dem som har nødvendig utdannelse på feltet og som kan se på det på en annen måte enn vi lekfolk kan.

Fornuftig med nye tiltak

Saltdal kommune i Nordland har kun hatt ett smittetilfelle under hele pandemien, forteller ordfører Rune Berg (Sp).

Han er likevel bekymret for at kommunen ligger såpass nærme Bodø, som har hatt flere smitteutbrudd. Berg mener at det nok er nødvendig med nye nasjonale tiltak.

– Jeg er for nasjonale tiltak om det er nødvendig. Det er ikke lenge til påske, og vi ser jo at smitten har spredt seg etter vinterferien. Så jeg tror det kan være fornuftig, sier han.

I Hå kommune i Rogaland er ordfører Jonas Skrettingland (KrF) klar på at de vil stå lojalt ved de nye nasjonale tiltakene. Kommunen har ikke hatt lokal smittevernforskrift og har gjennom pandemien hatt 83 smittetilfeller totalt. Han håper de nye tiltakene vil ta hensyn til regionale forskjeller.

– Smitten kan dukke opp der du minst venter det, derfor mener jeg det er viktig at vi står sammen med regionen vi befinner oss i. Vi har hatt lite smitte, men vi ser at andre kommuner på Jæren har hatt mer smitte, så det kan slå tilfeldig ut.