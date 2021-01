HARDT RAMMET: Orkerød sykehjem i Moss mistet fem beboere da de fikk smitten inn på sykehjemmet i april. Nå er vaksineringen av beboerne i gang. Foto: Helge Mikalsen, VG

Satte nesten dobbel dose med coronavaksinen

28 beboere på Orkerød sykehjem i Moss fikk tirsdag nesten dobbelt dose med Pfizer/Biontech-vaksinen.

Publisert: Nå nettopp

Samme dag ringte kommunen rundt for å informere de pårørende om at deres familiemedlem på Orkerød sykehjem hadde blitt gitt mellom 1,5 til 1,8 for stor dose av vaksinen fra Pfizer/Biontech.

Tirsdag ble 28 beboere ved Orkerød sykehjem i Moss gitt sin andre dose med denne vaksinen. Det gikk galt.

– Vi har blandet feil. Vi skal alltid blande inn noe væske og de som skal sette vaksinene har tilsatt for lite, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus til VG.

Skylder på menneskelig svikt

På denne måten fikk de eldre menneskene nesten dobbel dose.

– Det er snakk om en menneskelig svikt. De som har blandet feil er lei seg for dette. Jeg beklager at det har skjedd, fortsetter Krogshus.

Sykehjemmet ble hardt rammet av coronaviruset i begynnelsen av pandemien. I mars og april døde fem coronasmittede beboere.

SMITTEVERN: Sykehjemmets informasjon om smittevernrutiner etter at de fikk et utbrudd da pandemien startet. Foto: Helge Mikalsen, VG

Så langt har ikke kommuneoverlegen fått beskjed om at noen av de berørte beboerne har opplevd noen bivirkninger.

– De følges tett opp av sykepleiere, sier han.

Bivirkningene som kan inntreffe er smerter og hevelser ved stikkstedet, tretthet, hodepine, muskelsmerter og feber.

649 vaksinert i kommunen

Så langt er det satt 649 vaksinedoser i Moss kommune. De 28 eldre som fikk vaksinen på Orkerød sykehjem skulle altså få sin andre dose. De ble ifølge kommuneoverlegen gitt riktig dosering under første runde.

– Hvilken informasjon har de som setter vaksinen fått?

– De skal ha fått god informasjon fra produsenten og Folkehelseinstituttet. Jeg har selv sett den informasjonen, som er veldig ryddig. Jeg kjenner ikke detaljene i hvordan denne feilen kunne gjøres, men det er bare å beklage.

– Har kommunen gjort en god nok jobb for å vaksinere innbyggerne?

– I dette tilfellet her er det gjort en feil og det er bare å beklage. Vi vil ta lærdom av feilen som er gjort. Vi gjennomgår opplæringen og prosedyrene våre for å sikre oss at de ikke oppstår feil igjen.