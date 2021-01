ØNSKER SVAR: Oslo kommune har 40 prøver inne til analyse hos FHI. Foto: Terje Pedersen

Oslo kommune har ventet nær tre uker på FHI-analyser

Etter 19 dager har Oslo kommune ennå ikke fått svar på analysene hos Folkehelseinstituttet (FHI). Nå opplyser kommunen at det er funnet en direkte kobling til Nordre Follo.

– Prøvene ble sendt til Folkehelseinstituttet 4. januar, og er tatt noen dager før, opplyser etatsdirektør i sykehjemsetaten i Oslo Helge Jagmann.

Oslo kommune ba om at ti prøver fra tre ulike sykehjem ble sendt til analyse for 19 dager siden. De har ennå ikke fått svar på prøvene.

– Vi har purret på dem og ikke fått svar på prøvene. Vi venter veldig på dem, sier Jagmann.

Jagmann forklarer at kommunen sendte inn prøvene fordi de så at det hadde skjedd en endring i smitten i Oslos sykehjem. Nå tar han høyde for at flere av prøvene er den britiske varianten.

Fredag opplyste Nordre Follo at kommunen har et utbrudd me den mer smittsomme britiske virusvarianten. Kommunen måtte vente i 13 dager på analysesvar fra FHI.

Selve sekvenseringen, altså analysen, av viruset tar mellom fire–seks dager, opplyste Line Vold i FHI fredag. Hun la til at det er kø i systemet fordi mange prøver har blitt sendt til dem.

Vold opplyste at FHI nå vil bruke to metoder: Den nye metoden tar to dager, den gamle tar fire-seks dager.

Kunne endret rutiner

– Det er snart tre uker siden prøvene ble sendt inn. Hvor avgjørende hadde det vært å få svar for en eller to uker siden?

– Det hadde vært fint å få dem. Hadde vi visst at den engelske varianten var i Oslo, før det ble så massivt i Nordre Follo, hadde vi nok skrudd til rutinene våre, sier Jagmann.

I dag har sykehjemmene skjerpet rutinene. Jagmann opplyser at enkelte sykehjem, som Solvang, har mye smitte og mange smittede ansatte.

– Vi har planlagt for hvordan sykehjemmene skal drifte med 40 prosent fravær. Men en ting er å planlegge, en annen ting er å gjennomføre det, sier han og fortsetter:

– Vi regner med at vi klarer oss gjennom helgen. Så får vi ta dette på mandag og tirsdag.

Kobling til Nordre Follo

Jagmann opplyser at kommunen ikke har funnet noen direkte kobling mellom smitten på sykehjemmet og personer som har vært på reise.

– Har dere funnet en direkte kobling til Nordre Follo?

– Ja, vi har institusjoner med koblinger til Nordre Follo. Vi kan se at personen som var indeks (første smittede, red.anm.) er en venn av en som jobber i Nordre Follo og vi vet at det er en positiv kobling der, opplyser Jagmann.

I tillegg bor omkring 80 medarbeidere på Oslos sykehjem i Nordre Follo. De ble testet da de gikk av vakt fredag og har fått beskjed om ikke å møte på jobb i neste uke.

Har bedt om flere vaksinedoser

Oslos helsebyråd Robert Steen er tydelig: Antall analyser hos FHI må øke.

– VI er engstelig for at vi har den britiske mutanten, men vi vet ikke om vi har den. Vi stenger ned en region, uten at vi har den kunnskapen, sier Steen.

– Kunne dere ha visst det før regionen ble stengt ned?

– Ja, hvis vi hadde hatt mer sekvensering og analyse tidligere og brukt ressursene på laboratoriene, sier Steen.

Han peker på tre elementer som blir viktige fremover.

– Det ene er å få opp sekvenseringen. Jeg sa allerede i går at jeg skulle ønske at alle prøvene i regionen ble sekvensert, sier Steen.

Det andre, påpeker han, er at virusvarianten kommer fra Storbritannia – ikke Nordre Follo.

– Nå må vi i hvert fall sikre at den døren som er den største risikoen, nemlig inngangen til landet vårt, er pottetett, mener Steen.

I tillegg etterlyser helsebyråden en diskusjon om de svakeste og mest sårbare i områder med høyt smittetrykk bør prioriteres. Ikke bare i Oslo, men også andre steder i landet.

– Har dere bedt FHI om flere doser?

– Vi har gjort det. Og Camilla Stoltenberg har sagt at det er en vurdering de skal gjøre, sier Robert Steen.