FHI: Anslår at studenter kan få vaksine i oktober

De over 45 år og yngre med underliggende sykdommer er prioritert i vaksinekøen, men Preben Aavitsland, som er overlege i FHIs ledelse og stab for smittevern, miljø og helse, skriver i en e-post til studentavisen at det kan bli aktuelt å anbefale vaksinasjon også for yngre personer senere: – Det avhenger av epidemiens utvikling og vaksinenes virkninger.