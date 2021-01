Foto: Josefine Ytre-Eide Bjaarstad

17 bekreftet smittet av det muterte viruset i Nordre Follo

Etter at mutantviruset har stengt ned hele Nordre Follo, opplyser nå kommunen om elleve nye tilfeller. – Fått bekreftet det vi fryktet, sier ordføreren.

– Vi har nå fått bekreftet fra FHI det vi fryktet: Elleve av prøvesvarene viser nye påviste tilfeller av det muterte viruset i vår kommune, sa ordfører i Nordre Follo kommune, Hanne Opdan (Ap), under en pressekonferanse søndag.

Hun fortsetter:

– Dette var noe vi var engstelige for at kom til å komme, men som vi i det lengste håpet at ikke skulle skje.

En av de nye som er bekreftet smittet skal være et barn i barnehage-alder.

I løpet av søndag kveld og mandag formiddag venter Nordre Follo på flere hundre prøvesvar.

Vi må forvente at noen av dem er positive med det britiske, muterte viruset, oppgir kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold under pressekonferansen.

ORDFØRER: Hanne Opdan. Foto: Josefine Ytre-Eide Bjaarstad

Tok 13 dager å få prøvesvar

Den mer smittsomme, britiske virusvarianten har ført til et utbrudd i Nordre Follo - og lørdag la regjeringen frem de strengeste tiltakene siden mars for Oslo-regionen.

Alt er stengt unntatt matbutikker, apotek, bensinstasjoner, tannlege- og legekontorer til og med onsdag 27. januar.

74 personer har testet positivt på corona. Så langt er det påvist mutert virus i 17 av disse prøvene.

Testene som blir tatt i kommunen sendes til Folkehelseinstituttet (FHI) for analysering. Prøvesvarene kan først komme dager, eller i noen tilfeller uker, senere.

VG har tidligere skrevet om at det tok 13 dager fra FHI mottok prøvene som var mistenkt mutert virus fra kommunen og til analysesvaret kom.

Ber om å bli prioritert

Ordføreren ber nå om at det gjøres en vurdering i vaksineprioritering, og at beboere i Nordre Follo blir prioritert.

Konsekvensene av videre spredning vurderer vi som svært store, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i en risikorapport om mutasjons-utbruddet i Nordre Follo.

– Dette er nesten det verste stedet vi kunne fått et slikt utbrudd, skriver de videre.

Dersom varianten sprer seg i Oslo, kan det bli svært vanskelig å eliminere den fra Norge, mener FHI.

Smitte til seks nabokommuner

Det er smittetilfeller til seks nabokommuner, sier kommuneoverlege Johnsen Myhrvold søndag:

– Dette er vanlige koronatilfeller, men kan være muterte.

Sent torsdag kveld ble den britiske coronamutasjonen påvist på Langhus bo- og servicesenter i Nordre Follo. Nå holder ledelsen pusten mens de venter på flere tester.

Foto: Josefine Ytre-Eide Bjaarstad

Virksomhetsleder, Nina Nikolaysen, beskriver de siste dagene som krevende.

– Hverdagen har vært hektisk og kaotisk til tider, vil jeg si. Vi har jo gjort veldig mye, og det medfører mye arbeid, sa hun til VG lørdag.

Ordføreren sier under pressekonferansen søndag at de opplever at situasjonen på Langhus bo- og servicesenter er under kontroll.