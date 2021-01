BEKYMRET: Politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt. Foto: Vidar Ruud/NTB scanpix

Nye tall fra politiet: Mer familievold og flere relasjonsvoldtekter i coronaåret

Politiet er bekymret for at flere barn er blitt utsatt for vold i hjemmet under pandemien. Nye tall fra Øst politidistrikt viser at det var mer familievold og flere relasjonsvoldtekter i 2020, enn året før.

– Utviklingen er bekymringsfull, sier politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt til VG.

Statistikken fra landets nest største politidistrikt gir et dystert bilde av hvordan coronaåret 2020 var for mange barn og unge.

– I mars i fjor var politiet bekymret for hvordan stengte skoler og barnehager ville påvirke barn og unge. Nå viser tallene at vår bekymring den gang var berettiget, sier politimesteren.

STENGT SKOLE: Nordre Follo er blant kommunene som tilhører Øst politidistrikt. Bildet er fra Ski skole, som er stengt på grunn av den alvorlige smittesituasjonen. Foto: Odin Jæger, VG

Økning etter nedgang

I perioden fra januar til og med november 2020 registrerte Øst politidistrikt 830 familievoldssaker. I samme periode i 2019 var tallet 720. Økningen kommer etter tre år med nedgang i familievoldssaker.

I et mindre utvalg saker som ble nærmere analysert, var en tredjedel av de fornærmede barn.

– Politiet ser det som sannsynlig at økningen skyldes fravær av vesentlige beskyttelsesfaktorer og en økning i risikofaktorer som stress, rusmiddelbruk og isolasjon. Vi er bekymret for at dette vil vedvare så lenge vi har smitteverntiltak, eller så lenge konsekvensene av tiltakene er til stede, sier Melbo Øystese.

Sakskategorien familievold tar for seg mishandling i nære relasjoner, med og uten kroppsskade, men også andre voldskategorier der partene kan anses å være i nær relasjon.

Dekker 29 kommuner Øst politidistrikt er Norges nest største politidistrikt i antall medarbeidere, innbyggere og straffesaker, og landets nest minste i geografisk utstrekning.

Politidistriktet dekker 29 kommuner i de tidligere fylkene Østfold og Akershus, nå en del av Viken, med flere enn 738.000 innbyggere. (Kilde: Politiet) Vis mer

Tror trenden fortsetter

Ved inngangen til desember i fjor var det registrert en nedgang i antall festvoldtekter i politidistriktet, men en økning i antall relasjonsvoldtekter, der offeret kjenner gjerningspersonen fra før.

Totalt var økningen for alle sedelighetslovbrudd på 11 prosent.

– Vi ser det som sannsynlig at denne trenden vil fortsette så lenge restriksjonene rundt arrangementer, uteliv og sosial distansering gjelder, sier Melbo Øystese.

Hun sier politiet primært setter økningen i antall relasjonsvoldtekter i sammenheng med innføringen av smitteverntiltak.

– Utviklingen kan tyde på at flere voldtekter begås av personer i egen husstand.

Øst politidistrikt har også sett en svak økning i antall nettrelaterte overgrep i 2020.

– Det er for tidlig å konkludere for vår del om dette kan tilskrives covid-19. Men vi anser det som sannsynlig, siden barn og overgripere tilbringer mer tid på internett, samtidig som økt arbeidsledighet, isolasjon og ensomhet har fungert som utløsende faktorer for at flere har begått overgrep.

Avhengig av varsler

Politimesteren sier familievoldssaker er noen av de vanskeligste sakene å oppdage for politiet, og at det derfor er viktig at alle som mistenker vold og overgrep varsler politiet.

– Vi er ofte avhengig av meldinger fra skoler, barnehager og fritidstilbud for å få kunnskap om vold og overgrep, både mot barn og voksne. Nå er mange tilbud stengt ned. Det er bedre å varsle en gang for mye, enn en gang for lite, sier Melbo Øystese.

Hun tror en ytterligere innstramming av smitteverntiltak overfor barn og unge vil øke sårbarheten for overgrep mot denne gruppen.

– Mange har det vanskelig, og vi ser at dette kan trigge mer bruk av vold og overgrep på nettet.

Nødvendig med tiltak

På spørsmål om myndighetene har tatt nok hensyn til situasjonen for barn og unge i forbindelse med innføringen av smitteverntiltak, sier politimesteren:

– Det var vært nødvendig å innføre strenge smitteverntiltak. Men jeg mener myndighetene må strekke seg langt for å holde skoler, barnehager og fritidstilbud for barn og unge åpne. Det er slik at når kontrollpunkter forsvinner i samfunnet, så er det vanskeligere å si fra om ugreie ting.

Politimesteren tror situasjonen kan være mer alvorlig enn tallene kan tyde på, og at det kan være betydelige mørketall.

– Vi planlegger nå flere forebyggende tiltak i vårt politidistrikt. Selv om samfunnet er stengt ned, er politiet på jobb – hele døgnet. Ingen må nøle med å varsle oss.