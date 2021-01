GLAD: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sier at Norge ligger godt an i vaksinasjonen av sykehjemsbeboere. Foto: Frode Hansen

Ropstad: Kan ha vaksinert alle sykehjemsbeboere neste uke

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sier at Norge kan ha vaksinert alle sykehjemsbeboere som ønsker det neste uke. Men regjeringen får kritikk fra Eldreombudet, som mener de vaksinerer for tregt.

– Alt tyder på at vi kanskje allerede neste uke har klart å fullvaksinere de som ønsker det på sykehjemmene. Uansett vil det skje innen ganske kort tid. Det er en god nyhet, fordi det betyr at de som kanskje er mest utsatte og i risiko vil ha fått vaksinen, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad til VG

Han tar forbehold om at det enkelte steder kan ta noe lengre tid å på grunn av lokale smitteutbrudd.

Full beskyttelse oppnås en uke etter andre dose. Det er tre uker mellom hver dose, noe som vil si at du er fullt beskyttet en måned etter at du har fått det første stikket.

– I tillegg vil utvalgte grupper i helsevesenet ha fått vaksinen innen kort tid, sier han.

KRITISK: Eldreombud Bente Lund Jacobsen sier at mange eldre, særlig utenfor sykehjemmene, er både frustrerte og isolerte på grunn av corona. Foto: Eldreombudet

– Tregt i begynnelsen

Flere EU-land har satt langt flere vaksinedoser per innbygger enn Norge.

Danmark har satt over 200.000 doser, mens Norge så langt bare har satt 80.000

- Vi er forundret over at det har gått så tregt i begynnelsen, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen til VG.

Hun sendte i går et brev til helseminister Bent Høie etter nyheten om at vaksineringen av den norske befolkningen kan bli forsinket i en eller to måneder.

– Jeg får hver dag mange telefoner fra frustrerte eldre som sitter isolert hjemme. Mange tør ikke gå ut og det er kort vei mellom sengen, tv-stolen og kjøkkenet. Isolasjonen går utover både den fysiske og psykiske helsen deres.

ADVARER: Statsminister Erna Solberg advarte i helgen om konsekvensene hvis vi mister kontroll på den mer smittsomme britiske corona-varianten. Foto: MATTIS SANDBLAD

Vil ta igjen Danmark

Kjell Ingolf Ropstad sier at Norge snart vil ta igjen andre land.

– Hvorfor går det så tregt i Norge?

– Det er fordi vi setter doser på lager for å sikre at vi kan ta dose to av vaksinen etter tre uker, ikke etter uke seks som i Danmark. Når Pfizer sier at de må redusere leveransene er de andre landene i en veldig krevende situasjon, fordi de ikke har nok doser.

Han sier at vi snart vil få flere fullvaksinerte enn Danmark, fordi vi prioriterer å gi alle to doser.

– Vi har et mer konstant nivå på vaksineringer fordi vi har spart opp doser på lager. Det betyr at antall fullvaksinerte vil virkelig skyte i været fremover, når folk får dose to, sier han.

FORSVAR: Kjell Ingolf Ropstad forsvarer regjeringens strategi. Her med helseminister Bent Høie. Foto: Frode Hansen

Omdiskutert strategi

KrF-lederen sier at det er riktig å fordele vaksiner likt i Norge, uavhengig av smittetrykket lokalt.

Han vil ikke risikere at de mest sårbare er uvaksinerte, når smitten sprer seg raskt og uforutsigbart. Og sier at dersom du prioriterer steder med smitte, så prioriterer du samtidig ned andre.

– Vaksinen beskytter mot å bli alvorlig syk. Er ikke risikoen for å bli alvorlig coronasyk større hos sykehjemspasienter i områder med høyt smittetrykk enn i områder hvor det er lite smitte?

– Alle som ønsker vaksine på sykehjemmene har allerede fått første dose. Det er veldig gode nyheter at de aller mest utsatte – nemlig de 40 000 sykehjemsbeboerne i landet – nå snart er fullvaksinert. Dessuten vil effekten av økt vaksinasjon i forbindelse med utbrudd først komme flere uker etter at tiltaket er iverksatt, sier Ropstad og legger til:

– Da kan smittesituasjonen ha endret seg betraktelig, noe den siste uken har vist at den kan. Andre smitteverntiltak har raskere og bedre effekt på kort sikt. Den kunnskapen vi har nå er at vaksinene gir god beskyttelse mot covid-19 sykdom. Da er det avgjørende at personer over hele landet med økt risiko for alvorlig sykdom får tilbud om vaksine.

KREVER MER: Byrådsleder Raymond Johansen mener at steder med høyere smittetrykk bør få flere vaksiner, deriblant Oslo. Foto: Terje Bringedal

– Stor forskjell

– Nå er det stor forskjell på både tiltaksnivået og smittetrykket rundt omkring i Norge. Raymond Johansen er klar på at du må sprøyte vann der det brenner. Hvorfor skal vi ikke prioritere de delene av landet der det faktisk er høyt smittetrykk og strenge tiltak?

– Jeg har stor forståelse for at de som er i en veldig krevende situasjon automatisk har et ønske om å få flere vaksiner. Helst skulle alle hatt vaksiner så fort som mulig, men vi må bygge strategien på kunnskapen vi har. Basert på kunnskapen vi har nå er det mest helsegevinst med strategien hvor vi vaksinerer hele landet samtidig, sier Ropstad.

– Det betyr at du sparer flest liv og tapte leveår. Dersom vi skulle få ny og annerledes kunnskap må vi selvsagt gjøre en ny vurdering, sier han.

Eldreombudet støtter regjeringens strategi om å fordele vaksinene likt geografisk.

– Skorter på politisk vilje

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ber regjeringen få opp farten.

Han mener at det beste hadde vært om vi hadde nok vaksiner til at alle i risikogruppene raskt kan vaksineres i hele landet, men at man må bruke vaksinen der den har mest effekt og faren er størst så lenge det ikke er tilfellet.

– Ekspertgruppen til regjeringen har anbefalt at geografisk prioritering vurderes dersom smittepresset viser store forskjeller mellom ulike geografiske områder i Norge når vaksinen blir tilgjengelig. Det er ikke mulig å se på smittetallene og tiltaksbyrden i Oslo-regionen og mene at det ikke er store geografiske forskjeller i smittetrykk.

– Så det faglige grunnlaget for en geografisk prioritering er åpenbart til stede. Det skorter bare på politisk vilje fra regjeringen