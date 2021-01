KRITISK: Byråd for eldre, helse og frivillighet i Bergen, Beate Husa, mener det høye antallet nærkontakter kunne vært unngått. Foto: Marit Hommedal

16 nærkontakter knyttet til mutert virus: − Svært uheldig

Bergen kommune har sporet hele 16 nærkontakter til det som trolig er et smittetilfelle av den britiske virusmutasjonen. Helsebyråd Beate Husa tror det dreier seg om karantenebrudd.

Publisert: Nå nettopp

– Dette kunne vært unngått. Det er svært uheldig om det har skjedd et karantenebrudd. Det kan skje feil og misforståelser, men vi mener det er veldig viktig å være nøye med karantenereglene. Det er ekstra uheldig ettersom det trolig dreier seg om den mer smittsomme virusvarianten, sier Husa.

Kommunen har påvist én nærkontant til en av personene som fikk påvist smitte med den britiske mutasjonen i Bergen, skriver Bergens Tidende, som omtalte saken først.

Denne nærkontakten har så testet positivt for covid-19, og Husa anser det som svært sannsynlig at dette dreier seg om det muterte viruset. Et endelig svar har de foreløpig ikke fått.

Smittevernoverlege i Bergen, Frank van Betten, opplyser så at kommunen har sporet hele 16 nærkontakter til det siste smittetilfellet.

– Vi var trygg på at situasjonen var under kontroll da den første smittede og nærkontakten var i karantene. Så fikk vi forståelse av at den karantenen kanskje ikke var overholdt, og vi frykter det kan være en spredning. Nå er situasjonen mer uavklart, og vi er avhengige av å handle raskt dersom det viser seg å være spredning, sier Husa.

– Opplever du at det er mange som bryter karantenereglene?

– Nei, dette er ikke en stor bekymring vi har. Bergenserne har vært veldig lydige, sier Husa.

Husa er bekymret for at eventuell smitte kan ha spredd seg fra disse nærkontaktene, ettersom det er flere uker siden personen med påvist smitte kom til Bergen.

Nå jobber kommunen med å teste alle nærkontaktene, som også sitter i karantene.

– Det er også bekymringsfullt at det fortsatt ser ut til å være mye reisevirksomhet. Vi oppfordrer folk om å tenke nøye gjennom om det er nødvendig å reise nå. Folk bør absolutt ikke reise til områder med spredning av mutert virus med mindre de har tenkt å bli værende der, sier smittevernoverlege Frank van Betten i en pressemelding fra kommunen.

Det muterte coronaviruset med opprinnelse i England har blitt påvist i større grad på Østlandet, mer spesifikt i kommunen Nordre Follo, enn noe annet sted.

Minst 19 kommuner har hatt tilfeller av den muterte virusvarianten, viser VGs kartlegging av mutasjonen. Totalt 135 tilfeller er påvist.