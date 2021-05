DOBBEL NEDTUR: I Larvik kommune ble det registrert ny rekord med 36 nye smittede onsdag. Samme dag kom beskjeden om at de må gi fra seg vaksiner. Foto: Larvik kommune

Larvik satte både smitterekord og mistet vaksiner samme dag: − En bisarr logikk, sier ordfører

Mens det kommer seiersrop fra kommunene som nå har fått ekstra vaksinedoser, er stemningen amper i Larvik, Tromsø, Bardu og Bergen.

Onsdag ble det klart: Regjeringen vil skjevfordele vaksineutrullingen i Norge.

Dermed får 24 kommuner får flere doser, 23 kommuner får som før og resten av kommunene må gi fra seg doser.

Den omstridte avgjørelsen har fått ordføreren i Larvik til å bruke store ord. Hans kommune mister nemlig vaksiner samme dag som de setter sin egen smitterekord, med 36 nye smittede på ett døgn.

– Jeg synes dette er en bisarr logikk. Vi er i en veldig vanskelig smittesituasjon. Vi er blodrøde, sier Erik Bringedal (H) til VG onsdag kveld og forklarer:

– Samtidig som vi nå må sette i gang en rekke omfattende lokale tiltak, må vi gi fra oss vaksiner. Det er uhyre vanskelig å kommunisere til befolkningen.

FRUSTRERT: Ordfører i Larvik, Erik Bringedal (H), tror Larvik kommune vil slite med å vaksinere etter den nye planen i sommer. Han mener regjeringen ikke har utvist nok skjønn. Foto: Dag G. Nordsveen

Han er særlig bekymret for ferieavviklingen som er like rundt hjørnet. Han peker på at den økte mobiliteten fort kan føre til smitteøkning.

– Jeg tror ikke dette vil motivere folk til å gjøre en felles innsats. Vi er også landets største campingkommune, og i løpet av sommeren får vi et sted mellom 30–35 000 besøkende, sier Bringedal oppgitt.

– Helseministeren sa i dag at skjevfordelingen vil gagne alle sammen til slutt. Hva tenker du om det?

– Jeg ser ikke den delen. At vi skal utsette vaksinasjon er helt ulogisk når vi får så mange tilreisende og mobilitet vil øke dramatisk. Vi vet at mobiliteten vil forårsake smitte.

Frykter for kapasiteten

Larvik-ordføreren mener problematikken rundt skjevfordeling av vaksiner har blitt kommunisert fra kommunen utad «fra dag én».

At kommunen nå vil måtte sette inn ekstra ressurser på vaksinering midt i sommerferien, når mobiliteten i kommunen er på topp, mener han er et logistikkproblem:

– Vi er veldig, veldig bekymret for kapasiteten. Dette legger ytterligere press på helseapparatet som skal utføre smittesporing og testing, forklarer han.

Også ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) i Tromsø er skuffet etter dagens nyheter. De betyr at Tromsø, som en av Norges største byer, må frasi seg vaksiner.

– Vi er kommunen i Norge som mister flest vaksiner som følge av dette. Samtlige andre norske større byer får enten flere, eller like mange vaksiner, sier ordføreren.

REAGERER: Ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) i Tromsø stusser over at helsemyndighetene ikke har vært i dialog med kommunens smitteoverlege før dagens avgjørelse om skjevfordeling. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Han deler Bringedals bekymring for kommunens evne til å trappe opp for storstilt vaksinering i juli:

– Vi har leid inn helsepersonell til å gjøre den jobben, og i denne perioden er mye av vårt eget personell på ferie. Jeg er bekymret for hvorvidt vi skal klare å bli ferdig til skolen åpner.

Wilhelmsen mener Tromsø skulle vært i gruppen som hverken får ekstra eller må gi fra seg vaksiner.

– Jeg reagerer også på at en beslutning som rammer oss så hardt, tas uten at hverken regjeringen eller FHI har vært i kontakt med vår smittevernoverlege. Det synes jeg er merkelig.

Bardu-ordfører: – Tar det for gitt at vi skal stille opp

Heller ikke ordfører Toralf Heimdal (Sp) i forsvarskommunen Bardu er særlig blid. Kommunen er blant dem som vil få færre vaksiner.

– Det synes jeg er stekt beklagelig. I forhold til folketallet er vi blant kommunene med størst belastning, knyttet til Forsvaret og alliert trening, påpeker Heimdal.

Han trekker også fram at Bardu regelmessig er vertskommune for amerikanske, militære styrker, og er særlig provosert over at han ikke har fått et ord med i laget.

– Det virker som de bare tar det for gitt at vi skal stille opp, gi fra oss vaksinene, og ta en stor belastning – uten at vi blir skjenket en tanke.

Bergen: – Gjør oss mer sårbare

I Bergen er det også amper stemning. Kommunen er blant dem som hverken får eller mister vaksinedoser – men beholder akkurat samme antall som før.

Alle kommunene rundt må imidlertid gi fra seg vaksinedoser for at 24 kommuner på det sentrale Østlandet skal få flere over en periode.

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) reagerer på beslutningen.

– Når regjeringen først velger geografisk skjevfordeling mener jeg det er gode grunner til at Bergen burde fått flere vaksiner. FHI sine beregninger tar ikke høyde for de siste ukers utvikling, hvor vi nok en gang har hatt og fortsatt har behov for strenge lokale tiltak, skriver Valhammer til VG.

BOMMER: Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) er en av mange som mener regjeringen har bommet når de har gått inn for å omfordele vaksiner. Foto: Helge Mikalsen

Han mener dessuten at FHI ikke har beregnet dette basert på reelle smittetall – blant annet fordi flertallet av byens 35.000 studenter ikke er folkeregistrert i kommunen og dermed ikke teller med på tallene.

– Dermed beregnes smittetrykket i Bergen i FHIs modell lavere enn det faktisk er.

Valhammer uttrykker også bekymring på vegne av nabokommunene – som alle nå må gi fra seg vaksinedoser.

– Vi er en stor, samlet region hvor folk bor, jobber og flytter seg mye på tvers. Det er dermed ikke gitt at det er rett at våre nabokommuner skal få mindre vaksiner. Det rammer både de kommunene, rammer Bergen og gjør oss mer sårbare som region.