Her er Norges nye statsministerkandidat

LILLEHAMMER/VIKERSUND (VG) Trygve Slagsvold Vedum ble lørdag ettermiddag valgt som Senterpartiets statsministerkandidat.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Med trampeklapp ble Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum lansert som partiets statsministerkandidat lørdag. Det var parlamentarisk leder Marit Arnstad som la frem forslaget.

– Jeg takker dere for det, men posisjoner er ikke et mål, men et viktig middel for folk. Det viktige er at vi får en ny regjering som ser hele Norge, som satser på by og bygd, sa Vedum i sin avslutningstale.

– Vi ber om tillit til folk for å ta ansvar for det landet vi er så glad i, sa han.

Dermed er det to statsministerkandidater på rødgrønn side, og Vedum blir en konkurrent mot Ap-leder Jonas Gahr Støre i kampen om å bli Norges neste statsminister etter valget i høst.

Vil ikke ha SV

Første nestleder Ola Borten Moe sier de har som mål at Sp og Ap skal få flertall alene ved stortingsvalget 13. september.

– Jeg mener det er realistisk at de to partiene kan greie å samle flertall ved stortingsvalget 13. september. Forutsetningen for det, er at vi ber om det: At vi viser folk at det er et alternativ, sier Borten Moe.

PÅ LANDSMØTET: Nestleder Ola Borten Moe i Senterpartiet. Foto: Terje Bringedal

Støttet i løpet av dagen

Partiledelsen i Senterpartiet kom fredag under press fordi sterke krefter jobbet for å erklære Trygve Slagsvold Vedum som partiets statsministerkandidat under landsmøtets siste dag lørdag.

En rekke Sp-topper støttet i løpet av dagen kravet, inkludert de to eks-partilederne Liv Signe Navarsete og Anne Enger.

LA FREM FORSLAGET: Marit Arnstad lanserte Vedum som ny statsministerkandidat for Senterpartiet. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

VG skrev lørdag formiddag at sentralstyret møttes fredag kveld, hvor saken ble diskutert.

En kilde sier til VG at det lørdag morgen ble gjennomført et digitalt møte med fylkeslederne, hvor det var stor enighet om at Vedum burde lanseres som statsministerkandidat.

Partiveteran Per Olaf Lundteigen er en av dem som har vært skeptisk til lanseringen av Vedum som statsministerkandidat allerede på landsmøtet.

– Jeg vil advare mot det. Det vil dreie oppmerksomhet og fokus vekk fra sakene. Det som er viktig nå er at folk får klarhet i hva Sp vil med en ny regjering, sa Lundteigen til VG før det ble klart at Vedum ble lansert.

Sp avslutter sitt digitale landsmøte lørdag ettermiddag.