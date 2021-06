Foto: Szabo Viktor/ Lise Åserud

Enkeltelever får skylden etter russeutbrudd: − Mye rykter

Sosiale medier har blitt brukt til å spre rykter om russeutbruddet i Oslo. Rektor og russestyret på Oslo Handelsgymnasium ber folk om ikke å legge skyld på enkeltpersoner.

Publisert: Nå nettopp

Det er et pågående russeutbrudd blant russen på flere videregående skoler i Oslo. Over 930 personer er i karantene og flere hundre er smittet etter et utbrudd i flere russebusser.

Rektor ved Oslo Handelsgymnasium (OHG), Camilla K. Mehl, sier til VG at hun er stolt over russens håndtering av utbruddet.

– Jeg synes de har vært flinke. Vi må nesten regne med at sånt skjer når har vært åpnet opp for rulling på trange busser. Det har vært et år hvor mye har vært satt på vent. Samtidig må vi ta dette felles ansvaret, sier Mehl.

Oslo kommune har, i samråd med FHI, laget et hastevedtak om å stoppe all russefeiring i én uke, opplyser kommunen i en pressemelding.

Rektor Camilla K. Mehl Foto: Privat

Ryktespredning i sosiale medier

Flere steder i landet, blant annet i Alta, har det blitt spredt lister over smittede personer i sosiale medier, for å finne «de skyldige». Også i Kristiansand skal russen ha opprettet lister med smittede, opplyser Fædrelandsvennen.

Rektor Mehl sier til VG at hun har sett noe slik ryktespredning på sosiale medier hos dem også.

– Det skyldes på enkeltpersoner blant russen eller yngre som er med på å rulle. Det går ikke an. Utbruddet skyldes ikke enkeltpersoner, men at det vi står i en pandemi og det er en uforutsigbar tid. Det er svært viktig at vi ikke skaper en forståelse av at dette er noen enkeltpersoners skyld.

Hun legger til at hun synes det er farlig at dette spekuleres i, og at hun har oppfordret russestyret på OHG til å videreformidle dette utad.

– Det er nok mange som er skuffet over et utbrudd når de har jobbet så hardt med skole frem til nå. Bussen står endelig klar – også blir det smitte. Da kan man kanskje si ting i affekt som man ikke mener. Jeg tror det er mye rykter, sier hun.

Hun legger til at hun på ingen måte tror at elever som ruller med russen, eller russen selv, har noen intensjon om å spre smitte.

– Vi må bygge opp å understreke at en smittebølge ikke skyldes enkeltpersoner, legger hun til.

– Vi må holde sammen

Edvard Hezog er russ og går på Oslo Handelsgymnasium. Han mener at dette ikke bør være en sak i det hele tatt.

– Enkeltelever kan ikke få dette på seg. Coronasmitte kommer fra flere personer, sier han.

Edvard Hezog er medlem av russestyret på Oslo Handelsgymnasium. Foto: Privat

Han er medlem av russestyret og ønsker at elevene styrer unna slike rykter.

– Det er bare rykter og blir helt feil. Stakkars de enkeltpersonene som blir utsatt for dette. Vi har prøvd å be folk styre helt unna.

I deres russens fellesgruppe på Facebook har russestyret tatt helt avstand fra ryktene.

– Det er viktig at vi som russestyre tar ansvar og kommer ut med ordentlig melding og gir beskjed om at det ikke er greit, sier Hezog.

AVSTAND: Russestyret tar avstand fra ryktene og oppfordrer medelevene til å gjøre det samme. Foto: Skjermdump

– Vi er alle en del av den samme skolen og vi må holde sammen. Vi håper innlegget kan oppklare saken litt.

Han legger til at han tror ryktene og holdningene som er spredt representerer en veldig liten del av kullet.

– Det er alltid en liten gruppe som står for dritt og kaos, også virker det som at alle mener det. Også tør man ikke si noe, og stillhet kan også virke som samtykke, sier han.

– Stor utfordring

– Det verste som kan skje under en pandemi er at man opplever skam, sier Høyre-politiker Mathilde Tybring-Gjedde.

FARLIG: Stortingspolitiker Mathilde Tybring-Gjedde (H) mener det er skummelt at slike rykter spres. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Hun mener det er helt uakseptabelt.

– Dette har man jo sett flere steder, blant annet blant voksne. Det jeg har fått høre fra flere i russemiljøet er at det er superfrusterende med utbrudd, men når man er frustrert så skaper man lett en vond gjengdynamikk, sier hun.

Tybring-Gjedde legger til at hun har forståelse for at det er mye frustrasjon.

– De har ofret mye, unner dem å ha en god russetid, men det å få dette presset på enkeltelever, det hjelper ingen.

Hun tror det kan øke terskelen for å si ifra.

– Hvis du er redd for å få bli utestengt og mobbet, så risikerer vi at unge ikke tør å fortelle om smitte. Skyldfølelse er veldig tungt for en tenåring.