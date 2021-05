TILTALT 16-ÅRING: Gutten er tiltalt for terrorforberedelser og deltakelse i en terrororganisasjon. Foto: Stian Lysberg Solum

Terrortiltalt 16-åring lastet ned bombeoppskrift: − Jeg kjedet meg

OSLO TINGRETT (VG) På 16-åringens soverom fant politiet flere fyrstikker med avskrapet svovel, og på hans telefon en bombeoppskrift med svovel som ingrediens.

Av Christina Quist

Bombeoppskriften er åpnet flere ganger på 16-åringens telefon i januar og februar i år. I oppskriften beskrives det detaljert hvordan man går frem for å lage en hjemmelaget bombe av lett tilgjengelige materialer.

Oppskriften inneholder både tekst og bilder, og den oppgir blant annet fordeler med bomben og hvilket skadepotensiale den kan ha.

Statsadvokat Marit Formo lurer på om 16-åringen gjorde noe mer enn kun å lese filen, og lurer på om han skaffet seg noen av ingrediensene som er beskrevet i oppskriften.

– Fyrstikker, fyrstikkesker. Men jeg hadde ikke til hensikt å lage noe slikt, svarer han.

Den 16 år gamle gutten er tiltalt for forberedelser til terrorhandlinger og for deltakelse i en terrororganisasjon. Han ble pågrepet av politiet 4. februar i år.

Skrapte svovel av fyrstikker

Under ransakingen av boligen til 16-åringen fant politiet fyrstikkesker med en rekke fyrstikker hvor svovelet var skrapet bort. Eskene ble funnet på gutterommet ved siden av en Playstation.

AKTOR: Statsadvokat Marit Formo fører saken for påtalemyndigheten. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Hva var grunnen til at du gjorde det? lurer Formo på.

– Jeg kjedet meg, så jeg bare gjorde det.

Gutten gjorde i januar og februar i år også en rekke internettsøk som påtalemyndigheten setter i sammenheng med bombemanualen. Han var inne på nettbutikker hvor han kikket på ulike fyrstikkesker, og han søkte også blant annet på:

«Hvor mange gram svovel er det i fyrstikker»

«Hvor mange fyrstikker er det i en eske»

«himmelens belønning til martyrene»

«hva er belønningen til martyren»

16-åringen innrømmer at det er han som har foretatt disse søkene, men han benekter at det var for å lage en bombe som beskrevet i oppskriften.

– Det var tidsfordriv for meg, jeg søkte mye på alt.

– Søkene på martyr, hva som er belønning til martyren, omtrent samtidig som du søker på fyrstikker. Hadde de søkene noen sammenheng?

– Nei, det var kun fordi jeg hadde veldig mye fritid så jeg leste om alt.

Søkte på 22. juli-terroren

Gutten gjorde også søk som omhandlet terrorangrepet 22. juli 2011, da han blant annet søkte på «nordmann som drepte 77 hevder seg uskyldig» og «når skjedde den største massakren i Norge».

Etter disse søkene, søkte han også på overfylte og trafikkerte steder i Norge.

Under guttens forklaring tirsdag, kom det frem at han i en chat med en person på appen Telegram hadde chattet om jihad og terrorangrep. I dialogen på Telegram skriver 16-åringen at han tenkte på å lage et belte med eksplosiver og bli martyr.

Statsadvokat Formo drar onsdag frem denne dialogen på ny, og lurer på om guttens internettsøk kan ha en sammenheng med at han skulle lage en bombe.

– Som jeg sa, så var det, jeg skrev til han bare for å vise meg frem, men dette var bare fordi jeg hadde mye tid og jeg søkte på alt.