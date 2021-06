LØSLATT: Viggo Kristiansen be løslatt etter nesten 21 år i forvaring sent tirsdag kveld. Foto: Heiko Junge

Ber om ny DNA-prøve: Viggo Kristiansen motsetter seg at prøven tas av Agder-politiet

Politiet vil ha nye DNA-prøver av Baneheia-dømte Viggo Kristiansen. Han er innstilt på å samarbeide, men ønsker ikke at prøven skal tas av Agder politidistrikt.

VG er kjent med at Oslo politidistrikt nylig har bedt om at det blir tatt en ny DNA-prøve av Viggo Kristiansen, og at denne tas innen kort tid.

Oslo-politiet har ansvaret for å etterforske straffesaken mot Kristiansen, og det er i forbindelse med dette arbeidet at de ønsker en ny referanseprøve av ham.

Dette fordi prøver som tas i dag har flere såkalte markører enn det de hadde da det ble innhentet DNA fra Kristiansen i 2000. Dagens mer sensitive teknologi gir altså mer omfattende DNA-profiler enn for 20 år siden.

DNA har vært et av de store stridstemaene i Baneheia-saken, og det var også et av bevisene som Gjenopptakelseskommisjonen fremholdt da de gjenåpnet saken i februar i år.

Det ble aldri gjort DNA-funn som knytter Kristiansen til drapene.

– Vi er glade for at politiet nå gjør en grundig DNA-etterforskning. Om de mangler DNA-materiale fra Viggo Kristiansen, så skal de selvfølgelig få det, sier Terje Helland, Kristiansens støttespiller og pressekontakt, til VG.

Oslopolitiet har bedt om at Agder politidistrikt tar DNA-prøven i forbindelse med at forbudet mot å kontakte de etterlatte etter drapene i Baneheia blir forkynt for Kristiansen.

Kristiansens forsvarer, Arvid Sjødin, sier til VG at de kommer til å motsette seg at det er Agder-politiet som tar den aktuelle prøven av Kristiansen.

– Det må bli et annet distrikt, vi ønsker ikke at det er Agder-politiet som gjør det med bakgrunn i historikken i saken. De har også sagt fra seg saken, sier Sjødin.

Sjødin påpeker at Kristiansen ønsker å samarbeide med politiet, og at han kommer til å avlegge en DNA-prøve, men at det ikke er ønskelig at den utføres av politiet i Agder.

– Viggo Kristiansen vil bidra og samarbeide i etterforskningen, sier Sjødin.

Omstridt DNA

Selv om Kristiansen ble løslatt fra Ila fengsel og forvaringsanstalt sent tirsdag kveld, er ikke straffesaken mot ham henlagt.

Påtalemyndigheten har varslet at de på grunn av sakens omfang og alder tidligst vil ta en avgjørelse på om de vil gå for frifinnelse eller full rettssak til høsten.

Politiadvokat Cecilie Gulnes, ved påtaleavsnittet for drap og seksuallovbrudd i Oslo-politiet, ønsker ikke å bekrefte noe rundt den pågående etterforskningen av Baneheia-saken, og henviser til statsadvokatene i Oslo.

Etter at jentene ble funnet drept i Baneheia for 21 år siden, ble det funnet et kjønnshår på åstedet som knytter Jan Helge Andersen til åstedet. I tillegg ble det funnet sædceller på begge de to drepte jentene.

Under etterforskningen på 2000-tallet, klarte ikke Rettsmedisinsk institutt å få frem DNA-profiler fra disse prøvene fordi materialet var såpass begrenset. Universitetet Santiago de Compostela i Spania fikk i oppdrag å analysere cellene.

Heller ikke spanjolene klarte å få frem en full DNA-profil, men mente at prøvene stammet fra to ulike menn. Dette fordi laboratoriet fant deler av en mannlig DNA-profil som ikke kunne stamme fra Jan Helge Andersen.

Den aktuelle markøren er forenlig med 54,6 prosent av den mannlige befolkningen – deriblant Viggo Kristiansen.

Kristiansand byrett la i sin dom med den bakgrunn til grunn at det forelå sikker bekreftelse på at det var funnet DNA fra to ulike menn. De konkluderte med at funnene var av vesentlig betydning:

«Det forhold at man har funnet DNA fra to forskjellige menn er videre et vesentlig bevis når men skal vurdere troverdigheten av Andersens forklaring, når han hevder at Kristiansen var med i Baneheia og utførte drapene og voldtektene».

Flere DNA-eksperter har i ettertid vært kritiske til hvordan DNA-beviset ble brukt under rettsbehandlingen, og mener beviset aldri ville ha blitt godkjent i dag.