SNUSER: Narkotikahunden My, her fra et videoklipp fra Tolletaten. Foto: Tolletaten

My fant 15 kilo hasj

Til tross for at grensene er mer eller mindre stengte, er det nok å gjøre for tollbetjentene på Svinesund. Da er det fint å ha hjelpere med gode neser.

Av Vilde Elgaaen

Publisert: Nå nettopp

– Det har vært nok å ta av, og mye å gjøre. Vi ser særlig at vi har omtrent flere lastebiler over grensen nå enn før, det har ikke blitt noe mindre. Vi har hatt mange store og små beslag på lastebiler av høyt beskattede varer, narkotika og andre ting, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollstasjon.

Når trafikken er stor, er det greit å ha gode verktøy - slik som narkotikahunden My.

FUNN: Det ble gjort beslag i 15 kilo hasj på Svinesund fredag, ifølge Tolletaten. Foto: Tolletaten

Fredag snuste labradoren seg frem til 15 kilo hasj i sidepanelet på en varebil.

Grandahl forteller at funnet ble gjort da tollerne gikk mellom bilene som sto i kø for å bli kontrollert av politiet. My markerte, og da var det bare å kjøre bilen gjennom scanneren.

– Det viser hvor effektivt hundene kan jobbe. Det er først og fremst menneskene som jobber hos oss som står for dette, men hund og scanner er ekstremt viktige verktøy.

PREMIE: Når narkotikahunden My markerer får hun leke med ball. Her fra en video frigitt av Tolletaten. Foto: Tolletaten

– Hovedprioriteringen vår har hele tiden vært å passe på at varer kommer inn til Norge, men så tar vi stikkprøver og vi har funnet en god del siden coronaen brøt ut, men kanskje mer i år, tror Grandahl.

Da det er saker som enda er under etterforskning, kan han ikke uttale seg spesifikt om funn de har gjort, og uttaler seg kun på generelt grunnlag.

– Det har vært narkotika av forskjellige slag og mye alkohol og sigaretter og sånne ting. Det har vært mye sånne store beslag, forteller seksjonslederen.