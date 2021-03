«Sommerdag/Omfavnelse på stranden» ble solgt for 16,2 millioner britiske pund, omregnet til ca. 193,3 millioner kroner. Her studeres maleriet av en ansatt ved Sotheby’s. Foto: REUTERS/MATTHEW CHILDS

Petter Olsen solgte to Munch-malerier for 244 millioner

Rederarving og kunstsamler Petter Olsen solgte torsdag kveld to kjente Munch-malerier til en verdi av til sammen 244 millioner kroner, melder Aftenposten.

Avisen skriver at maleriene ble solgt på auksjon hos kunsthuset Sotheby’s i London.

«Sommerdag/Omfavnelse på stranden» ble solgt for 16,2 millioner britiske pund, omregnet til ca. 193,3 millioner kroner.

Anslått verdi var ifølge Aftenposten på forhånd satt til mellom 106 og 142 millioner norske kroner.

Kunsthistoriker Cecilie Malm Brundtland, som representerer kunsthuset Sotheby’s i Norge, bekrefter overfor avisen at det var en asiatisk person som kjøpte maleriet.

«Selvportrett med palett». Foto: REUTERS/MATTHEW CHILDS

Hun antyder at det også var en person bosatt utenfor Norge som kjøpte det andre bildet, «Selvportrett med palett» som ble solgt for 4,3 millioner britiske pund. Omregnet til norske kroner er det ca. 51,4 millioner kroner. Utropsprisen for dette maleriet var satt til mellom 53 og 77 millioner.

Petter Olsen er skipsreder Fred Olsens yngre bror. Han er kjent for sin omfattende samling av Munch-malerier.

I 2012 solgte Petter Olsen en versjon av maleriet «Skrik» for 615 millioner kroner for å finansiere et kunstsenter, hotell og museum på Ramme Gaard i Hvitsten i Vestby kommune. Kunstverket var ett av i alt fire versjoner av «Skrik» som Munch lagde, og hadde vært i forretningsmannen Petter Olsens og hans families eie i over 70 år.

Petter Olsen fotografert i 2013 ved Munchs kunstnerhjem ved Oslofjorden. Foto: Trond Solberg

Petter Olsen har tidligere fortalt til hvordan det var å vokse opp med maleriet «Skrik» hengende i stua. Som barn tenkte han aldri på at det var et spesielt maleri.

– Foreldrene mine forsøkte å forklare at det var et meget viktig bilde. Som barn trodde jeg denne personen kun var en kvinne med langt blondt hår med en vakker solnedgang bak seg, har Olsen tidligere fortalt i et intervju med Financial Times som VG har omtalt.