VIL HA IP-LAGRING: – Spørsmålet er om vi skal la de kriminelle være fremst i teknologiutviklingen, eller om vi skal la politiet få nye metoder til å bekjempe kriminalitet. Derfor har vi på høring tre forslag til lagringstid, sier justisminister Monica Mæland. Foto: Helge Mikalsen

1070 saker kunne ha vært løst med ny lov

– Det som tynger, er å ha bevis for at barn opplever overgrep, uten å kunne ta gjerningspersonen, sier Lise Matheson, etterforsker hos Kripos. Nå ønsker justisminister Mæland at informasjon om IP-adressen din lagres i mellom seks og 12 måneder, for å kunne bekjempe overgripere.

Justisiminister Monica Mæland (H) møtte tirsdag ledelsen i Kripos for å høre hva de mener trengs i kampen mot overgrep av barn på nett.

Ikke uventet er Kripos glade for at regjeringen ønsker å kreve lagring av IP-adressen din i mellom seks og tolv måneder.

På to og et halvt år har Kripos fått 1070 overgrepssaker hvor IP-adressen ikke var lagret lenge nok til at politiet kunne bruke den for å oppklare saken.

275 av disse sakene har vært i år fram til oktober, forteller politioverbetjent Helge Haugland ved Kripos’ seksjon for bekjempelse av internettrelaterte overgrep.

Har bevis, får ikke tatt overgriper

I én av sakene var 218 norske nettbrukere i besittelse av overgrepsmateriale. I en annen sak fikk de de tips fra britisk politi, forteller Haugland.

VIL HA LENGST LAGRING: Justisminister Monica Mæland var tidligere i uken på besøk hos ledelsen i Kripos for å høre deres syn på IP-lagring. Ikke uventet vil Kripos be om 12 måneders lagring, som er regjeringens maksimumsforslag. Foto: Helge Mikalsen

– En bruker på en chattetjeneste hevdet å ha tilgang til et barn under skolealder. Brukeren hadde norsk IP-adresse, så vi fikk tilsendt saken. Når vi undersøkte den, så var informasjonen om IP-adressen for gammel, og vi har ikke klart å finne brukeren på andre måter, sier Haugland.

– Dette er en givende jobb. Men det som tynger, er å ha bevis for at barn opplever overgrep, hvor vi ikke får tatt gjerningspersonen, sier Lise Matheson, leder for Kripos’ seksjon for bekjempelse av internettrelaterte overgrep.

VG har også tidligere skrevet om politiets frustrasjon over dagens lovverk.

I 2019 fortalte politifolk i Kripos til VG at de på tolv måneder hadde fått 264 tips om nettbaserte overgrep, som de ikke har kunnet oppklare fordi nettleverandøren ikke lagret informasjon om hvem som abonnerer på internettforbindelsen som bruker IP-adressen.

Vil gi politiet nye metoder

I dag finnes det ingen krav om at IP-adresser skal lagres. De fleste internettilbydere lagrer likevel adressen i 21 dager, men da er de lovpålagt å slette den. Det er denne lagringen regjeringen vil forlenge til minst seks måneder.

– Det vi sender ut på høring i dag er en invitasjon til å diskutere hvor grensen skal gå. Skal IP-adressene lagres i seks, ni eller tolv måneder. Spørsmålet er ikke lenger om IP-adressen skal lagres, men hvor lenge, sier justisminister Monica Mæland.

Lagringstiden må være så lang at den er nyttig for politiet, men informasjonen skal ikke lagres evig, mener hun.

– Spørsmålet er om vi skal la de kriminelle være fremst i teknologiutviklingen, eller om vi skal la politiet få nye metoder til å bekjempe kriminalitet. Derfor har vi på høring tre forslag til lagringstid, sier justisministeren.

– Kripos lobbyist

IYT-ekspert Torgeir Waterhouse er kritisk til måten Kripos argumenterer for IP-lagring.

– I denne saken er Kripos en lobbyist. De bruker overgrepssakene for å trigge følelsene våre. Dette handler ikke om politiet vil ha nytte av at IP-adressene våre lagres. Det vil de alltid ha nytte av. Saken er hvilke data vi skal tillate at blir lagret til et mulig fremtidig formål, sier han.

TRIGGER FØLELSER: - I denne saken er Kripos en lobbyist, sier IT-ekspert Torgeir Waterhouse, som lenge har vært kritisk til forslagene om lagring av IP-adresser. Foto: IKT-Norge

Han forstår politiets frustrasjon over uløste saker, men mener at IP-lagring ikke er løsningen.

– Man kan si at sakene ikke løses fordi IP-adressen er for gammel, eller fordi politiet jobber for sent. Og hva så om det blir lov til å lagre IP-adresser i ett år? Da vil sakene som er eldre enn det forbli uløste. Så man vil alltid trenge lengre lagringstid, sier han.

Ny EU-dom skaper trøbbel

Regjeringen ønsker at IP-adressen og portnummeret skal kunne utleveres til politiet i saker hvor man kan få fengsel i ett år eller mer. En tre dager gammel dom fra EU-domstolen slår antagelig beina under det, mener Luca Tosoni, stipendiat ved institutt for privatrett ved juridisk fakultet i Oslo.

– Dommen sier at myndigheter kan kreve IP-lagring hvis det er for å bekjempe alvorlig kriminalitet. Lovbrudd som gir ett eller to års fengsel er ikke alvorlig kriminalitet, etter mitt syn. Dommen nevner spesifikt at man kan lagre IP-adresser for å bekjempe overgrep mot barn eller terrorisme, sier Tosoni.

Kripos kommer til å gå inn for 12 måneders lagring, sier Ketil Haukaas ved Kripos. Han er ikke bekymret for at lagring vil være en fare for personvernet.

– Selve IP-adressen er bare abonnementsinfo. Det er som et bilnummer. Du må ha det for å kjøre i trafikken. Og all din handel med kredittkort i utlandet blir lagret i ti år. Hvordan kan lagring av IP-adressen være mer problematisk, spør Haukaas.

