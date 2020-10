Anklager Russland for hacking: − Vi må si tydelig ifra

Regjeringen anklager Russland for å stå bak det omfattende IT-angrepet mot Stortinget i september.

Oppdatert nå nettopp

De baserer anklagen på foreløpige analyser.

– Dette er en veldig alvorlig hendelse, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Hun sier dette er en klar beskjed til russiske myndigheter, og påpeker at det er første gang de går ut og attibuerer et IT-angrep til en aktør på denne måten.

Foto: Hanna Hjardar

– Det at vi går ut offentlig med en attribusjon har vi ikke gjort tidligere. Dette er første gangen vi gjør det nå for et angrep av denne typen i cyberdomene, sier utenriksministeren.

– Dette gjør vi som en sterk og utvetydig reaksjon, sier Søreide.

– Vi må si tydelig fra om at vi ikke aksepterer denne type hendelser, sier Søreide.

IT-angrepet på Stortinget

Når? I slutten av august ble administrasjonen på Stortinget oppmerksom på uautoriserte pålogginger på flere epostkontoer.

Hvem? Et mindre antall personer på Stortinget er berørt, både politikere og ansatte, fra partiene Ap, Høyre, Sp og Venstre.

Hva kan de ha fått tilgang til? Ifølge Stortinget kan de ha fått tak i informasjon som kontonummer, personnnummer, bakopplysninger. De kan også ha fått tilgang til opplysninger om reiseruter, kontaktdata og forarbeid til behandling av politiske saker. Enkelte epostkontoer har også inneholdt helseopplysninger, skriver NTB.

Baserer det på analyser

Siden har angrepet ble etterforsket av sikkerhets- og etterretningstjenestene.

– De analysene er det vi baserer vår beslutning på og de analysene er tydelige, sier utenriksministeren.

PST vil ikke kommentere etterforskningen og sier de først vil komme med konklusjoner når den er ferdig. Altså vil ikke de peke på Russland, slik regjeringen gjør.

– Etterforskning og attribusjon har to forskjellige formål. Etterforskningen går i sitt eget spor og det vil vi ikke kommentere, men utfra info våre tjenester har analysert attribueres dette til Russland, sier utenriksministeren.

– Vi ønsker å ha et fortsatt pragmatisk forhold til Russland, men også være klar på at vi må si ifra når det kommer angrep som rammer vår viktigste demokratiske institusjon, sier Søreide.

Publisert: 13.10.20 kl. 17:34 Oppdatert: 13.10.20 kl. 17:44

Les også

Mer om Russland