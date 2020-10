ELEVENE OG MINISTEREN: Det kan se ut som om kunnskapsminister Guri Melby overvåker 8.klassingene Julie Steen og Mads Kwan Kirkegaard. Men egentlig er alle tre mot at foreldre sjekker barn og unges mobiler uten barnas samtykke. Foto: Frode Hansen, VG

Undersøkelse: Én av to foreldre sjekker barnas mobil uten samtykke

Halvparten av norske foreldre går inn på egne barns mobil og kontrollerer bruk - uten samtykke fra mobilbrukeren. - Ikke greit, sier både barn, unge og skolestatsråd Guri Melby.

Oppdatert nå nettopp

I undersøkelsen som Norstat har utført for Røde Kors og Telenor, svarer 52 prosent av foreldrene at de har sjekket barnets enheter uten at barna var klar over det, mange eller noen ganger.

52 prosent svarer også at de som foreldre opplever at de har rett eller plikt til å sjekke barnets mobil uten samtykke fra barnet eller ungdommen.

Samtidig synes 6 av 10 barn (62 prosent) at det ikke er greit at foreldre snoker på deres mobiler.

les også Sexvideo ble delt på Snapchat – realitydeltagere dømt

TOK ORDET: Mads Kwan Kirkegaard (13) minner om at barn og ungdommer også har rett til privatliv. Foto: Frode Hansen, VG

les også Politiet bekymret etter nye tall om ungdomsvold: – Volden blir grovere

Mads Kwan Kirkegaard (13) og Julie Steen (13) i klasse 8C på Bjørnegård ungdomsskole i Bærum, synes det er OK at foreldrene legger seg borti mobilbruken deres. Men med måte.

- Det går stort sett greit, men noen ganger kan de kanskje bry seg litt mye. De får finne balansen mellom å gi meg litt privatliv og bry seg, sier Mads til VG.

Funn i undersøkelsen 1 av 3 barn har opplevd at foreldre har snoket (med tillatelse).

35 prosent har opplevd at foreldre har lagt ut bilde i sosiale medier uten å spørre barnet først.

46 prosent av barna mener foreldre blander seg for mye i deres digitale liv.

6 av 10 foreldre opplever at mobbing er et problem for barn på sosiale medier.

52 prosent av foreldrene er bekymret for digital mobbing.

Bruk av Snapchat daglig har økt fra 18 til 45 prosent på fem år.

Bruk av Instagram daglig har økt fra 12 til 34 prosent på fem år.

Stadig færre foreldre forbyr barn å bruke some.

Fra 40 til 56 prosent økning i foreldre som kommuniserer med barna på snap.

Antall foreldre som opplever at mobbing etc. er et problem for barn er 60 prosent, men få mener det gjelder eget barn/egen omgangskrets. (I undersøkelsen som er gjennomført av Norstat io 2020, er det intervjuet 1000 voksne som har barn i alderen 10-15 år. Utvalget er hentet fra hele Norge og er representativt for gruppen. I tillegg er det gjennomført 540 intervjuer med barn i den samme aldersgruppen, 10-15 år.)

Vis mer

les også «Heidi» solgte nakenbilder på nett: – Jeg mistet en del av selvrespekten min

Julie nikker: - Mamma og pappa er veldig strenge på det. Pappa jobber i politiet og hører om hendelser som kan skje. Noen ganger er de nok litt overbeskyttende, synes jeg. Men det er bra at de bryr seg, konkluderer hun.

8.klassingen liker ikke at så mange som 52 prosent av foreldrene har gått inn på egne barn og unges mobil uten samtykke.

- Jeg synes det må være åpenhet om dette, og synes ikke noe om at foreldrene sjekker mobilen hvis det skjer uten at barna eller ungdommene vet om det.

FORELDRE BRYR SEG: Det er tross alt bra at foreldre bryr seg om hvordan ungdommene deres bruker sosiale medier, mener Julie Steen (13) (til venstre). Foto: Frode Hansen, VG

Kunnskapsminister Guri Melby (V), som selv er småbarnsmor og tidligere lærer, gir de to elevene full støtte da hun besøker klasse 8 C mandag.

– Det å sjekke og overvåke er jeg ganske skeptisk til. Barn har rett til privatliv. Det kan ikke foreldre frarøve dem, sier Melby til VG. Hun anbefaler heller foreldre å spørre barna og få i gang samtaler.

Så du denne? En ny sikkerhetsbrist er oppdaget i VISA kortene som gjør at svindlerne kan handle over maksbeløpet uten pin-kode:

Ved en av pultene bakerst i klasserommet tenker ministeren at overvåkingen nok skyldes en slags avmaktsfølelse hos foreldrene. Noen vet ikke helt hvordan de skal gripe det an med alle de sosiale mediene der Snapchat, TikTok, Youtube og Instagram har enorme brukertall blant barn og unge.

- Jeg tror det er viktig at vi aksepterer at de unge har sitt eget liv. Derfor er det viktig for foreldre å snakke med egne barn og unge om tematikken. Det er bra å få til en samtale mellom foreldre og ungdom om hvilken risiko man tar ved å legge ut for eksempel nude-bilde eller naken-bilde, sier Guri Melby til VG.

ANNERLEDES ENN TRUMP: Guri Melby er norsk topp-politiker og aktiv i sosiale medier, men heldigvis annerledes enn Donald Trump, mener elevene på Bjørnegård ungdomsskole. Foto: Frode Hansen, VG

Hun er selv topp-politiker og aktiv i sosiale medier. Men elevene Mads og Julie har nok lagt mer merke til hvordan en annen politiker med noen millioner flere følgere enn Melby - bruker sosiale medier.

De er kritiske til hvordan selveste presidenten i USA oppfører seg der.

Julie: - Han påvirker jo veldig mange. Det ser man jo. Jeg synes det er veldig dårlig og ikke fair å være så frekk mot andre som vil bli president – som ham selv.

Mads: - Han er et dårlig forbilde. Hvis foreldrene dine for eksempel er Trump-tilhengere – da tenker kanskje barna – at det er greit å snakke på den måten som Trump gjør om folk i sosiale medier.

LÆREREN: Morten Nordseth er kontaktlærer for klasse 8 C på Bjørnegård ungdomsskole i Bærum. Foto: Frode Hansen, VG

Det er kontaktlærer Morten Nordseth som leder timen om bevisst bruk av sosiale medier i 8 C. I et eget undervisningsopplegg fra Kors på Halsen (Røde Kors) og Bruk Huet (Telenor), må elevene ta stilling til en situasjon der en elev får spredt et nakenbilde (nude) av seg selv mot sin vilje i sosiale medier. Poenget er å få elevene til å reflektere rundt og snakke om hvordan det kan skje - og konsekvensene av handlingen. Nordseth er opptatt av at bevisst bruk av de nye mediene inkluderes i fagene.

Så du denne? En mann skulle se på demobilder på en telefon på Elkjøp Lørenskog da han fikk seg en overraskelse:

Råd til foreldre Still barna/ungdommene åpne spørsmål som gir dem mulighet til å fortelle om det de opplever.

Vis interesse når barna/ungdommene ønsker å snakke om sosiale medier og gaming.

Forklar barna/ungdommene hvorfor det er grenser for hvolke apper og spill de kan bruke.

Unngå snoking på barna/de unges telefon. Snakk heller med dem om dine bekymringer.

Spør barna/ungdommene før du legger ut bilde av dem i sosiale medier. (Kilder: Kors på halsen (Røde Kors) og Bruk Hue (Telenor). Vis mer

- Mobilbruk, bildedeling og nettmobbing er temaer som går inn i både samfunnsfag og KRLE. Dette opplegget her er veldig bra og relevant for elevene, og fanger deres engasjement. Det kan være vanskelig å snakke om tabu-ting som kropp og ulovlig deling av nakenbilder. Derfor er det viktig å ha åpenhet om det og diskutere det, sier Nordseth.

Publisert: 19.10.20 kl. 18:07 Oppdatert: 19.10.20 kl. 18:39